Mariachi detenido por ICE cantará el himno nacional en centro de detención
Publicado el02/07/2026 a las 10:58
- Cantará himno bajo custodia.
- ICE detuvo al mariachi.
- Caso genera controversia.
Herbert Ibarra, el joven mariachi de 20 años detenido por agentes de ICE cuando regresaba de una presentación, interpretará el himno nacional de Estados Unidos este 4 de julio dentro del centro de detención de Pearsall.
Por qué importa: El caso ha llamado la atención porque el joven asegura que fue detenido mientras volvía de trabajar y ahora vivirá una celebración nacional estadounidense desde el interior de un centro de detención.
Mientras permanece bajo custodia, Herbert afirma que aprovechará su talento como cantante para participar en la ceremonia, aunque reconoce que la situación le genera sentimientos encontrados.
Herbert Ibarra cantará el himno mientras permanece bajo custodia de ICE
Gracias a su talento como cantante, este 4 de julio Herbert interpretará el himno en el centro de detención de Pearsall: 👉 https://t.co/XtqOH72MFh pic.twitter.com/33TMoooT5n
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A casi una semana de su detención, Herbert Ibarra se prepara para un momento que asegura nunca imaginó vivir.
El joven, de 20 años, será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la celebración del 4 de julio en el centro de detención de Pearsall.
Según explicó, cantar representa una manera de expresar el cariño que siente por el país donde creció.
Sin embargo, también admite que hacerlo mientras permanece detenido por ICE le provoca emociones encontradas.
El joven reconoce que la situación le genera sentimientos encontrados
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Durante una llamada desde el centro de detención de Pearsall, Herbert habló sobre cómo vive esta experiencia.
“Sí, sí lo veo muy raro. O sea que si somos tan diferentes y todo eso, como quiera quieren que cantemos las canciones de ellos».
«Sí lo veo un poquito raro. Aunque ahorita esté en este lugar, aunque las circunstancias están medio raras, todavía voy a darle, como quiera”, dijo Herbert.
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El joven explicó que, pese a las circunstancias, decidió participar en la ceremonia prevista para el Día de la Independencia.
También comentó que, durante el tiempo que ha permanecido encerrado, ha encontrado una forma de hacer más llevaderos los días.
Así fue la detención del mariachi Herbert Ibarra en San Antonio
Herbert Ibarra fue detenido por agentes de ICE después de una parada de tráfico en China Grove.
De acuerdo con su testimonio, regresaba de tocar en una fiesta cuando ocurrió el operativo.
El joven asegura que todavía llevaba puesto su traje de mariachi al momento de la detención.
Afirma que algunos agentes hicieron comentarios sobre su vestimenta mientras era retenido.
En entrevista con N+ Univision San Antonio, recordó parte de ese momento.
“Estaban diciendo: ‘Agarraron a un mariachi’».
«Y bueno, me dijeron que si quería irme, solo tenía que cantarles una canción”, relató.
Desde entonces permanece bajo custodia en el centro de detención de Pearsall.
Ahora, a pocos días de su arresto, volverá a utilizar su voz, aunque en un escenario muy distinto al de las presentaciones que acostumbraba realizar.
La interpretación del himno nacional estadounidense será parte de las actividades organizadas dentro del centro de detención por el 4 de julio.
Para Herbert, el acto representa una oportunidad para expresar el afecto que dice sentir por el país donde creció.
Al mismo tiempo, reconoce que el contexto en el que lo hará resulta contradictorio para él.
Sus declaraciones reflejan el contraste entre participar en una ceremonia patriótica y permanecer detenido por las autoridades migratorias.
Por ahora, el joven espera el momento de subir a cantar dentro del centro de detención, mientras continúa bajo custodia de ICE.