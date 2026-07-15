Hombre muere atropellado tras intentar huir del ICE

Murió durante redada migratoria.

Huía de agentes federales.

Investigan otros casos similares.

La muerte ocurrió durante un operativo migratorio en Florida y se suma a otros dos fallecimientos registrados esta semana en encuentros con agentes federales de inmigración.

Un hombre de 28 años murió atropellado por un camión con remolque mientras escapaba de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El incidente ocurrió la tarde del 14 de julio en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Hombre muere atropellado al huir del ICE en Florida

De acuerdo con la información disponible, la víctima se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el área de St. Augustine.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 7:00 horas.

Según reportó la agencia Efe, cuatro personas descendieron del vehículo y comenzaron a correr al encontrarse con agentes del ICE.

En el operativo también participaban elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La persecución ocurrió a pie luego del encuentro con las autoridades federales.

Fue durante esa huida cuando ocurrió el accidente fatal.