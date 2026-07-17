Incendios en Canadá cubren de humo a EE.UU. y amenazan la final del Mundial en Nueva York

Incendios en Canadá deterioran el aire en EE.UU. y elevan la preocupación antes de la final del Mundial 2026.

Humo afecta millones

Alertas por aire peligroso

Incendios siguen fuera control Más de 800 incendios forestales activos en Canadá mantienen bajo alerta a amplias zonas del país y también a varios estados del norte de Estados Unidos debido al deterioro de la calidad del aire. La emergencia ya provoca advertencias sanitarias en regiones como Michigan, Minnesota, Nueva York y Ontario, donde las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre. De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire de Estados Unidos, algunas zonas de Michigan y Minnesota alcanzaron niveles considerados «peligrosos», por lo que se aconseja a la población permanecer en interiores. Incendios en Canadá extienden humo peligroso hacia Estados Unidos Ver este video en su propia página → El Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que las alertas abarcan el Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste estadounidense, donde el humo continuará desplazándose durante los próximos días. Mientras tanto, en Canadá continúan las labores para contener una temporada de incendios que ya suma 858 focos activos, incluidos 30 nuevos reportados durante la jornada del jueves. Las autoridades canadienses indicaron que la mayoría de los incendios permanecen fuera de control, especialmente en el noroeste de Ontario, donde enormes columnas de humo afectan ciudades como Thunder Bay y Toronto. El impacto también se refleja en la calidad del aire de importantes centros urbanos que han registrado algunos de los peores niveles de contaminación del planeta durante las últimas horas. Según el monitoreo de la empresa suiza IQAir, Toronto llegó a registrar temporalmente la peor calidad del aire del mundo, mientras Chicago, Detroit y Nueva York también aparecieron entre las ciudades más afectadas.

Nueva York mantiene vigilancia por el humo antes de la final del Mundial La situación cobra especial relevancia porque Nueva York y sus alrededores reciben a miles de visitantes con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Aunque el encuentro está previsto para el domingo a las 15:00 hora local, hasta el momento no existe ninguna restricción oficial relacionada con la calidad del aire. Las previsiones meteorológicas indican que el humo continuará desplazándose sobre los Grandes Lagos y parte del noreste estadounidense durante el resto de la semana. Los especialistas señalan que capas de humo en niveles altos de la atmósfera generan cielos brumosos y amaneceres y atardeceres con tonalidades rojizas sobre Nueva York. En el oeste del estado de Nueva York, la calidad del aire fue catalogada como «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad se mantiene en la categoría de «insalubre». Ante este escenario, las autoridades locales ampliaron los planes de emergencia por calor y activaron los protocolos especiales por contaminación atmosférica. Como parte de esas medidas, la ciudad habilitó cientos de centros de refrigeración y comenzó la distribución de mascarillas KN95 para reducir la exposición de los residentes al humo. Aunque persiste la preocupación de que el humo alcance Nueva Jersey, donde se ubica el estadio de la final, los pronósticos todavía no indican que las condiciones actuales permanezcan hasta el domingo.

Evacuaciones, reclamos políticos y el avance de una temporada histórica La crisis también golpea con fuerza a varias comunidades indígenas del norte de Ontario, donde algunos incendios obligaron a evacuar a decenas de residentes. Diversos videos difundidos muestran a familias abandonando las zonas afectadas mediante embarcaciones debido al rápido avance de las llamas. La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, aseguró que un sobrevuelo permitió confirmar la magnitud de la destrucción. «Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada». Previamente, la dirigente había señalado que su comunidad quedó «reducida a cenizas», tras el paso del incendio que arrasó la zona. La emergencia también abrió un nuevo frente político entre autoridades estadounidenses y canadienses sobre la forma en que se enfrentan estos incendios forestales. Cuatro legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Michigan enviaron una carta abierta al primer ministro canadiense, Mark Carney, reclamando una gestión más eficaz de los incendios. «Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», afirmaron los legisladores en el documento. El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, adoptó un tono distinto y destacó la cooperación entre ambos países para combatir los incendios. En respuesta a las críticas, Carney sostuvo que Canadá y Estados Unidos comparten la responsabilidad de enfrentar el cambio climático y afirmó que su gobierno permanece «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.