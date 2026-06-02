Mañana vence suspensión de impuesto a la gasolina en Georgia: promedio aumentará a $4.138/galón

Conductores hispanos de Georgia enfrentarán un cambio importante en el precio de la gasolina esta semana.

La suspensión temporal del impuesto estatal a los combustibles finalizará este martes por la noche, lo que provocará un aumento inmediato en el precio promedio de la gasolina y pondrá fin a varios meses de alivio para millones de automovilistas.

Por qué importa: El regreso del impuesto estatal podría impactar directamente el presupuesto de las familias que dependen del automóvil para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

Además, el incremento ocurre justo cuando muchos consumidores intentan controlar gastos relacionados con transporte y energía.

Suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia termina este martes por la noche

Según informó The Center Square, la oficina del gobernador Brian Kemp confirmó que no habrá una nueva extensión de la suspensión temporal del impuesto a los combustibles.

La medida expirará oficialmente a las 23:59 del martes , cerrando un período de alivio fiscal que comenzó en marzo.

, cerrando un período de alivio fiscal que comenzó en marzo. La Asamblea General de Georgia aprobó inicialmente una moratoria de 60 días sobre los impuestos a los combustibles. Posteriormente, el gobernador extendió la suspensión durante dos semanas adicionales mediante una orden ejecutiva firmada el 15 de mayo.

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Según el comunicado emitido por la oficina de Kemp, la decisión responde a que los precios internacionales del petróleo se mantienen relativamente estables y a la necesidad de preservar recursos financieros estatales para eventuales emergencias futuras.

Durante el tiempo que estuvo vigente la medida, los conductores pudieron beneficiarse de precios más bajos en comparación con los estados vecinos.