Policía de México muere tras caer de puente y deja mensaje antes de la tragedia

Policía murió en servicio.

Dejó mensaje sobre depresión.

León ofrece apoyo psicológico.

La muerte de un elemento de la Policía Municipal de León generó conmoción entre la corporación y la ciudadanía, además de reavivar la conversación sobre la importancia de la salud mental y la atención oportuna de la depresión.

La mañana de este martes, un policía municipal perdió la vida tras caer del carril superior del distribuidor vial Juan Pablo Segundo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Altacia, sobre la salida a Silao, en León, Guanajuato.

La movilización de cuerpos de emergencia provocó afectaciones viales y concentró la atención de decenas de personas que transitaban por la zona.

Policía de León muere tras caer del distribuidor vial

En León, Guanajuato (México), el policía municipal Orlando Maciel, elemento activo de la Policía Municipal de León que trasladaba una unidad policial a reparar, se detuvo en el distribuidor vial Juan Pablo II, subió a los barrotes del puente y, pese a que varios compañeros… pic.twitter.com/Rm8RXy88j8 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 14, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió minutos después de las 11:00 de la mañana.

Ese horario coincide con uno de los momentos de mayor carga vehicular sobre los bulevares Morelos y Aeropuerto.

Testigos identificaron al oficial como Orlando García Maciel, quien vestía su uniforme y se encontraba en servicio.

Según las versiones preliminares, el agente presuntamente decidió lanzarse desde la parte superior del distribuidor vial.

Personas que se encontraban en el lugar grabaron la escena.

Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente a través de redes sociales.

Poco antes del incidente, el policía publicó un video mientras conducía una patrulla.

En ese mensaje habló sobre la importancia de atender la salud emocional y buscar ayuda.