Mundial 2026 arranca con ICE vigilando estadios en EE.UU.

ICE vigilará sedes mundialistas.

Crece temor entre latinos.

Mundial compite por atención.

El Mundial de Fútbol 2026 inicia oficialmente este 12 de junio en Estados Unidos, pero el evento llega marcado por la presencia de agentes migratorios en las sedes y por una competencia mediática con otros espectáculos deportivos y políticos.

El partido inaugural enfrentará a la selección de Estados Unidos contra Paraguay.

ICE en el Mundial 2026 genera controversia

🇺🇲Ayer en EE.UU: •Jugador iraquí detenido en interrogatorio durante 7 horas.

•Selección iraní sin visados.

•Tiroteo en Ohio.

•Protestas violentas en San Antonio.

•Protestas anti-ICE en Nueva Jersey. Este es el país sede de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/KLClscBwT3 — y∆vEl 🇨🇺 (@abt_lazaropena) June 7, 2026

Sin embargo, el ambiente previo al torneo ha quedado opacado por la decisión del gobierno de Donald Trump de desplegar agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) en las ciudades anfitrionas.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) confirmó que durante los 38 días de competencia habrá presencia de agentes federales en las 11 ciudades estadounidenses donde se disputarán encuentros.

La medida ha generado inquietud entre sectores de aficionados, especialmente entre comunidades latinas e hispanas que constituyen una parte importante de la afición al fútbol en Estados Unidos.