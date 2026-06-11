Mundial 2026 arranca con ICE vigilando estadios en EE.UU.
Publicado el11/06/2026 a las 07:56
- ICE vigilará sedes mundialistas.
- Crece temor entre latinos.
- Mundial compite por atención.
El Mundial de Fútbol 2026 inicia oficialmente este 12 de junio en Estados Unidos, pero el evento llega marcado por la presencia de agentes migratorios en las sedes y por una competencia mediática con otros espectáculos deportivos y políticos.
El partido inaugural enfrentará a la selección de Estados Unidos contra Paraguay.
ICE en el Mundial 2026 genera controversia
🇺🇲Ayer en EE.UU:
•Jugador iraquí detenido en interrogatorio durante 7 horas.
•Selección iraní sin visados.
•Tiroteo en Ohio.
•Protestas violentas en San Antonio.
•Protestas anti-ICE en Nueva Jersey.
Este es el país sede de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/KLClscBwT3
— y∆vEl 🇨🇺 (@abt_lazaropena) June 7, 2026
Sin embargo, el ambiente previo al torneo ha quedado opacado por la decisión del gobierno de Donald Trump de desplegar agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) en las ciudades anfitrionas.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) confirmó que durante los 38 días de competencia habrá presencia de agentes federales en las 11 ciudades estadounidenses donde se disputarán encuentros.
La medida ha generado inquietud entre sectores de aficionados, especialmente entre comunidades latinas e hispanas que constituyen una parte importante de la afición al fútbol en Estados Unidos.
La seguridad migratoria marca el inicio del torneo
La Copa Mundial de la FIFA comienza en Estados Unidos y muchas familias se preparan para disfrutar de este importante evento deportivo. Sin embargo, también existen inquietudes sobre la posible presencia de agentes de ICE en los estadios y sus alrededores. pic.twitter.com/0rqFaMd56T
— Jesus Reyes Esq. (@jesusreyeslaw) June 11, 2026
Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior del gobierno de Trump, rechazó retirar a los agentes de ICE y CBP de los estadios y sus alrededores.
Según el funcionario, la presencia de los agentes contribuirá a garantizar la seguridad durante la competencia.
Mullin sostuvo que los elementos federales ayudarán a evitar la presencia de criminales, personas que provoquen disturbios y revendedores de boletos.
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No obstante, el anuncio ha incrementado la preocupación entre aficionados de origen latino y miembros de otras minorías raciales.
El temor principal es que puedan producirse detenciones relacionadas con las redadas antimigratorias que mantiene vigentes el gobierno federal.
Gobiernos estatales y locales solicitaron a la administración Trump reconsiderar la medida.
Las autoridades argumentaron que podrían registrarse casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por error debido a su apariencia física o perfil racial.
También manifestaron preocupación por visitantes extranjeros que ingresaron legalmente con visas de turista.
Texas encabeza las críticas por la presencia federal
Las ciudades de Dallas y Houston se encuentran entre las más inconformes con la decisión.
Dallas albergará nueve partidos durante el torneo. Houston será sede de siete encuentros.
Autoridades de ambas ciudades solicitaron sin éxito que se prohibiera la presencia de agentes de ICE y CBP en los complejos deportivos.
A la polémica se suma la situación de algunos aficionados extranjeros.
Visitantes procedentes de Haití, Senegal, Costa de Marfil e Irán han tenido que pagar fianzas personales para ingresar al país.
Los montos exigidos oscilan entre los 5,000 y los 15,000 dólares.
Ese gasto adicional se suma al elevado costo de los boletos para los encuentros mundialistas.
Las autoridades estadounidenses aplican estas medidas a ciudadanos de países considerados peligrosos por la administración Trump.
Otros eventos le roban protagonismo al Mundial
A menos de 24 horas del inicio de la competencia, la atención nacional en Estados Unidos no está concentrada en el Mundial.
Uno de los principales factores es la coincidencia con la serie final de la NBA entre los Knicks de Nueva York y las Espuelas de San Antonio.
El básquetbol mantiene una popularidad considerablemente superior al fútbol soccer entre la población estadounidense.
También se disputa la final del hockey sobre hielo entre los Huracanes de Carolina y los Golden Knights de Las Vegas.
Además, durante todo el Mundial continuarán los partidos diarios de las Grandes Ligas de Béisbol.
Fuera del ámbito deportivo, el calendario político también compite por la atención pública.
El 14 de junio, Trump celebrará su cumpleaños número 80 en la Casa Blanca con una serie de combates de artes marciales mixtas.
Más adelante, el 4 de julio, Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de su independencia.
La celebración ocurrirá apenas 15 días antes de la final del Mundial y, según Trump, será un evento de gran magnitud con él como principal protagonista.