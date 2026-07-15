Hombre muere atropellado tras intentar huir del ICE
Publicado el15/07/2026 a las 08:36
- Murió durante redada migratoria.
- Huía de agentes federales.
- Investigan otros casos similares.
La muerte ocurrió durante un operativo migratorio en Florida y se suma a otros dos fallecimientos registrados esta semana en encuentros con agentes federales de inmigración.
Un hombre de 28 años murió atropellado por un camión con remolque mientras escapaba de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El incidente ocurrió la tarde del 14 de julio en el estado de Florida, en Estados Unidos.
Hombre muere atropellado al huir del ICE en Florida
#ÚLTIMAHORA Muere migrante atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes de ICE#florida #ice #migracion #eeuu pic.twitter.com/52nOf7loeq
— NX Noticias (@NXNoticias) July 14, 2026
De acuerdo con la información disponible, la víctima se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el área de St. Augustine.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 horas.
Según reportó la agencia Efe, cuatro personas descendieron del vehículo y comenzaron a correr al encontrarse con agentes del ICE.
En el operativo también participaban elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
La persecución ocurrió a pie luego del encuentro con las autoridades federales.
Fue durante esa huida cuando ocurrió el accidente fatal.
La víctima cruzó una carretera con tráfico
#EstadosUnidos | 🚨 Un ciudadano mexicano mur1ó tras ser atropellado por un camión mientras huía de un operativo en el que participaban agentes de ICE y HSI en Florida. Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.#Florida #ICE…
— Quadratín Hispano (@HispanoQ) July 15, 2026
Dylan Bryan, sargento de la Patrulla de Carreteras de Florida, explicó en un comunicado, citado por AP, cómo ocurrió el incidente.
Según el funcionario, el hombre de 28 años corrió hasta una vialidad con intenso flujo vehicular.
En ese momento fue impactado por un camión con remolque.
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El conductor del vehículo pesado detuvo la marcha inmediatamente después del accidente.
Además, intentó brindar ayuda a la víctima. Pese a sus esfuerzos, no fue posible salvarle la vida.
La información difundida no señala que el conductor del camión abandonara el lugar.
Hasta el momento únicamente se ha informado que trató de auxiliar al hombre tras el impacto.
Es la tercera muerte durante encuentros con agentes federales esta semana
Este fallecimiento representa la tercera muerte registrada en la semana durante encuentros entre civiles y agentes federales de inmigración.
Uno de esos casos ocurrió el 13 de julio en el estado de Maine.
Ese día, un automovilista murió tras un tiroteo durante un operativo relacionado con autoridades migratorias.
Sobre ese caso, Angus King, senador independiente por Maine, informó detalles de una conversación con autoridades federales.
King declaró que Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), le explicó que el agente migratorio abrió fuego.
Según esa versión, el automovilista utilizó su vehículo como «un arma» para herir a agentes del ICE.
Las circunstancias de ese tiroteo continúan bajo revisión de las autoridades competentes.
La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó que la investigación permanece en curso.
Mills señaló que la Policía Estatal trabaja junto con la fiscalía.
También participan la oficina del médico forense y funcionarios federales.
El objetivo, indicó la gobernadora, es esclarecer lo ocurrido durante ese operativo.
Los dos casos ocurrieron en contextos distintos, pero ambos forman parte de una semana marcada por incidentes fatales relacionados con encuentros con agentes federales de inmigración.
Hasta el momento, la información disponible no proporciona detalles adicionales sobre la identidad del hombre fallecido en Florida ni sobre la situación migratoria de las personas involucradas en el operativo.