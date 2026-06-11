California demanda al ICE para frenar nueva instalación migratoria

California demanda al DHS

Buscan frenar oficinas ICE

Trump amplía fondos migratorios

El estado de California y el condado de Santa Clara presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir la construcción de unas instalaciones destinadas a las autoridades migratorias cerca de la ciudad de Gilroy.

Por qué importa: La acción legal busca detener un proyecto que, según los demandantes, incumple varias leyes federales y estatales.

La demanda también surge en medio de una expansión de la infraestructura migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El fiscal de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, presentaron este miércoles la querella ante un tribunal federal.

California demanda al ICE por proyecto en Gilroy

Demandan al Gobierno Trump para evitar construcción de oficinas de ICE en California #NoticiasSIN #EEUU Detalles en: https://t.co/m0AnNdzpse pic.twitter.com/7x5BTwR37a — Noticias SIN (@SIN24Horas) June 11, 2026

La demanda tiene como objetivo evitar la construcción de unas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de California.

Según la información citada por la Fiscalía de California, la propiedad fue arrendada al gobierno federal en enero de 2025 por un desarrollador privado.

El inmueble estaría destinado al uso del ICE, probablemente para la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés).

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De acuerdo con la misma información, estas instalaciones suelen utilizarse para funciones administrativas y para detenciones de corta duración.

Las autoridades estatales y locales sostienen que el proyecto viola distintas disposiciones legales, según Telemundo.

Por ello, solicitaron la intervención de la justicia federal para impedir que la obra continúe.