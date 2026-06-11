California demanda al ICE para frenar nueva instalación migratoria
Publicado el11/06/2026 a las 07:30
- California demanda al DHS
- Buscan frenar oficinas ICE
- Trump amplía fondos migratorios
El estado de California y el condado de Santa Clara presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir la construcción de unas instalaciones destinadas a las autoridades migratorias cerca de la ciudad de Gilroy.
Por qué importa: La acción legal busca detener un proyecto que, según los demandantes, incumple varias leyes federales y estatales.
La demanda también surge en medio de una expansión de la infraestructura migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
El fiscal de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, presentaron este miércoles la querella ante un tribunal federal.
California demanda al ICE por proyecto en Gilroy
Demandan al Gobierno Trump para evitar construcción de oficinas de ICE en California #NoticiasSIN #EEUU
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— Noticias SIN (@SIN24Horas) June 11, 2026
La demanda tiene como objetivo evitar la construcción de unas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de California.
Según la información citada por la Fiscalía de California, la propiedad fue arrendada al gobierno federal en enero de 2025 por un desarrollador privado.
El inmueble estaría destinado al uso del ICE, probablemente para la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés).
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De acuerdo con la misma información, estas instalaciones suelen utilizarse para funciones administrativas y para detenciones de corta duración.
Las autoridades estatales y locales sostienen que el proyecto viola distintas disposiciones legales, según Telemundo.
Por ello, solicitaron la intervención de la justicia federal para impedir que la obra continúe.
Preocupación por el uso de oficinas migratorias
California Attorney General and Santa Clara County have filed California’s 71st lawsuit against the Trump Administration, seeking to block construction of a proposed ICE facility near Gilroy.
The lawsuit alleges the project violates multiple federal laws and California’s… pic.twitter.com/nMrYtF7i02
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Las construcciones relacionadas con las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump han enfrentado numerosas demandas.
Las críticas se han centrado en denuncias sobre hacinamiento, reclusiones prolongadas y condiciones consideradas inhumanas.
Rob Bonta expresó preocupación por el funcionamiento de este tipo de instalaciones.
“Bajo esta administración, hemos visto cómo las oficinas del ICE se han convertido en pequeños centros de detención, a pesar de no estar equipadas para retenciones prolongadas. Eso es inaceptable”, señaló el fiscal en un comunicado.
La demanda argumenta que este tipo de oficinas pueden terminar utilizándose más allá de los fines para los que fueron concebidas originalmente.
Por esa razón, California y el condado de Santa Clara buscan impedir la construcción antes de que entre en funcionamiento.
Las leyes citadas en la demanda
La querella solicita al tribunal federal una prohibición permanente para el desarrollo de la instalación.
Los demandantes sostienen que el proyecto incumple la Ley de Política Ambiental Nacional.
También alegan violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La acción judicial menciona además la Ley de Cooperación Intergubernamental.
Igualmente, cita la Ley de Procedimiento Administrativo.
Entre los argumentos presentados figura también una presunta violación de la Ley Williamson de California.
La presentación de la demanda coincide con una nueva medida aprobada por el gobierno federal.
Este miércoles, el presidente Donald Trump firmó una ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al ICE y otras agencias federales migratorias.
Según la información disponible, estos recursos permitirán nuevas construcciones de cárceles y centros de detención para inmigrantes.
La disputa legal en California se produce precisamente en ese contexto de expansión de la infraestructura migratoria federal, mientras las autoridades estatales intentan frenar uno de los proyectos previstos en su territorio.