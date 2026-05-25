Inflación amenaza planes de jubilación en Estados Unidos: lo que debes saber

La inflación volvió a convertirse en un problema serio para millones de estadounidenses que están cerca del retiro o ya viven de ingresos fijos.

Los nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió hasta 3,8% interanual en abril, reflejando nuevas presiones sobre energía, servicios básicos y gastos cotidianos.

Por qué importa: El aumento de precios no solo afecta el costo de vida diario. También está alterando los planes de jubilación de personas que dependen del Seguro Social, cuentas IRA, planes 401(k) o ahorros personales para sostenerse durante el retiro.

Inflación amenaza planes de jubilación: vuelve a golpear a quienes están cerca del retiro

La preocupación por quedarse sin dinero durante la jubilación sigue creciendo en Estados Unidos. Según el Estudio Anual de Jubilación 2025 del Centro Allianz para el Futuro de la Jubilación, el 64% de los encuestados aseguró que teme más quedarse sin dinero que morir.

El estudio también encontró que:

El 54% culpa a la alta inflación.

El 43% menciona la insuficiencia del Seguro Social.

Otro 43% señala los altos impuestos.

La preocupación es especialmente fuerte entre la Generación X y los millennials, grupos que todavía tienen varios años antes del retiro, pero que enfrentan costos más altos de vivienda, salud y ahorro.

Kelly LaVigne, vicepresidenta de análisis de consumo de Allianz Life, explicó que la combinación entre mayor esperanza de vida y volatilidad financiera hace más complejo planificar el retiro.