Trump comparte un insólito video hecho con IA donde aparece como médico y se burla de sus críticos

Trump comparte video con IA.

Deepfakes burlan a críticos.

Nueva polémica digital.

El presidente Donald Trump volvió a colocar la inteligencia artificial en el centro de la conversación política tras compartir en Truth Social un video generado con IA en el que aparece vestido como médico para burlarse de algunos de sus críticos más conocidos.

La publicación utiliza una voz deepfake que imita al mandatario y presenta un supuesto tratamiento para el llamado «Síndrome de Trastorno de Trump», conocido por las siglas TDS.

El video fue difundido poco antes de la medianoche y apareció entre dos publicaciones de la Casa Blanca.

Uno de esos videos destaca logros de la administración y el otro muestra el nuevo avión presidencial Air Force One adquirido a Qatar.

La combinación de contenido institucional con un montaje creado mediante inteligencia artificial volvió a llamar la atención sobre el uso que Trump hace de este tipo de herramientas digitales.

En los últimos meses, el mandatario ha compartido varias imágenes y videos generados con IA para burlarse de adversarios políticos, celebridades y figuras públicas que han cuestionado su gestión.

El video muestra a Trump como médico para presentar un supuesto tratamiento contra el TDS

El clip, de aproximadamente 90 segundos, comienza mostrando a un Trump generado con inteligencia artificial vestido con bata blanca.

Mientras aparece en pantalla, una voz deepfake que imita al presidente pregunta: «¿Le han diagnosticado a usted o a alguien que conoce el Síndrome de Trastorno de Trump (TDS)?».

El llamado TDS hace referencia al «Síndrome de Trastorno de Trump», una expresión que el mandatario utiliza con frecuencia para descalificar a quienes considera sus principales críticos.

Después de esa introducción, el personaje creado con IA se presenta como médico y asegura contar con un supuesto «plan de tratamiento».

A continuación, el video muestra una serie de personajes públicos recreados mediante tecnología deepfake como si fueran pacientes afectados por esa condición.

El montaje busca presentar de forma satírica a quienes han cuestionado públicamente a Trump, utilizando inteligencia artificial para recrear tanto sus rostros como sus voces.