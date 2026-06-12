Alertan que el Congreso perderá capacidad de fiscalizar las acciones migratorias de Trump
Publicado el11/06/2026 a las 16:09
- Aprueban fondos para ICE
- Alertan falta de supervisión
- Crece debate migratorio
La aprobación de una ley que asigna 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias ha generado preocupación entre expertos y legisladores por el nivel de control que el Congreso podrá ejercer sobre la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump durante los próximos tres años.
Una financiación asegurada hasta el final del mandato
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La ley fue firmada esta semana por el presidente Donald Trump.
El Congreso la aprobó por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra.
La medida pone fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a las prioridades migratorias del Gobierno federal.
Aunque todos los congresistas demócratas se opusieron a la iniciativa, los votos republicanos permitieron su aprobación.
La legislación garantiza fondos para las agencias migratorias durante los próximos tres años.
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Ese aspecto ha llamado especialmente la atención de especialistas en política migratoria.
Cuando los recursos se aprueban anualmente, las agencias deben regresar al Congreso para solicitar nueva financiación.
Ese proceso permite a los legisladores revisar el trabajo realizado y ejercer labores de supervisión.
Con la nueva asignación plurianual, ese mecanismo de revisión queda reducido durante el resto del mandato presidencial.
Expertos cuestionan la falta de supervisión
Rosa Barrientos-Ferrer, analista senior de Política Migratoria del Center of American Progress (CAP), expresó preocupación por los alcances de la ley.
Según explicó a EFE, el fondo aprobado carece de salvaguardias, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.
La especialista sostuvo que la medida no incrementa la seguridad de las comunidades.
Además, afirmó que el fondo es de carácter discrecional.
Barrientos-Ferrer señaló que, en su opinión, la nueva financiación podría intensificar las prácticas de detención y deportación.
También indicó que las tácticas migratorias continúan desarrollándose en distintos puntos del país.
A su juicio, los nuevos recursos permitirán ampliar esas operaciones durante los próximos años.
Las críticas de expertos han encontrado eco entre algunos legisladores demócratas.
El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se opuso a la aprobación de la ley.
Jeffries argumentó que los recursos públicos deberían destinarse a aliviar el costo de vida de los ciudadanos.
También criticó que las agencias migratorias reciban lo que describió como un nuevo “cheque en blanco” por 70.000 millones de dólares.
Trump celebra la aprobación de la ley
Las preocupaciones expresadas por especialistas y legisladores contrastan con la postura de la Casa Blanca.
Durante la firma de la legislación en el Despacho Oval, Trump destacó la importancia de la medida.
El presidente afirmó sentirse complacido de financiar de manera inmediata y completa al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su mandato.
Según dijo, la aprobación permitirá dejar atrás las discusiones recurrentes sobre financiación.
Trump también dedicó parte de su intervención a los agentes encargados de las tareas migratorias.
El mandatario elogió a los integrantes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.
“Porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo”, afirmó.
Añadió que la ley proporcionará el apoyo y los recursos necesarios para defender las fronteras, proteger la patria y mantener seguro al país.
La política migratoria se ha convertido en uno de los temas que más enfrentamientos ha generado entre republicanos y demócratas durante los últimos meses.
La aprobación de esta ley vuelve a situar ese debate en el centro de la discusión política en Washington.
Con los recursos garantizados para los próximos tres años, el debate sobre la supervisión de las agencias migratorias y el alcance de las políticas impulsadas por la Administración Trump seguirá siendo un punto de conflicto entre ambos partidos.