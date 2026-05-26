¿Cuánto es la inflación de los últimos 20 años? Un recibo de Walmart de 2006 lo dice todo
Publicado el26/05/2026 a las 05:35
Un simple recibo de Walmart de hace dos décadas se convirtió en tema viral en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre cuánto ha aumentado realmente el costo de vida en Estados Unidos.
- La imagen, compartida en X y retomada por medios como NewsNation, muestra una compra de 79 productos en 2006 por apenas 161,87 dólares, una cifra que hoy parece prácticamente imposible de repetir.
Por qué importa: la comparación refleja cómo la inflación ha transformado el presupuesto de millones de familias, especialmente en alimentos y productos básicos que forman parte de las compras semanales.
El recibo viral evidencia cuánto cambiaron los precios en Estados unidos
La publicación surgió después de que una mujer encontrara entre las pertenencias de su madre un recibo antiguo de Walmart fechado en 2006.
- La lista incluía cereales, bebidas, verduras, leche, huevos, papas fritas y otros productos cotidianos. En total, el carrito contenía 79 artículos por menos de 162 dólares.
En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al comparar esos precios con los actuales. Muchos señalaron que hoy una compra similar fácilmente podría superar los 400 dólares dependiendo de la ciudad, las marcas y las promociones disponibles.
found my mom’s grocery receipt from 2006, and I just fell to my knees omg…🧎🏾♀️ pic.twitter.com/moKvWs6MHh
— kylei 🧶 (@ruledbymercuryy) May 19, 2026
La conversación acumuló millones de visualizaciones y volvió a poner atención sobre cómo la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses.
Algunos productos prácticamente duplicaron su precio en solo 20 años
La comparación entre precios de 2006 y 2026 muestra incrementos notorios en varias categorías básicas.
- Un cereal Post que costaba 1,86 dólares en 2006 ahora ronda los 4,97 dólares. Las bebidas Capri Sun pasaron de 1,70 dólares a precios que pueden alcanzar hasta 8,47 dólares dependiendo del paquete.
- Las papas fritas Lay’s subieron desde 2 dólares hasta más de 5 dólares en algunas presentaciones. La Coca-Cola de 20 onzas pasó de 1,18 dólares a aproximadamente 2,48 dólares.
También hubo aumentos importantes en productos frescos:
- El pimiento verde, que costaba 78 centavos, ahora supera normalmente el dólar y medio por unidad. La cebolla roja casi duplicó su precio por libra.
- La leche entera es otro ejemplo claro del impacto inflacionario. En 2006 un galón costaba alrededor de 3 dólares; actualmente algunos productos alcanzan casi 8 dólares en supermercados estadounidenses.
La gasolina también presiona el costo de vida
El debate sobre inflación ocurre en un momento donde los consumidores también enfrentan mayores gastos en combustible y transporte.
Durante la presentación de resultados trimestrales de Walmart, el director financiero John David Rainey explicó a CNBC que el aumento sostenido del combustible podría sentirse todavía más fuerte en las próximas semanas.
- Para compañías como Walmart, el combustible afecta distribución, logística y costos operativos. Eso termina impactando directamente el precio final que pagan los consumidores.
En paralelo, las familias también enfrentan gastos más altos para llenar el tanque de gasolina, lo que reduce aún más el dinero disponible para alimentos y otros productos esenciales.
Hogares latinos con menos ingresos sienten más presión
Economistas señalan que la inflación golpea con más fuerza a los hogares de ingresos bajos y moderados porque destinan una mayor parte de su salario a necesidades básicas.
- Cuando aumentan productos esenciales como leche, huevos, gasolina o verduras, el impacto sobre el presupuesto familiar es inmediato.
- Muchos consumidores afirman que ahora compran menos productos, buscan marcas genéricas o dependen más de descuentos y promociones para mantener bajo control el gasto semanal.
La comparación del recibo también refleja cómo cambió la percepción sobre el valor del dinero en apenas veinte años.
Walmart anticipa que los aumentos podrían continuar
Aunque algunos productos registran variaciones menores, Walmart advirtió que los altos costos energéticos y de transporte continúan generando presión sobre toda la cadena de suministro.
- Especialistas señalan que incluso pequeñas subidas en combustible pueden trasladarse rápidamente al precio de alimentos, bebidas y productos básicos en supermercados.
Lo que viene: consumidores y analistas seguirán atentos a la evolución de la inflación durante los próximos meses, especialmente en alimentos y gasolina, dos de los gastos que más afectan actualmente el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos.