Policía de México muere tras caer de puente y deja mensaje antes de la tragedia
Publicado el15/07/2026 a las 07:57
- Policía murió en servicio.
- Dejó mensaje sobre depresión.
- León ofrece apoyo psicológico.
La muerte de un elemento de la Policía Municipal de León generó conmoción entre la corporación y la ciudadanía, además de reavivar la conversación sobre la importancia de la salud mental y la atención oportuna de la depresión.
La mañana de este martes, un policía municipal perdió la vida tras caer del carril superior del distribuidor vial Juan Pablo Segundo.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Altacia, sobre la salida a Silao, en León, Guanajuato.
La movilización de cuerpos de emergencia provocó afectaciones viales y concentró la atención de decenas de personas que transitaban por la zona.
Policía de León muere tras caer del distribuidor vial
En León, Guanajuato (México), el policía municipal Orlando Maciel, elemento activo de la Policía Municipal de León que trasladaba una unidad policial a reparar, se detuvo en el distribuidor vial Juan Pablo II, subió a los barrotes del puente y, pese a que varios compañeros… pic.twitter.com/Rm8RXy88j8
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 14, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió minutos después de las 11:00 de la mañana.
Ese horario coincide con uno de los momentos de mayor carga vehicular sobre los bulevares Morelos y Aeropuerto.
Testigos identificaron al oficial como Orlando García Maciel, quien vestía su uniforme y se encontraba en servicio.
Según las versiones preliminares, el agente presuntamente decidió lanzarse desde la parte superior del distribuidor vial.
Personas que se encontraban en el lugar grabaron la escena.
Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente a través de redes sociales.
Poco antes del incidente, el policía publicó un video mientras conducía una patrulla.
En ese mensaje habló sobre la importancia de atender la salud emocional y buscar ayuda.
El oficial dejó un llamado para cuidar la salud mental
Me uno de corazón al dolor de su familia, de sus compañeros y amigos. Mis oraciones están con ustedes y por el eterno descanso de Orlando. pic.twitter.com/dsSMqefuRj
— 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) July 15, 2026
En la grabación, Orlando García Maciel pidió a quienes lo escuchaban no restar importancia a la depresión.
“Tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos”.
También invitó a las personas a valorar a su familia y cuidar de sí mismas.
“Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense”.
Durante el mismo video explicó que enfrentó durante mucho tiempo una situación emocional complicada.
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“No se pongan tristes por esto que hice, ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa, que me terminó consumiendo”.
Más adelante compartió otra reflexión sobre su estado emocional, según el portal Récord.
“Tomé las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando, mi mente dejó de soñar”.
Antes de finalizar, pidió ser recordado por los momentos compartidos con quienes lo conocieron.
“Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas y el día que me recuerdan, digan: ‘Ese Maciel’”.
Autoridades expresan condolencias y ofrecen apoyo psicológico
Tras confirmarse el fallecimiento, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León emitió un comunicado.
La dependencia confirmó que Orlando García Maciel se desempeñaba como guardia administrativo dentro de la corporación.
Asimismo, informó que el Gobierno Municipal mantiene contacto permanente con sus familiares.
El objetivo, indicó la institución, es brindar acompañamiento durante este momento.
Entre las acciones anunciadas se encuentran contención psicológica y orientación administrativa.
También se ofrecieron los apoyos institucionales considerados necesarios para la familia del elemento.
La dependencia reiteró que la Unidad Integral de Salud permanece disponible para atender a cualquier integrante de la corporación.
Ese servicio está dirigido al personal que requiera apoyo emocional, psicológico o médico.
“Un espacio para escuchar, orientar y acompañar”, destacó la institución sobre los servicios disponibles para sus elementos.
Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar ayuda inmediata puede marcar la diferencia. Hablar con un familiar, un amigo o un profesional de la salud mental es un primer paso importante.