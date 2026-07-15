ICE reporta 238 arrestos en operativo en Texas

ICE rompe récord en Texas.

238 arrestos en un día.

Persisten críticas por redadas.

El ICE reportó el mayor número de arrestos en un solo día en el Valle del Río Grande, mientras los operativos migratorios continúan en medio de cuestionamientos por recientes muertes durante intervenciones de la agencia.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que arrestó a 238 inmigrantes en un solo día en el Valle del Río Grande, al sur de Texas.

La agencia aseguró que se trata de la cifra más alta registrada en esa zona fronteriza durante un operativo de este tipo.

De acuerdo con las autoridades, las detenciones se realizaron con apoyo de otras corporaciones encargadas de la aplicación de la ley.

El ICE indicó que las acciones estuvieron dirigidas contra inmigrantes con antecedentes penales.

ICE arresta 238 inmigrantes en Texas durante operativo récord

Las autoridades presentaron el resultado como un nuevo récord de arrestos en el Valle del Río Grande.

El operativo forma parte de las acciones migratorias que continúan desarrollándose en la frontera sur de Estados Unidos.

Según la versión oficial, el objetivo fue localizar y detener a personas con historial delictivo.

Sin embargo, organizaciones proinmigrantes sostienen que también han sido arrestadas personas que no cuentan con antecedentes criminales.

Esa diferencia de versiones mantiene abierto el debate sobre el alcance de los operativos migratorios.

Las organizaciones han cuestionado que las redadas no se limiten únicamente a personas con historial penal.

El ICE, por su parte, mantiene que las acciones responden a prioridades de seguridad pública.

El operativo se desarrolló con la colaboración de otras agencias, según la información difundida por las autoridades.