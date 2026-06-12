Alertan que el Congreso perderá capacidad de fiscalizar las acciones migratorias de Trump

Aprueban fondos para ICE

Alertan falta de supervisión

Crece debate migratorio

La aprobación de una ley que asigna 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias ha generado preocupación entre expertos y legisladores por el nivel de control que el Congreso podrá ejercer sobre la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump durante los próximos tres años.

Una financiación asegurada hasta el final del mandato

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La ley fue firmada esta semana por el presidente Donald Trump.

El Congreso la aprobó por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra.

La medida pone fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a las prioridades migratorias del Gobierno federal.

Aunque todos los congresistas demócratas se opusieron a la iniciativa, los votos republicanos permitieron su aprobación.

La legislación garantiza fondos para las agencias migratorias durante los próximos tres años.

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Ese aspecto ha llamado especialmente la atención de especialistas en política migratoria.

Cuando los recursos se aprueban anualmente, las agencias deben regresar al Congreso para solicitar nueva financiación.

Ese proceso permite a los legisladores revisar el trabajo realizado y ejercer labores de supervisión.

Con la nueva asignación plurianual, ese mecanismo de revisión queda reducido durante el resto del mandato presidencial.