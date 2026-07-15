Trump rechaza frenar los controles de tráfico del ICE tras dos muertes durante operativos

Trump defiende al ICE.

Persisten controles de tráfico.

Muertes generan críticas.

El presidente Donald Trump rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida adoptada por la propia agencia después de dos operativos migratorios en los que murieron un inmigrante colombiano en Maine y un ciudadano mexicano en Texas.

La postura del mandatario llega mientras aumentan las críticas contra los procedimientos del ICE y se multiplican los llamados para abrir una investigación independiente sobre el uso de la fuerza durante este tipo de intervenciones.

Trump defiende los controles de tráfico como una herramienta contra el crimen

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En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump defendió el trabajo de los agentes migratorios y sostuvo que los controles de tráfico siguen siendo una de las herramientas más importantes para combatir la delincuencia.

El mandatario calificó como «excelente» la labor que realiza el ICE y aseguró que sus agentes desempeñan una función necesaria para la seguridad del país.

Además, volvió a responsabilizar a la administración del expresidente Joe Biden por el ingreso de millones de personas a Estados Unidos sin los controles adecuados.

«Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes», advirtió.

Trump también criticó a los demócratas y aseguró que eliminar este tipo de operativos favorecería a quienes, según él, buscan debilitar las acciones migratorias del Gobierno.

Según el presidente, los «demócratas radicales de izquierda» quisieran que estos controles desaparecieran, pero afirmó que eso no ocurrirá durante su administración.