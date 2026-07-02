Mariachi detenido por ICE cantará el himno nacional en centro de detención

Cantará himno bajo custodia.

ICE detuvo al mariachi.

Caso genera controversia.

Herbert Ibarra, el joven mariachi de 20 años detenido por agentes de ICE cuando regresaba de una presentación, interpretará el himno nacional de Estados Unidos este 4 de julio dentro del centro de detención de Pearsall.

Por qué importa: El caso ha llamado la atención porque el joven asegura que fue detenido mientras volvía de trabajar y ahora vivirá una celebración nacional estadounidense desde el interior de un centro de detención.

Mientras permanece bajo custodia, Herbert afirma que aprovechará su talento como cantante para participar en la ceremonia, aunque reconoce que la situación le genera sentimientos encontrados.

Herbert Ibarra cantará el himno mientras permanece bajo custodia de ICE

Gracias a su talento como cantante, este 4 de julio Herbert interpretará el himno en el centro de detención de Pearsall: 👉 https://t.co/XtqOH72MFh pic.twitter.com/33TMoooT5n — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) July 1, 2026

A casi una semana de su detención, Herbert Ibarra se prepara para un momento que asegura nunca imaginó vivir.

El joven, de 20 años, será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la celebración del 4 de julio en el centro de detención de Pearsall.

Según explicó, cantar representa una manera de expresar el cariño que siente por el país donde creció.

Sin embargo, también admite que hacerlo mientras permanece detenido por ICE le provoca emociones encontradas.