ICE reporta 238 arrestos en operativo en Texas
Publicado el15/07/2026 a las 09:15
- ICE rompe récord en Texas.
- 238 arrestos en un día.
- Persisten críticas por redadas.
El ICE reportó el mayor número de arrestos en un solo día en el Valle del Río Grande, mientras los operativos migratorios continúan en medio de cuestionamientos por recientes muertes durante intervenciones de la agencia.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que arrestó a 238 inmigrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, al sur de Texas.
La agencia aseguró que se trata de la cifra más alta registrada en esa zona fronteriza durante un operativo de este tipo.
De acuerdo con las autoridades, las detenciones se realizaron con apoyo de otras corporaciones encargadas de la aplicación de la ley.
El ICE indicó que las acciones estuvieron dirigidas contra inmigrantes con antecedentes penales.
ICE arresta 238 inmigrantes en Texas durante operativo récord
Las autoridades presentaron el resultado como un nuevo récord de arrestos en el Valle del Río Grande.
El operativo forma parte de las acciones migratorias que continúan desarrollándose en la frontera sur de Estados Unidos.
Según la versión oficial, el objetivo fue localizar y detener a personas con historial delictivo.
Sin embargo, organizaciones proinmigrantes sostienen que también han sido arrestadas personas que no cuentan con antecedentes criminales.
Esa diferencia de versiones mantiene abierto el debate sobre el alcance de los operativos migratorios.
Las organizaciones han cuestionado que las redadas no se limiten únicamente a personas con historial penal.
El ICE, por su parte, mantiene que las acciones responden a prioridades de seguridad pública.
El operativo se desarrolló con la colaboración de otras agencias, según la información difundida por las autoridades.
Los operativos del ICE siguen bajo presión
Este nuevo récord ocurre en medio del impulso a los operativos migratorios promovidos por la administración del presidente Donald Trump.
En las últimas semanas, estas acciones han provocado una creciente atención pública.
Uno de los casos que generó controversia fue la detención de una monja nigeriana en Texas.
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Ese episodio se sumó a otros hechos que han intensificado el debate sobre la aplicación de la política migratoria.
Las redadas también han permanecido bajo escrutinio por incidentes registrados durante intervenciones de agentes del ICE.
Las críticas han aumentado conforme se conocen nuevos casos relacionados con estos operativos.
El incremento de las detenciones coincide con un periodo de mayor actividad de la agencia en distintas regiones.
Las autoridades no anunciaron cambios en la estrategia tras informar el récord de arrestos.
Muertes recientes mantienen el debate abierto
Los operativos continúan pese a la muerte de tres inmigrantes durante intervenciones de agentes del ICE.
Entre ellos se encuentra el mexicano Lorenzo Salgado.
También figura el colombiano Joan Sebastian Guerrero.
Ambos casos han sido mencionados entre los hechos que han generado mayor controversia en torno a las operaciones migratorias recientes.
Las muertes han intensificado las críticas de distintos sectores hacia la actuación de la agencia.
Al mismo tiempo, el ICE continúa reportando resultados de sus operativos en la frontera sur.
El récord de 238 arrestos en un solo día representa uno de los resultados más destacados anunciados recientemente por la agencia.
Mientras tanto, el debate sobre el impacto y el alcance de estas acciones migratorias continúa tanto entre autoridades como entre organizaciones proinmigrantes.