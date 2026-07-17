Sur de Florida enfrenta calor extremo: emiten alerta mientras persisten altas temperaturas

Florida enfrenta calor extremo

Sensación supera 110°F

Recomiendan evitar exposición

El sur de Florida vuelve a enfrentar una jornada de calor intenso con autoridades meteorológicas advirtiendo que las temperaturas seguirán elevadas durante el fin de semana.

La alerta afecta principalmente a las zonas urbanas y costeras, donde la combinación de calor y humedad incrementará significativamente la sensación térmica.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente entre personas vulnerables.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones durante las horas de mayor exposición al sol para evitar enfermedades relacionadas con el calor.

Alerta por calor permanecerá activa en varios condados

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami informó que la alerta por calor estará vigente entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

La advertencia abarca los condados costeros y metropolitanos de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, además del interior del condado de Collier.

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Los meteorólogos prevén que el índice de calor alcance valores de entre 105 y 110 grados Fahrenheit durante este viernes.

También señalaron que el mayor riesgo se concentrará en «todas las zonas urbanas y partes del interior del suroeste de Florida».