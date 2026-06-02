Aumentan envíos de dinero a México desde EE.UU. a pesar de impuestos y políticas de inmigración
Publicado el02/06/2026 a las 04:06
Las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos volvieron a crecer durante los primeros meses de 2026.
- Se trata de una señal que llama la atención en medio de un contexto marcado por mayores controles migratorios, temor a deportaciones y nuevas cargas fiscales sobre ciertos envíos de dinero.
Por qué importa: Las remesas representan una de las principales fuentes de ingresos para millones de familias mexicanas. Además de apoyar gastos cotidianos como alimentación, vivienda y educación, estos recursos tienen un peso significativo en la economía nacional.
Envíos de dinero a México desafían políticas migratorias de Trump
De acuerdo con datos divulgados por el Banco de México (Banxico) y citados por la agencia EFE, México recibió 19.676 millones de dólares en remesas entre enero y abril de 2026.
- La cifra representa un incremento interanual de 2,6%, equivalente a 495 millones de dólares adicionales frente al mismo periodo de 2025.
- El crecimiento es relevante porque llega después de varios meses en los que las transferencias mostraron señales de desaceleración, coincidiendo con un entorno más complejo para los migrantes en Estados Unidos.
- Tan solo durante abril ingresaron al país 4.978 millones de dólares, un avance de 3,7% respecto al mismo mes del año anterior.
Sin embargo, el comportamiento mensual mostró una realidad distinta. Comparado con marzo, el flujo de remesas cayó 9,49%, reflejando que persisten factores que afectan la capacidad o disposición de los migrantes para enviar dinero.
El temor migratorio sigue influyendo a trabajadores
La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, señaló que las remesas continúan afectadas por el miedo de muchos trabajadores migrantes a salir de sus hogares y acudir a sus empleos debido al riesgo de deportación.
- Según la especialista, aunque abril suele registrar una disminución estacional en las remesas, la caída observada este año fue la más profunda desde 2020.
- A pesar de ello, el monto promedio enviado aumentó 5,5% durante abril y alcanzó los 403 dólares por operación.
Esto significa que, aunque hubo menos movimientos acumulados durante el primer cuatrimestre, quienes enviaron dinero realizaron transferencias de mayor valor.
En total, durante abril se registraron 12,35 millones de operaciones, un incremento de 3,7% respecto al mismo mes de 2025.
Aumentan envíos de dinero a México: Guanajuato lidera la recepción de remesas
Las remesas siguen concentrándose en estados con una fuerte tradición migratoria.
- Según datos de Banxico correspondientes a 2025, Guanajuato fue el principal receptor del país con 5.510 millones de dólares.
- Le siguieron Michoacán con 5.390 millones, Jalisco con 5.140 millones, Chiapas con 4.150 millones y Ciudad de México con 3.880 millones de dólares.
En conjunto, estas cinco entidades captaron cerca del 39% de todas las remesas recibidas por México durante el año pasado.
El impacto económico va más allá de las familias beneficiarias. Estos recursos impulsan el consumo local, fortalecen pequeños negocios y ayudan a financiar gastos educativos que pueden generar beneficios de largo plazo para las comunidades receptoras.
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Gobierno de México busca reducir el impacto de nuevos impuestos
El crecimiento de las remesas también ocurre después de que Estados Unidos anunciara en 2025 un impuesto de 1% sobre ciertos envíos realizados mediante efectivo, giros postales y otros instrumentos similares.
La medida fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que podría contravenir acuerdos bilaterales relacionados con la doble tributación.
- Como respuesta, el gobierno mexicano impulsó mecanismos de apoyo para los connacionales y promovió herramientas financieras orientadas a reducir costos de transferencia.
- Entre ellas destaca FINABIEN, una tarjeta y aplicación lanzada en 2025 para facilitar envíos de dinero más seguros y económicos desde el extranjero.
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Lo que viene: Los próximos reportes de Banxico permitirán evaluar si el crecimiento observado durante el primer cuatrimestre logra mantenerse durante el resto del año.
- La evolución de las políticas migratorias en Estados Unidos, el comportamiento del empleo entre los trabajadores mexicanos y el impacto de los nuevos impuestos seguirán siendo factores clave para determinar el rumbo de las remesas.