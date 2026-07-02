Trump gana 1.400 millones con criptomonedas y vuelve la incógnita sobre sus impuestos

Los impuestos de Trump vuelven al centro del debate tras revelar ganancias de 1.400 millones de dólares en criptomonedas.

Millonarias ganancias con criptomonedas.

Persisten dudas fiscales.

Falta transparencia tributaria. La declaración financiera del presidente Donald Trump reveló que obtuvo 1.400 millones de dólares gracias a sus proyectos de criptomonedas desde su regreso al cargo. Por qué importa: La magnitud de esas ganancias reabrió el debate sobre cuánto debería pagar en impuestos y si la estructura de sus empresas reduce significativamente esa obligación. Expertos fiscales aseguran que, sin acceso a las declaraciones de impuestos del presidente y a la estructura de sus compañías, es imposible calcular con precisión su factura fiscal. ¿Cómo surgieron los millonarios ingresos por criptomonedas? Trump financial disclosure reveals more than $1.4 billion haul in crypto and Melania’s big movie payday https://t.co/HrZ42WkLux — Daily Mail (@DailyMail) July 1, 2026 La reciente declaración financiera del presidente Donald Trump puso cifra al crecimiento de sus proyectos vinculados al mercado de criptomonedas. El documento muestra que obtuvo ingresos por 1.400 millones de dólares provenientes de esta industria. La revelación volvió a colocar bajo la lupa una pregunta que sigue sin respuesta pública, según CBS News.

Los impuestos de Trump vuelven al centro del debate Trump Crypto Earnings Top $1.4B Donald Trump’s latest financial disclosure shows at least $1.4 billion in crypto income during 2025, Bloomberg reported. World Liberty Financial generated more than $588 million, while CIC Digital brought in roughly $636 million. Galaxy Research… pic.twitter.com/z0xHJyViKZ — BSCN (@BSCNews) July 1, 2026 Las utilidades obtenidas mediante criptomonedas parecen estar sujetas a impuestos federales. Un contador especializado en ingresos derivados de activos digitales afirmó que resulta razonable estimar que Trump tendría que pagar al menos 250 millones de dólares en impuestos. TE PUEDE INTERESAR: Policía reporta ocho detenidos en estadio Dallas por entrar sin boleto al Mundial Sin embargo, varios especialistas consultados por CBS News sostienen que la cifra real podría ser considerablemente menor. La principal razón es la falta de transparencia sobre las entidades corporativas que administran esos ingresos. A diferencia de varios presidentes anteriores, Trump no hace públicas sus declaraciones de impuestos. Eso impide conocer cómo están organizadas las empresas relacionadas con sus negocios de criptomonedas.

Expertos advierten que falta información para calcular la factura fiscal Omri Marian, profesor de derecho especializado en tributación de criptomonedas, explicó que la información disponible resulta insuficiente. «Lo que sabemos es que le fue muy bien, pero desconocemos cómo está estructurada la titularidad real», afirmó. «Es como mirar una caja negra sin poder ver lo que hay dentro», agregó. La Casa Blanca rechazó responder preguntas sobre el tratamiento fiscal de esos ingresos. Tampoco explicó si las ganancias fueron gravadas a nombre del presidente o mediante empresas vinculadas. Igualmente evitó responder si pérdidas operativas fueron utilizadas para reducir la factura fiscal relacionada con las criptomonedas. Si los 1.400 millones de dólares fueran gravados íntegramente como ingresos personales, el cálculo cambiaría de forma importante. Aplicando la tasa máxima federal sobre la renta individual del 37%, Trump debería alrededor de 518 millones de dólares al IRS. Ese cálculo no contempla deducciones ni otros mecanismos fiscales que eventualmente podrían modificar el monto. Según el IRS, los activos digitales reciben el mismo tratamiento tributario que las ganancias de capital derivadas de inversiones tradicionales. No obstante, Marian indicó que no puede determinarse si estos ingresos corresponden a ganancias de capital o ingresos ordinarios.

La estructura empresarial mantiene abiertas las dudas Parte importante de los ingresos proviene de diferentes operaciones relacionadas con criptomonedas. La declaración financiera indica que Trump obtuvo 625 millones de dólares gracias a su criptomoneda meme $TRUMP. Ese dinero aparece descrito como regalías derivadas de un acuerdo de licencia con la empresa Celebration Coins. Además, World Liberty Financial, compañía de criptomonedas cofundada junto con sus hijos, le pagó más de 590 millones de dólares. Esos recursos corresponden a ganancias por la venta de tokens digitales y por la venta de una participación accionaria en la empresa. Otra interrogante es si esos ingresos llegan directamente al presidente o primero pasan por sociedades corporativas. Las empresas están sujetas a una tasa impositiva corporativa inferior a la tasa máxima aplicada a personas físicas. Además, podrían compensar parte de las ganancias utilizando pérdidas fiscales acumuladas. «Me resulta muy, muy difícil decir cuáles serán las consecuencias fiscales para él personalmente y para las entidades involucradas, sin saber mucho más sobre ellas», declaró Marian.