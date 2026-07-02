Trump comparte un insólito video hecho con IA donde aparece como médico y se burla de sus críticos
Publicado el02/07/2026 a las 09:56
- Trump comparte video con IA.
- Deepfakes burlan a críticos.
- Nueva polémica digital.
El presidente Donald Trump volvió a colocar la inteligencia artificial en el centro de la conversación política tras compartir en Truth Social un video generado con IA en el que aparece vestido como médico para burlarse de algunos de sus críticos más conocidos.
La publicación utiliza una voz deepfake que imita al mandatario y presenta un supuesto tratamiento para el llamado «Síndrome de Trastorno de Trump», conocido por las siglas TDS.
El video fue difundido poco antes de la medianoche y apareció entre dos publicaciones de la Casa Blanca.
Uno de esos videos destaca logros de la administración y el otro muestra el nuevo avión presidencial Air Force One adquirido a Qatar.
La combinación de contenido institucional con un montaje creado mediante inteligencia artificial volvió a llamar la atención sobre el uso que Trump hace de este tipo de herramientas digitales.
En los últimos meses, el mandatario ha compartido varias imágenes y videos generados con IA para burlarse de adversarios políticos, celebridades y figuras públicas que han cuestionado su gestión.
El video muestra a Trump como médico para presentar un supuesto tratamiento contra el TDS
El clip, de aproximadamente 90 segundos, comienza mostrando a un Trump generado con inteligencia artificial vestido con bata blanca.
Mientras aparece en pantalla, una voz deepfake que imita al presidente pregunta: «¿Le han diagnosticado a usted o a alguien que conoce el Síndrome de Trastorno de Trump (TDS)?».
El llamado TDS hace referencia al «Síndrome de Trastorno de Trump», una expresión que el mandatario utiliza con frecuencia para descalificar a quienes considera sus principales críticos.
Después de esa introducción, el personaje creado con IA se presenta como médico y asegura contar con un supuesto «plan de tratamiento».
A continuación, el video muestra una serie de personajes públicos recreados mediante tecnología deepfake como si fueran pacientes afectados por esa condición.
El montaje busca presentar de forma satírica a quienes han cuestionado públicamente a Trump, utilizando inteligencia artificial para recrear tanto sus rostros como sus voces.
Deepfakes de celebridades aparecen dando falsos testimonios en favor del supuesto tratamiento
Entre las figuras públicas recreadas mediante inteligencia artificial aparecen las presentadoras y comediantes Whoopi Goldberg y Rosie O’Donnell.
El video también incluye a los actores Robert De Niro, Julia Roberts, Edward Norton y John Leguizamo.
Todos ellos son presentados como supuestos pacientes que ofrecen aparentes testimonios positivos sobre el tratamiento.
Sin embargo, esos respaldos nunca ocurrieron y fueron creados completamente mediante inteligencia artificial.
Después de esa secuencia, el video vuelve a mostrar al Trump generado digitalmente para dirigirse nuevamente a los espectadores.
En el mensaje final, invita a «apagar las noticias falsas» y «simplemente tomar una Coca-Cola Light como yo».
Todo el contenido mantiene un tono de sátira y utiliza herramientas de inteligencia artificial para reforzar el mensaje político del presidente.
Las publicaciones con inteligencia artificial siguen generando controversia alrededor de Trump
El video compartido esta semana se suma a una larga lista de publicaciones generadas mediante inteligencia artificial que Donald Trump ha difundido durante los últimos meses.
Varias de esas publicaciones provocaron fuertes reacciones tanto entre sus críticos como dentro del propio Partido Republicano.
Una de las mayores controversias ocurrió en abril, cuando el presidente compartió una imagen creada con IA en la que aparecía representado como Jesucristo en medio de su disputa con el papa León XIV.
La publicación generó una ola de indignación y recibió críticas incluso de algunos funcionarios republicanos, por lo que finalmente fue eliminada.
Sin embargo, pocos días después Trump volvió a compartir otra imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía abrazado por Jesús frente a una bandera estadounidense.
El mandatario también difundió imágenes creadas con IA donde aparece junto a integrantes de su gabinete nadando en el renovado estanque reflectante del Monumento a Lincoln.
En esas publicaciones, el monumento era presentado como una cloaca durante administraciones demócratas anteriores.
En mayo, además, compartió una caricatura generada mediante inteligencia artificial en la que aparecía acompañado por el expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, mientras otra persona firmaba lo que parecía ser una orden presidencial.
Las publicaciones creadas con inteligencia artificial continúan formando parte de la estrategia de comunicación de Trump y mantienen abierto el debate sobre el uso político de los deepfakes y el impacto que este tipo de contenidos puede tener en la conversación pública.
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FUENTE: FORBES