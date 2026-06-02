Aumentan envíos de dinero a México desde EE.UU. a pesar de impuestos y políticas de inmigración

Las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos volvieron a crecer durante los primeros meses de 2026.

Se trata de una señal que llama la atención en medio de un contexto marcado por mayores controles migratorios, temor a deportaciones y nuevas cargas fiscales sobre ciertos envíos de dinero.

Por qué importa: Las remesas representan una de las principales fuentes de ingresos para millones de familias mexicanas. Además de apoyar gastos cotidianos como alimentación, vivienda y educación, estos recursos tienen un peso significativo en la economía nacional.

Envíos de dinero a México desafían políticas migratorias de Trump

De acuerdo con datos divulgados por el Banco de México (Banxico) y citados por la agencia EFE, México recibió 19.676 millones de dólares en remesas entre enero y abril de 2026.

La cifra representa un incremento interanual de 2,6% , equivalente a 495 millones de dólares adicionales frente al mismo periodo de 2025.

, equivalente a frente al mismo periodo de 2025. El crecimiento es relevante porque llega después de varios meses en los que las transferencias mostraron señales de desaceleración, coincidiendo con un entorno más complejo para los migrantes en Estados Unidos.

Tan solo durante abril ingresaron al país 4.978 millones de dólares, un avance de 3,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Sin embargo, el comportamiento mensual mostró una realidad distinta. Comparado con marzo, el flujo de remesas cayó 9,49%, reflejando que persisten factores que afectan la capacidad o disposición de los migrantes para enviar dinero.

El temor migratorio sigue influyendo a trabajadores

La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, señaló que las remesas continúan afectadas por el miedo de muchos trabajadores migrantes a salir de sus hogares y acudir a sus empleos debido al riesgo de deportación.