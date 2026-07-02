Policía reporta ocho detenidos en estadio Dallas por entrar sin boleto al Mundial

Ocho detenidos en Dallas.

Intentaron entrar sin boleto.

Seguridad sigue bajo revisión.

El intento de ingresar sin entrada a los partidos del Mundial continúa generando problemas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La policía confirmó que ocho personas han sido arrestadas durante el torneo por intentar acceder al estadio sin contar con un boleto válido.

Las detenciones se han registrado en distintos partidos, pese al aumento de las medidas de seguridad implementadas alrededor del recinto.

Las detenciones más recientes ocurrieron el sábado durante el partido entre Argentina y Jordania, según NBC.

El equipo de investigación de NBC 5 informó que incidentes similares se han repetido en varias ocasiones durante el torneo.

Ocho detenidos por entrar sin boleto al Mundial en Dallas

Fútbol, boletos y policía: intentaron colarse al Mundial de Fútbol en Arlington y terminaron arrestados.https://t.co/Wr9y27TW3e — N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) July 1, 2026

La policía de Arlington señaló que las ocho personas enfrentan cargos por allanamiento de morada.

Durante la jornada del sábado fueron arrestados Catalina Gambadoro, de 32 años y nacionalidad neozelandesa.

También fue detenido Alejo Melgar, de 26 años y nacionalidad argentina.

La tercera persona arrestada ese día fue Kareem Kakour, de 18 años, con domicilio en Indiana.

Según la policía, los tres fueron interceptados rápidamente.

Las autoridades indicaron que ninguno logró ingresar al estadio.

Sin embargo, la policía precisó que al menos cuatro de las personas arrestadas este mes sí consiguieron entrar al recinto antes de ser detenidas.