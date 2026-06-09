ICE usa torres falsas para rastrear teléfonos de migrantes en EE.UU.

ICE rastrea teléfonos móviles

Cuestionan vigilancia migratoria

Admiten fallas en protocolos

La estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump volvió a poner bajo escrutinio algunas de las herramientas utilizadas por las autoridades migratorias.

Entre ellas se encuentran los simuladores de sitios celulares, una tecnología que permite localizar teléfonos móviles mediante dispositivos que imitan torres de telefonía.

La práctica ha sido cuestionada durante años por expertos en privacidad y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Además, documentos oficiales reconocieron que, en determinados casos, no se siguieron todos los protocolos establecidos para el uso de esta tecnología.

ICE rastrea teléfonos con torres falsas

Las nuevas formas con las que ICE puede rastrear migrantes en EE.UU.: así localiza teléfonos con torres falsashttps://t.co/DV9ERN9YjK — LaAlamedaMigrante (@LaAlamedaMigra) June 9, 2026

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a utilizar simuladores de sitios celulares hace varios años bajo una política definida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según ese documento, la tecnología funciona mediante dispositivos que imitan torres de telefonía celular, según La Nación.

Los teléfonos cercanos se conectan automáticamente a estas señales, permitiendo a los agentes identificar y rastrear dispositivos específicos.