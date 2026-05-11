General Motors pagará $12.75 millones por acuerdo legal en California: lo que debes saber
General Motors acordó pagar 12,75 millones de dólares en multas civiles tras ser acusada de vender datos de conducción y ubicación de cientos de miles de automovilistas californianos sin el consentimiento adecuado de los consumidores. Por qué importa:El caso representa el acuerdo más grande alcanzado bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) […]
Publicado el11/05/2026 a las 06:29
General Motors acordó pagar 12,75 millones de dólares en multas civiles tras ser acusada de vender datos de conducción y ubicación de cientos de miles de automovilistas californianos sin el consentimiento adecuado de los consumidores.
Por qué importa:El caso representa el acuerdo más grande alcanzado bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y vuelve a poner atención sobre la enorme cantidad de datos personales que recopilan los vehículos modernos.
California acusa a GM de vender datos sin consentimiento
El acuerdo fue anunciado por el Departamento de Justicia de California junto con fiscales de distintos condados y la Agencia de Protección de la Privacidad de California (CalPrivacy).
Las autoridades sostienen que General Motors compartió ilegalmente información sensible de conducción con intermediarios de datos como Lexis y Verisk.
Según los fiscales, la información incluía:
- Datos de ubicación precisos.
- Hábitos de conducción.
- Movimientos cotidianos de conductores.
- Información vinculada a vehículos conectados mediante OnStar.
El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró que la empresa entregó información personal “sin conocimiento ni consentimiento” de los consumidores, pese a declaraciones previas donde afirmaba proteger la privacidad de usuarios.
Bonta señaló que este tipo de información puede revelar detalles extremadamente sensibles sobre la vida diaria de las personas.
Vehículos modernos recopilan enormes cantidades de datos en EE.UU.
Las autoridades destacaron que los automóviles actuales funcionan prácticamente como sistemas permanentes de recopilación de datos.
La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, afirmó que los consumidores tienen derecho a saber exactamente:
- Qué información se recopila.
- Cómo será utilizada.
- Con quién se comparte.
- Cómo pueden impedir su uso.
El caso refuerza además el creciente debate sobre privacidad digital y el uso comercial de datos generados por vehículos conectados.
Los fiscales explicaron que conocer la ubicación precisa de un automóvil puede revelar información privada como:
- Dirección de vivienda.
- Lugar de trabajo.
- Escuela de hijos.
- Lugares religiosos o médicos frecuentados.
La fiscal de distrito de Napa, Allison Haley, sostuvo que las empresas automotrices deben ser completamente transparentes cuando recopilan datos personales de conductores.
General Motors pagará $12.75 millones tras el acuerdo
El acuerdo, que aún requiere aprobación judicial, incluye varias medidas adicionales además de la multa millonaria.
Entre las principales obligaciones para GM aparecen:
- Pagar 12,75 millones de dólares.
- Suspender durante cinco años la venta de datos a agencias de informes de crédito.
- Solicitar a Lexis y Verisk eliminar datos obtenidos.
- Eliminar información de conducción almacenada en un plazo de 180 días.
- Implementar un programa sólido de privacidad.
- Presentar evaluaciones periódicas ante autoridades estatales.
Las autoridades también exigieron que GM limite la recopilación de información únicamente a lo estrictamente necesario y obtenga consentimiento expreso de los consumidores cuando corresponda.
Tom Kemp, director ejecutivo de CalPrivacy, aseguró que las leyes estatales son claras respecto al uso responsable de información personal.
El caso comenzó tras una investigación del New York Times
La investigación estatal se inició después de un reportaje publicado por The New York Times en 2024.
- El periódico reveló que GM recopiló información de millones de conductores en todo Estados Unidos y posteriormente la vendió a compañías aseguradoras.
- Según la investigación, algunas aseguradoras utilizaban esos datos para ajustar o incrementar primas de seguros.
California explicó que los conductores del estado no se vieron afectados por esos aumentos debido a leyes locales que prohíben usar datos de conducción para calcular tarifas de seguros.
Sin embargo, las autoridades sostienen que igualmente existió una violación grave a las normas de privacidad y protección del consumidor.
California endurece vigilancia sobre privacidad automotriz
El acuerdo con General Motors se suma a otras acciones recientes tomadas por California contra fabricantes automotrices.
- Durante los últimos meses, el estado también alcanzó acuerdos similares con Honda y Ford relacionados con prácticas de recopilación de datos.
- Las autoridades buscan enviar un mensaje claro a las compañías tecnológicas y automotrices sobre el manejo de información sensible de usuarios.
El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que las empresas “tendrán que rendir cuentas” si utilizan datos personales sin autorización adecuada.
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Lo que viene
Además del pago millonario, General Motors permanecerá bajo supervisión relacionada con privacidad y manejo de datos durante los próximos años.
El caso podría convertirse en referencia nacional para futuras investigaciones relacionadas con automóviles conectados y recopilación masiva de información personal.
Mientras la tecnología integrada en vehículos continúa creciendo, expertos prevén que aumentarán también los debates sobre privacidad, consentimiento y protección de datos de consumidores.