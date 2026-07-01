Investigan al senador Rubén Gallego por presunto uso de fondos de campaña en viajes familiares
Publicado el01/07/2026 a las 08:42
- DOJ investiga a Gallego.
- Niega irregularidades financieras.
- Sin cargos por ahora.
El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, enfrenta una nueva controversia luego de que CBS informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación sobre un posible uso indebido de fondos de campaña para costear viajes familiares.
Aunque el legislador niega cualquier irregularidad, no ha sido acusado formalmente de ningún delito y, según la información divulgada por CBS, tampoco ha sido contactado por el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia revisa posibles gastos de campaña del senador
Sen. Ruben Gallego is under investigation by the Department of Justice over alleged campaign finance violations, according to a report. https://t.co/H9i7753Wgp
— NEWSMAX (@NEWSMAX) June 30, 2026
La investigación gira en torno al presunto uso de recursos de la campaña electoral de Gallego de 2019 para financiar viajes personales junto a su familia.
Según fuentes citadas por CBS, los investigadores analizan si esos gastos pudieron violar las normas federales sobre financiación de campañas políticas.
La información señala que el senador habría utilizado su cuenta de campaña para cubrir viajes a Puerto Rico, Nantucket y Miami, entre otros destinos.
Los registros de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) forman parte de la documentación revisada en el caso.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la investigación.
Tampoco se han presentado cargos criminales contra Gallego.
De acuerdo con CBS, el senador sostiene que no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna pesquisa federal.
Su oficina también rechaza haber cometido irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos de campaña.
Rubén Gallego niega irregularidades y recuerda el reciente fallo del Comité de Ética
La investigación conocida ahora surge pocos días después de que Gallego obtuviera un importante respaldo en otro frente político.
En abril pasado, la congresista republicana por Florida Anna Paulina Luna presentó una denuncia en el Senado.
La legisladora lo acusó de presunta conducta sexual inapropiada y de posibles violaciones a las leyes de financiación de campañas.
Sin embargo, el Comité de Ética del Senado anunció este lunes el cierre del caso.
El organismo informó que «no encontraron pruebas» que respaldaran las acusaciones presentadas contra el senador.
Esa decisión fue considerada un alivio para Gallego en medio de las especulaciones sobre su futuro político.
El legislador reaccionó asegurando que las denuncias formaban parte de una campaña impulsada por la congresista republicana.
Gallego calificó las acusaciones de Luna como una conspiración de la ultraderecha.
Además, afirmó que esperaba «con interés» una disculpa de la legisladora por, según dijo, «instrumentalizar el proceso ético».
La nueva investigación aparece mientras crecen las especulaciones sobre su futuro político
Arizona Sen. Ruben Gallego is under federal investigation for suspected campaign finance violations, a person familiar with the matter confirmed to @ABC News. https://t.co/ZmeFb2aNQD
— ABC News (@ABC) June 30, 2026
Rubén Gallego hizo historia al convertirse en el primer latino elegido para representar a Arizona en el Senado de Estados Unidos.
Su perfil nacional ha crecido durante los últimos años dentro del Partido Demócrata.
Diversos analistas lo consideran una de las figuras emergentes de la política demócrata.
Incluso, ha sido mencionado como un posible aspirante a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2028.
La nueva investigación podría convertirse en un nuevo desafío para esas aspiraciones.
Por el momento, no existe una acusación formal ni una imputación penal en su contra.
La información conocida hasta ahora proviene de fuentes citadas por CBS y no de documentos judiciales públicos.
Mientras tanto, el senador también ha quedado vinculado indirectamente a otro episodio político que ha generado atención nacional.
Gallego era cercano al excongresista demócrata por California Eric Swalwell.
Swalwell renunció recientemente a su escaño y abandonó su candidatura en California tras enfrentar acusaciones presentadas por varias mujeres por presunta agresión y violación sexual.
No obstante, el caso de Swalwell es independiente de la investigación que actualmente involucra a Gallego.
Por ahora, el senador de Arizona mantiene que actuó conforme a la ley y continúa ejerciendo sus funciones mientras se desarrollan las pesquisas informadas por CBS.
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FUENTE: EFE