Inflación amenaza planes de jubilación en Estados Unidos: lo que debes saber
Publicado el25/05/2026 a las 05:46
La inflación volvió a convertirse en un problema serio para millones de estadounidenses que están cerca del retiro o ya viven de ingresos fijos.
- Los nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió hasta 3,8% interanual en abril, reflejando nuevas presiones sobre energía, servicios básicos y gastos cotidianos.
Por qué importa: El aumento de precios no solo afecta el costo de vida diario. También está alterando los planes de jubilación de personas que dependen del Seguro Social, cuentas IRA, planes 401(k) o ahorros personales para sostenerse durante el retiro.
Inflación amenaza planes de jubilación: vuelve a golpear a quienes están cerca del retiro
La preocupación por quedarse sin dinero durante la jubilación sigue creciendo en Estados Unidos. Según el Estudio Anual de Jubilación 2025 del Centro Allianz para el Futuro de la Jubilación, el 64% de los encuestados aseguró que teme más quedarse sin dinero que morir.
El estudio también encontró que:
- El 54% culpa a la alta inflación.
- El 43% menciona la insuficiencia del Seguro Social.
- Otro 43% señala los altos impuestos.
La preocupación es especialmente fuerte entre la Generación X y los millennials, grupos que todavía tienen varios años antes del retiro, pero que enfrentan costos más altos de vivienda, salud y ahorro.
Kelly LaVigne, vicepresidenta de análisis de consumo de Allianz Life, explicó que la combinación entre mayor esperanza de vida y volatilidad financiera hace más complejo planificar el retiro.
- La especialista señaló que no basta con acumular dinero, sino que también es necesario crear ingresos sostenibles a largo plazo.
Los gastos médicos están cambiando el cálculo de la jubilación
Uno de los mayores problemas para quienes se retiran es que muchos cálculos iniciales no contemplan todos los gastos reales de esa etapa de la vida.
Muchas personas consideran únicamente:
- Vivienda
- Comida
- Servicios básicos
Sin embargo, durante la jubilación suelen aparecer otros gastos importantes:
- Medicamentos
- Seguros médicos
- Emergencias
- Impuestos
- Reparaciones del hogar
- Ayuda familiar
- Actividades personales
El impacto médico se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras. En 2026, la prima estándar de Medicare Parte B aumentó a 202,90 dólares mensuales, sin incluir deducibles, tratamientos o medicamentos adicionales.
Especialistas financieros recomiendan que las personas prueben vivir algunos meses con un presupuesto similar al que tendrían durante la jubilación para detectar si realmente sus ingresos futuros serán suficientes.
El Seguro Social ya no alcanza para muchos jubilados
El aumento constante del costo de vida también está presionando a quienes dependen principalmente del Seguro Social.
Muchos jubilados están recurriendo a:
- Trabajos de medio tiempo
- Actividades flexibles
- Reducción de gastos no esenciales
- Programas de asistencia pública
El Departamento de Trabajo recomienda evitar retiros anticipados de cuentas de retiro porque eso puede reducir significativamente los ahorros acumulados y generar penalidades fiscales adicionales.
Además, expertos sugieren mantener inversiones diversificadas para proteger el dinero frente a la inflación y reducir riesgos relacionados con la volatilidad del mercado.
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¿Cómo prepararse ante una jubilación más costosa en EE.UU.?
Frente a este panorama económico, asesores financieros recomiendan construir estrategias más completas para el retiro.
Muchos expertos sugieren combinar diferentes fuentes de ingresos:
- Seguro Social
- Planes 401(k)
- Cuentas IRA
- Ahorros personales
- Inversiones conservadoras
También recomiendan llevar un control detallado de gastos diarios para detectar fugas de dinero y ajustar hábitos de consumo.
En varios estados, algunos adultos mayores también están utilizando programas de ayuda para medicamentos, energía y alimentos con el objetivo de reducir gastos mensuales esenciales.
Lo que viene: La inflación sigue siendo uno de los principales riesgos económicos para quienes planean jubilarse en Estados Unidos.
Aunque muchos estadounidenses todavía mantienen sus planes de retiro, el aumento constante de precios podría obligar a millones a trabajar más tiempo, ajustar su estilo de vida o depender más de ingresos adicionales para mantener estabilidad financiera.