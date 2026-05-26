¿Cuánto es la inflación de los últimos 20 años? Un recibo de Walmart de 2006 lo dice todo

Un simple recibo de Walmart de hace dos décadas se convirtió en tema viral en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre cuánto ha aumentado realmente el costo de vida en Estados Unidos.

La imagen, compartida en X y retomada por medios como NewsNation, muestra una compra de 79 productos en 2006 por apenas 161,87 dólares, una cifra que hoy parece prácticamente imposible de repetir.

Por qué importa: la comparación refleja cómo la inflación ha transformado el presupuesto de millones de familias, especialmente en alimentos y productos básicos que forman parte de las compras semanales.

El recibo viral evidencia cuánto cambiaron los precios en Estados unidos

La publicación surgió después de que una mujer encontrara entre las pertenencias de su madre un recibo antiguo de Walmart fechado en 2006.

La lista incluía cereales, bebidas, verduras, leche, huevos, papas fritas y otros productos cotidianos. En total, el carrito contenía 79 artículos por menos de 162 dólares.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al comparar esos precios con los actuales. Muchos señalaron que hoy una compra similar fácilmente podría superar los 400 dólares dependiendo de la ciudad, las marcas y las promociones disponibles.

found my mom’s grocery receipt from 2006, and I just fell to my knees omg…🧎🏾‍♀️ pic.twitter.com/moKvWs6MHh — kylei 🧶 (@ruledbymercuryy) May 19, 2026

La conversación acumuló millones de visualizaciones y volvió a poner atención sobre cómo la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses.