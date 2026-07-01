Investigan al senador Rubén Gallego por presunto uso de fondos de campaña en viajes familiares

DOJ investiga a Gallego.

Niega irregularidades financieras.

Sin cargos por ahora.

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, enfrenta una nueva controversia luego de que CBS informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación sobre un posible uso indebido de fondos de campaña para costear viajes familiares.

Aunque el legislador niega cualquier irregularidad, no ha sido acusado formalmente de ningún delito y, según la información divulgada por CBS, tampoco ha sido contactado por el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia revisa posibles gastos de campaña del senador

Sen. Ruben Gallego is under investigation by the Department of Justice over alleged campaign finance violations, according to a report. https://t.co/H9i7753Wgp — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 30, 2026

La investigación gira en torno al presunto uso de recursos de la campaña electoral de Gallego de 2019 para financiar viajes personales junto a su familia.

Según fuentes citadas por CBS, los investigadores analizan si esos gastos pudieron violar las normas federales sobre financiación de campañas políticas.

La información señala que el senador habría utilizado su cuenta de campaña para cubrir viajes a Puerto Rico, Nantucket y Miami, entre otros destinos.

Los registros de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) forman parte de la documentación revisada en el caso.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la investigación.

Tampoco se han presentado cargos criminales contra Gallego.

De acuerdo con CBS, el senador sostiene que no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna pesquisa federal.

Su oficina también rechaza haber cometido irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos de campaña.