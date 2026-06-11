Alerta del IRS por aumento de fraudes contra jubilados: perdieron $7.7 mil millones en 2025
Publicado el11/06/2026 a las 06:20
Los adultos mayores en Estados Unidos están perdiendo cada vez más dinero a manos de estafadores.
- Ante esta situación, la oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Atlanta emitió una nueva alerta pública para advertir sobre el aumento de los delitos financieros contra personas mayores.
Por qué importa: Muchos jubilados dependen principalmente de ingresos fijos como el Seguro Social. Una sola estafa puede representar la pérdida de ahorros acumulados durante décadas.
IRS alerta sobre fraudes y pérdidas que alcanzaron cifras históricas
El IRS destacó que los adultos mayores perdieron 7.748 mil millones de dólares por estafas durante 2025, de acuerdo con datos del Internet Crime Complaint Center (IC3).
- Esta cifra representa un aumento del 59% frente a las pérdidas registradas en 2024.
- La agencia considera que este crecimiento refleja una amenaza cada vez mayor para millones de estadounidenses mayores.
Las estafas más comunes siguen evolucionando
Entre los fraudes que más preocupan al IRS se encuentran las llamadas de personas que se hacen pasar por funcionarios gubernamentales para exigir pagos urgentes o información personal.
- También continúan creciendo las estafas románticas, en las que delincuentes crean relaciones falsas por internet para ganar la confianza de las víctimas y posteriormente solicitar dinero.
- Otro foco de preocupación son los fraudes relacionados con inversiones y criptomonedas. Los estafadores suelen prometer ganancias rápidas o inversiones supuestamente seguras para convencer a las personas de transferir fondos.
- La agencia también advirtió sobre falsos premios de lotería, estafas en redes sociales, engaños en plataformas de compraventa por internet y esquemas donde los delincuentes se hacen pasar por nietos o familiares que necesitan ayuda económica urgente.
¿Cómo reconocer una posible estafa?
El IRS recomienda desconfiar de cualquier comunicación inesperada que exija actuar de inmediato o realizar pagos urgentes.
- Las autoridades también alertan sobre solicitudes de dinero mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas prepagadas, métodos frecuentemente utilizados por los estafadores porque dificultan la recuperación de los fondos.
- Otra señal de alerta son las promesas de ganancias garantizadas o inversiones sin riesgo. Según el IRS, este tipo de ofertas suelen ser utilizadas para atraer a víctimas que buscan proteger o aumentar sus ahorros.
En internet, los expertos aconsejan ser cautelosos con personas que evitan videollamadas, rechazan encuentros presenciales o solicitan dinero después de poco tiempo de contacto.
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Conoce las medidas preventivas que recomienda el IRS
- La agencia federal aconseja verificar siempre la identidad de cualquier persona que solicite información financiera o pagos.
- También recomienda proteger números de Seguro Social, declaraciones de impuestos, registros financieros y documentos personales sensibles.
- Revisar periódicamente los estados de cuenta bancarios y los reportes de crédito puede ayudar a detectar movimientos sospechosos antes de que el daño sea mayor.
Además, para decisiones financieras importantes, el IRS sugiere consultar con familiares de confianza o profesionales especializados.
Lo que viene: El IRS continuará impulsando campañas de prevención y educación para ayudar a los adultos mayores a identificar señales de fraude. La agencia también invita al público a reportar posibles delitos financieros y fiscales para facilitar investigaciones y evitar que más personas se conviertan en víctimas.