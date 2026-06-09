Ivanka Trump defiende su resort en Albania pese a crecientes protestas ambientales
Publicado el09/06/2026 a las 08:08
- Ivanka Trump defiende su resort
- Protestas ambientales en Albania
- Inversión millonaria internacional
Ivanka Trump mantiene firme su apuesta por un exclusivo resort en Albania, aun cuando las autoridades del país investigan el desarrollo y cientos de residentes han salido a las calles para rechazar la construcción en una zona protegida.
La hija del presidente Donald Trump y su esposo, Jared Kushner, impulsan la iniciativa desde 2024, con una inversión de millones de dólares, lo que ha generado una fuerte polémica por el impacto ambiental que podría tener en un ecosistema considerado sensible.
Los inconformes sostienen que el complejo turístico afectaría hábitats de especies como flamencos, focas y tortugas marinas, y durante las manifestaciones han exhibido pancartas con mensajes como: “¡Ivanka, mantén tus manos fuera de Narta!”, en defensa del entorno natural.
Aunque la pareja obtuvo permisos iniciales para avanzar, la presión ciudadana llevó a que el gobierno albanés revisara los procedimientos y autorizaciones otorgadas, abriendo la posibilidad de ajustes o revisiones administrativas al proyecto.
Una isla con pasado militar y nuevo destino turístico
El plan contempla levantar el resort en Sazan, una isla deshabitada que en la era comunista funcionó como base militar y que ahora podría transformarse en un enclave turístico de alto nivel.
En una entrevista reciente en el podcast de David Senra, Ivanka recordó el momento en que descubrió el lugar y explicó: “Íbamos en el barco de un amigo y paramos a nadar. Así fue como lo encontramos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados”.
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La empresaria describió el proyecto como una “obra maestra”, reflejando su entusiasmo por convertir ese espacio aislado en un destino que incluiría hoteles, villas privadas, apartamentos y una marina.
Diversos reportes señalan que el financiamiento proviene en parte del fondo soberano de Arabia Saudí, que en años recientes se ha convertido en uno de los principales inversores de Affinity Partners, la firma de inversión liderada por Kushner.
Investigación oficial y respaldo político
El rechazo social coincidió con el inicio de investigaciones por parte de las autoridades albanesas, que analizan los permisos y el cumplimiento de normas ambientales relacionadas con el desarrollo en áreas protegidas.
A pesar de la controversia, personas vinculadas al proyecto han asegurado que no existe intención de cancelarlo y que continuará según lo previsto, incluso en medio de la revisión gubernamental.
El primer ministro de Albania, Edi Rama, expresó su respaldo a la inversión y subrayó su compromiso con la iniciativa al declarar: “No hay ninguna posibilidad de que esta inversión se detenga mientras yo esté aquí”.
Con el apoyo del gobierno central y el interés de inversionistas internacionales, el resort avanza como una de las apuestas turísticas más ambiciosas del país, aunque bajo el escrutinio constante de activistas y comunidades locales.
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Entre el desarrollo económico y la defensa ambiental
La construcción proyectada en Sazan se ha convertido en un símbolo del debate entre desarrollo económico y preservación ambiental, especialmente en regiones donde el turismo de lujo promete empleo e ingresos.
Para los promotores, el resort representa una oportunidad estratégica para posicionar a Albania en el mapa internacional de destinos exclusivos, aprovechando su costa y paisajes aún poco explotados.
Para los manifestantes, en cambio, el proyecto amenaza un patrimonio natural que consideran irremplazable, y temen que la intervención en la isla abra la puerta a futuras construcciones en zonas protegidas.
Mientras continúan las investigaciones y el debate público, Ivanka Trump sostiene su visión del complejo como una inversión transformadora, convencida de que su “obra maestra” redefinirá el futuro turístico de la región, señaló ‘El Diario NY‘.