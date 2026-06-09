ICE usa torres falsas para rastrear teléfonos de migrantes en EE.UU.
Publicado el09/06/2026 a las 08:38
- ICE rastrea teléfonos móviles
- Cuestionan vigilancia migratoria
- Admiten fallas en protocolos
La estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump volvió a poner bajo escrutinio algunas de las herramientas utilizadas por las autoridades migratorias.
Entre ellas se encuentran los simuladores de sitios celulares, una tecnología que permite localizar teléfonos móviles mediante dispositivos que imitan torres de telefonía.
La práctica ha sido cuestionada durante años por expertos en privacidad y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Además, documentos oficiales reconocieron que, en determinados casos, no se siguieron todos los protocolos establecidos para el uso de esta tecnología.
ICE rastrea teléfonos con torres falsas
Las nuevas formas con las que ICE puede rastrear migrantes en EE.UU.: así localiza teléfonos con torres falsashttps://t.co/DV9ERN9YjK
— LaAlamedaMigrante (@LaAlamedaMigra) June 9, 2026
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a utilizar simuladores de sitios celulares hace varios años bajo una política definida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según ese documento, la tecnología funciona mediante dispositivos que imitan torres de telefonía celular, según La Nación.
Los teléfonos cercanos se conectan automáticamente a estas señales, permitiendo a los agentes identificar y rastrear dispositivos específicos.
El sistema permite conocer la ubicación de determinados objetivos con precisión.
También puede acceder a identificadores de dispositivos pertenecientes a personas que no forman parte de una investigación.
De acuerdo con un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los simuladores pueden revelar la identidad de todos los teléfonos que se encuentran dentro de un área determinada.
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Sin embargo, la política del DHS sostiene que estas herramientas solo proporcionan información relacionada con la fuerza de la señal y la dirección general de un dispositivo.
Las autoridades también señalaron que los simuladores no pueden recopilar el contenido de las comunicaciones.
Esto significa que no tienen capacidad para acceder a correos electrónicos, mensajes de texto, listas de contactos o imágenes almacenadas en los teléfonos.
Inspector General detectó incumplimientos en protocolos internos
Aunque el DHS estableció reglas específicas para el uso de esta tecnología, el Inspector General reconoció recientemente que algunos componentes de la agencia no siempre siguieron esos procedimientos.
Un documento interno indicó que tanto el Servicio Secreto como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI) incumplieron en ocasiones estatutos federales y políticas internas durante investigaciones criminales.
Las irregularidades fueron detectadas especialmente en situaciones consideradas urgentes.
Las autoridades precisaron que ambas agencias sí obtuvieron órdenes de registro en los casos revisados.
No obstante, en algunos expedientes no solicitaron las órdenes judiciales requeridas por el Estatuto del Registro de Pen Register Act.
El informe también concluyó que el HSI incumplió la Ley de Gobierno Electrónico de 2002.
Esa normativa exige contar con una Evaluación de Impacto de Privacidad (PIA) aprobada antes de utilizar este tipo de tecnología.
Según las autoridades, limitaciones de recursos y cambios de personal provocaron que el organismo operara sin una PIA aprobada hasta enero de 2022.
Como consecuencia, no fue posible identificar ni mitigar previamente algunos riesgos relacionados con la privacidad de los datos recopilados.
Expertos advierten riesgos para la privacidad y vigilancia
El uso de simuladores celulares volvió a generar preocupación entre especialistas en derechos digitales.
Chris Weiland, presidente de Restore the 4th Minnesota, afirmó en declaraciones a Sahan Journal que el uso de estos datos sin órdenes judiciales puede considerarse una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Esa disposición protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables.
Weiland advirtió además que los posibles errores del sistema podrían agravarse cuando no existe la diligencia necesaria en su implementación.
Los expertos también señalaron que persisten interrogantes sobre la forma en que se almacenan los datos recopilados y el uso posterior que podrían recibir.
Por su parte, Cooper Quintin, tecnólogo sénior de la Electronic Frontier Foundation, expresó preocupación por la existencia de agencias que cuentan con herramientas avanzadas de vigilancia.
Según Quintin, la presencia de organismos que considera problemáticos y que disponen de este tipo de tecnología debería ser motivo de preocupación para toda la población.