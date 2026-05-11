General Motors acordó pagar 12,75 millones de dólares en multas civiles tras ser acusada de vender datos de conducción y ubicación de cientos de miles de automovilistas californianos sin el consentimiento adecuado de los consumidores.

Por qué importa:El caso representa el acuerdo más grande alcanzado bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y vuelve a poner atención sobre la enorme cantidad de datos personales que recopilan los vehículos modernos.

California acusa a GM de vender datos sin consentimiento

El acuerdo fue anunciado por el Departamento de Justicia de California junto con fiscales de distintos condados y la Agencia de Protección de la Privacidad de California (CalPrivacy).

Las autoridades sostienen que General Motors compartió ilegalmente información sensible de conducción con intermediarios de datos como Lexis y Verisk.

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