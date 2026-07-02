Policía reporta ocho detenidos en estadio Dallas por entrar sin boleto al Mundial
Publicado el02/07/2026 a las 11:19
- Ocho detenidos en Dallas.
- Intentaron entrar sin boleto.
- Seguridad sigue bajo revisión.
El intento de ingresar sin entrada a los partidos del Mundial continúa generando problemas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
La policía confirmó que ocho personas han sido arrestadas durante el torneo por intentar acceder al estadio sin contar con un boleto válido.
Las detenciones se han registrado en distintos partidos, pese al aumento de las medidas de seguridad implementadas alrededor del recinto.
Las detenciones más recientes ocurrieron el sábado durante el partido entre Argentina y Jordania, según NBC.
El equipo de investigación de NBC 5 informó que incidentes similares se han repetido en varias ocasiones durante el torneo.
Ocho detenidos por entrar sin boleto al Mundial en Dallas
Fútbol, boletos y policía: intentaron colarse al Mundial de Fútbol en Arlington y terminaron arrestados.https://t.co/Wr9y27TW3e
— N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) July 1, 2026
La policía de Arlington señaló que las ocho personas enfrentan cargos por allanamiento de morada.
Durante la jornada del sábado fueron arrestados Catalina Gambadoro, de 32 años y nacionalidad neozelandesa.
También fue detenido Alejo Melgar, de 26 años y nacionalidad argentina.
La tercera persona arrestada ese día fue Kareem Kakour, de 18 años, con domicilio en Indiana.
Según la policía, los tres fueron interceptados rápidamente.
Las autoridades indicaron que ninguno logró ingresar al estadio.
Sin embargo, la policía precisó que al menos cuatro de las personas arrestadas este mes sí consiguieron entrar al recinto antes de ser detenidas.
¿Cómo lograron ingresar algunos sospechosos?
Los informes policiales obtenidos por NBC 5 detallan otros incidentes ocurridos el 22 de junio.
Ese día se disputó el encuentro entre Argentina y Austria.
Gerardo Nielsen, de 46 años y residente de Córdoba, España, fue señalado por ingresar ilegalmente a las instalaciones del AT&T Stadium.
También fue detenido Juan Ignacio Campoamor, de 35 años y residente de Hollywood, Florida.
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La policía informó que ambos sabían que estaba prohibido ingresar sin boleto.
Según el reporte, los dos forzaron un agujero en la cerca para acceder al recinto.
Otro de los detenidos fue Leandro Ayala, de 46 años y residente de Buenos Aires, Argentina.
La policía indicó que Ayala presuntamente saltó una valla para entrar al estadio sin haber comprado una entrada.
El informe agrega que ingresó sin el consentimiento expreso del propietario.
Además, había recibido un aviso que prohibía el acceso sin boleto.
Federico Llach, de 45 años y residente de Plano, también fue arrestado.
Las autoridades sostienen que cruzó barreras de acceso restringido para entrar sin autorización al estadio.
La seguridad sigue bajo revisión
Otro incidente ocurrió el 14 de junio durante el partido entre Japón y los Países Bajos.
Ese día fue arrestado Ryan King, de 39 años.
De acuerdo con el informe policial, King intentó escalar una valla de seguridad antes de que el estadio abriera al público.
Los agentes lograron localizarlo y detenerlo rápidamente.
El reporte señala que los oficiales concluyeron que pretendía ver el partido sin haber comprado una entrada.
Actualmente, el operativo de seguridad del estadio incluye barreras para vehículos.
También contempla vallas metálicas alrededor del perímetro.
Además, existe una fuerte presencia policial en los puntos de control de acceso.
Tras las primeras detenciones registradas durante el torneo, la policía de Arlington informó que revisaría sus procedimientos de seguridad.
Hasta el momento, no está claro si se implementaron cambios adicionales después de los arrestos más recientes.
Los nuevos casos muestran que las autoridades continúan enfrentando intentos de acceso no autorizado durante los partidos disputados en el AT&T Stadium.
Aunque varios sospechosos fueron detenidos antes de ingresar, otros consiguieron acceder al recinto antes de ser localizados por la policía.
Las investigaciones sobre estos incidentes continúan conforme avanzan los encuentros del Mundial en Arlington.