Alerta del IRS por aumento de fraudes contra jubilados: perdieron $7.7 mil millones en 2025

Los adultos mayores en Estados Unidos están perdiendo cada vez más dinero a manos de estafadores.

Ante esta situación, la oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Atlanta emitió una nueva alerta pública para advertir sobre el aumento de los delitos financieros contra personas mayores.

Por qué importa: Muchos jubilados dependen principalmente de ingresos fijos como el Seguro Social. Una sola estafa puede representar la pérdida de ahorros acumulados durante décadas.

IRS alerta sobre fraudes y pérdidas que alcanzaron cifras históricas

El IRS destacó que los adultos mayores perdieron 7.748 mil millones de dólares por estafas durante 2025, de acuerdo con datos del Internet Crime Complaint Center (IC3).

Esta cifra representa un aumento del 59% frente a las pérdidas registradas en 2024.

La agencia considera que este crecimiento refleja una amenaza cada vez mayor para millones de estadounidenses mayores.

Las estafas más comunes siguen evolucionando

Entre los fraudes que más preocupan al IRS se encuentran las llamadas de personas que se hacen pasar por funcionarios gubernamentales para exigir pagos urgentes o información personal.