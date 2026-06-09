Ivanka Trump defiende su resort en Albania pese a crecientes protestas ambientales

Ivanka Trump defiende su resort

Protestas ambientales en Albania

Inversión millonaria internacional

Ivanka Trump mantiene firme su apuesta por un exclusivo resort en Albania, aun cuando las autoridades del país investigan el desarrollo y cientos de residentes han salido a las calles para rechazar la construcción en una zona protegida.

La hija del presidente Donald Trump y su esposo, Jared Kushner, impulsan la iniciativa desde 2024, con una inversión de millones de dólares, lo que ha generado una fuerte polémica por el impacto ambiental que podría tener en un ecosistema considerado sensible.

Los inconformes sostienen que el complejo turístico afectaría hábitats de especies como flamencos, focas y tortugas marinas, y durante las manifestaciones han exhibido pancartas con mensajes como: “¡Ivanka, mantén tus manos fuera de Narta!”, en defensa del entorno natural.

Aunque la pareja obtuvo permisos iniciales para avanzar, la presión ciudadana llevó a que el gobierno albanés revisara los procedimientos y autorizaciones otorgadas, abriendo la posibilidad de ajustes o revisiones administrativas al proyecto.

Una isla con pasado militar y nuevo destino turístico

El plan contempla levantar el resort en Sazan, una isla deshabitada que en la era comunista funcionó como base militar y que ahora podría transformarse en un enclave turístico de alto nivel.

En una entrevista reciente en el podcast de David Senra, Ivanka recordó el momento en que descubrió el lugar y explicó: “Íbamos en el barco de un amigo y paramos a nadar. Así fue como lo encontramos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados”.

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La empresaria describió el proyecto como una “obra maestra”, reflejando su entusiasmo por convertir ese espacio aislado en un destino que incluiría hoteles, villas privadas, apartamentos y una marina.

Diversos reportes señalan que el financiamiento proviene en parte del fondo soberano de Arabia Saudí, que en años recientes se ha convertido en uno de los principales inversores de Affinity Partners, la firma de inversión liderada por Kushner.