Trump rechaza frenar los controles de tráfico del ICE tras dos muertes durante operativos
Publicado el15/07/2026 a las 07:36
- Trump defiende al ICE.
- Persisten controles de tráfico.
- Muertes generan críticas.
El presidente Donald Trump rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida adoptada por la propia agencia después de dos operativos migratorios en los que murieron un inmigrante colombiano en Maine y un ciudadano mexicano en Texas.
La postura del mandatario llega mientras aumentan las críticas contra los procedimientos del ICE y se multiplican los llamados para abrir una investigación independiente sobre el uso de la fuerza durante este tipo de intervenciones.
Trump defiende los controles de tráfico como una herramienta contra el crimen
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En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump defendió el trabajo de los agentes migratorios y sostuvo que los controles de tráfico siguen siendo una de las herramientas más importantes para combatir la delincuencia.
El mandatario calificó como «excelente» la labor que realiza el ICE y aseguró que sus agentes desempeñan una función necesaria para la seguridad del país.
Además, volvió a responsabilizar a la administración del expresidente Joe Biden por el ingreso de millones de personas a Estados Unidos sin los controles adecuados.
«Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes», advirtió.
Trump también criticó a los demócratas y aseguró que eliminar este tipo de operativos favorecería a quienes, según él, buscan debilitar las acciones migratorias del Gobierno.
Según el presidente, los «demócratas radicales de izquierda» quisieran que estos controles desaparecieran, pero afirmó que eso no ocurrirá durante su administración.
El presidente pide al ICE continuar los operativos pese a la suspensión temporal
En el mismo mensaje, Trump envió un respaldo directo a los agentes del ICE y los exhortó a continuar con sus funciones respetando los procedimientos establecidos.
«ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta», aseguró.
Sus declaraciones fueron publicadas apenas un día después de que se conociera que la agencia suspendió, hasta nuevo aviso, la mayoría de los registros de tráfico y las detenciones de vehículos.
La medida fue adoptada tras el operativo ocurrido en Biddeford, Maine, donde un inmigrante colombiano murió después de recibir disparos de un agente del ICE mientras permanecía dentro de su automóvil.
De acuerdo con el senador por Maine Andy King, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le explicó que el agente abrió fuego cuando el conductor supuestamente intentó utilizar el vehículo como un arma contra los oficiales.
Ese mismo argumento había sido utilizado por el ICE en enero, cuando una agente disparó contra la estadounidense Renée Good durante un incidente similar registrado en Minnesota.
Las muertes en Maine y Texas reavivan el debate sobre los procedimientos del ICE
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El caso de Maine no fue el único que provocó cuestionamientos contra la agencia migratoria.
Días antes, durante otro operativo realizado en Texas, un ciudadano mexicano también murió tras recibir disparos de un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su vehículo.
Ambos casos han generado nuevas críticas hacia la actuación de la agencia federal.
Diversos sectores han solicitado una investigación independiente para esclarecer los procedimientos utilizados por los agentes y determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.
Mientras tanto, el llamado «zar de la frontera» de la Casa Blanca, Tom Homan, intentó aclarar el alcance de la decisión adoptada por el ICE.
Homan explicó que la suspensión de las paradas de tráfico representa únicamente «una breve pausa» y no significa un cambio en la política migratoria impulsada por la administración Trump.
También afirmó que los agentes continuarán realizando operativos mediante otros mecanismos mientras se revisan estos procedimientos.
La administración mantiene su estrategia de reforzar la aplicación de las leyes migratorias, una de las principales promesas del presidente Trump desde el inicio de su mandato, aunque las recientes muertes han vuelto a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas durante las operaciones del ICE.
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FUENTE: EFE