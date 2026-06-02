Mañana vence suspensión de impuesto a la gasolina en Georgia: promedio aumentará a $4.138/galón
Publicado el02/06/2026 a las 05:08
Conductores hispanos de Georgia enfrentarán un cambio importante en el precio de la gasolina esta semana.
- La suspensión temporal del impuesto estatal a los combustibles finalizará este martes por la noche, lo que provocará un aumento inmediato en el precio promedio de la gasolina y pondrá fin a varios meses de alivio para millones de automovilistas.
Por qué importa: El regreso del impuesto estatal podría impactar directamente el presupuesto de las familias que dependen del automóvil para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.
- Además, el incremento ocurre justo cuando muchos consumidores intentan controlar gastos relacionados con transporte y energía.
Suspensión del impuesto a la gasolina en Georgia termina este martes por la noche
Según informó The Center Square, la oficina del gobernador Brian Kemp confirmó que no habrá una nueva extensión de la suspensión temporal del impuesto a los combustibles.
- La medida expirará oficialmente a las 23:59 del martes, cerrando un período de alivio fiscal que comenzó en marzo.
- La Asamblea General de Georgia aprobó inicialmente una moratoria de 60 días sobre los impuestos a los combustibles. Posteriormente, el gobernador extendió la suspensión durante dos semanas adicionales mediante una orden ejecutiva firmada el 15 de mayo.
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Según el comunicado emitido por la oficina de Kemp, la decisión responde a que los precios internacionales del petróleo se mantienen relativamente estables y a la necesidad de preservar recursos financieros estatales para eventuales emergencias futuras.
Durante el tiempo que estuvo vigente la medida, los conductores pudieron beneficiarse de precios más bajos en comparación con los estados vecinos.
El impuesto agregará más de 30 centavos por galón
De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Georgia, el impuesto estatal representa aproximadamente 33 centavos por galón de gasolina y 37 centavos por galón de diésel.
- Actualmente, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) reporta un precio promedio de 3.808 dólares por galón para la gasolina regular en Georgia.
- Con la reincorporación del impuesto, el promedio estatal podría alcanzar aproximadamente 4.138 dólares por galón.
Esto representa un cambio significativo para los consumidores que llenan sus tanques semanalmente y podría traducirse en un gasto adicional acumulado durante el verano.
Las autoridades estatales recuerdan que la recaudación proveniente de este impuesto financia proyectos de infraestructura y transporte en todo el estado, incluyendo carreteras, puentes y obras de mantenimiento.
Georgia dejará de ser uno de los estados más baratos
Mientras estuvo vigente la suspensión fiscal, Georgia registró algunos de los precios más bajos de combustible en el sureste del país.
El lunes, el precio promedio estatal se ubicó por debajo del registrado en todos los estados vecinos:
- Carolina del Sur reportó un promedio cercano a 3.89 dólares por galón, mientras Tennessee alcanzó 3.93 dólares. Alabama y Carolina del Norte registraron alrededor de 3.94 dólares por galón.
- Florida, por su parte, presentó un promedio cercano a 4.03 dólares.
Sin embargo, una vez que el impuesto vuelva a aplicarse, Georgia pasará a tener un precio promedio estimado de 4.138 dólares por galón, superando los niveles observados actualmente en Florida y Carolina del Norte.
Este cambio podría modificar la ventaja competitiva que el estado mantuvo durante los últimos meses en materia de costos de combustible.
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Conductores de camiones sentirán el impacto de inmediato
A diferencia de otros factores que afectan gradualmente los precios de la gasolina, el regreso del impuesto tendrá un efecto prácticamente inmediato en las estaciones de servicio.
- Aunque las variaciones finales dependerán de cada distribuidor y de las condiciones del mercado energético, los expertos esperan que el ajuste se refleje rápidamente en los surtidores.
- Para muchos conductores, especialmente aquellos que recorren largas distancias diariamente, el aumento podría representar varios dólares adicionales por cada carga de combustible.
Lo que viene: Los consumidores estarán atentos a la evolución de los precios durante las próximas semanas.
Además del regreso del impuesto estatal, factores como la demanda estacional de verano, el comportamiento del petróleo y las condiciones del mercado energético seguirán influyendo en el costo final que pagan los automovilistas en Georgia.