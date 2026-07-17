Sur de Florida enfrenta calor extremo: emiten alerta mientras persisten altas temperaturas
Publicado el17/07/2026 a las 11:23
- Florida enfrenta calor extremo
- Sensación supera 110°F
- Recomiendan evitar exposición
El sur de Florida vuelve a enfrentar una jornada de calor intenso con autoridades meteorológicas advirtiendo que las temperaturas seguirán elevadas durante el fin de semana.
La alerta afecta principalmente a las zonas urbanas y costeras, donde la combinación de calor y humedad incrementará significativamente la sensación térmica.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente entre personas vulnerables.
Las autoridades recomendaron extremar precauciones durante las horas de mayor exposición al sol para evitar enfermedades relacionadas con el calor.
Alerta por calor permanecerá activa en varios condados
La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Miami informó que la alerta por calor estará vigente entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.
La advertencia abarca los condados costeros y metropolitanos de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, además del interior del condado de Collier.
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Los meteorólogos prevén que el índice de calor alcance valores de entre 105 y 110 grados Fahrenheit durante este viernes.
También señalaron que el mayor riesgo se concentrará en «todas las zonas urbanas y partes del interior del suroeste de Florida».
El calor continuará durante el fin de semana
Aunque el riesgo extremo disminuirá ligeramente después del viernes, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en toda la región.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un riesgo moderado de calor tanto el sábado como el domingo.
Las temperaturas máximas rondarán los 35 grados Celsius, mientras que la sensación térmica podría alcanzar hasta 43 grados Celsius en algunos sectores.
Las autoridades advirtieron que estas condiciones todavía podrían afectar a personas sensibles al calor, como adultos mayores, niños y quienes trabajan al aire libre.
Las altas temperaturas podrían impactar actividades al aire libre
Las previsiones también generan preocupación por los eventos programados durante el fin de semana en el área metropolitana de Miami.
AccuWeather anticipa para el sábado una temperatura máxima cercana a los 93 grados Fahrenheit y una sensación térmica de hasta 104 grados.
El pronóstico incluye «periodos de sol con tormenta eléctrica», además de la posibilidad de descargas eléctricas en zonas cercanas.
Según la empresa meteorológica, «los rayos de las tormentas cercanas podrían afectar el partido de fútbol» previsto en Miami Gardens.
Autoridades insisten en tomar medidas preventivas
El Servicio Meteorológico Nacional recordó que el calor extremo puede provocar agotamiento por calor o golpes de calor si no se toman precauciones.
Entre las principales recomendaciones figura mantenerse hidratado incluso antes de sentir sed durante la jornada.
También aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros para reducir la acumulación de calor corporal.
Las autoridades recomiendan descansar periódicamente en lugares con sombra o espacios con aire acondicionado cuando sea posible.
Evitar las horas más calurosas reduce los riesgos
Los especialistas señalaron que los ventiladores pueden no ser suficientes cuando las temperaturas y la humedad alcanzan niveles elevados.
Por ello, pidieron limitar las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.
La recomendación es evitar esfuerzos prolongados principalmente entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Mientras persistan estas condiciones, las autoridades continuarán monitoreando la evolución del tiempo y emitirán nuevas actualizaciones si el riesgo aumenta, según ‘USA Today‘.