Conducir por Georgia costará más de $4/galón durante el Día de los Caídos
Publicado el25/05/2026 a las 06:01
Las carreteras de Georgia volverán a llenarse durante el fin de semana del Día de los Caídos, pero este año muchos conductores enfrentarán un problema adicional: gasolina más cara y tráfico intenso en varias de las rutas más transitadas del estado.
- Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina regular sin plomo en Georgia supera ligeramente los 4 dólares por galón.
- Hace apenas un año, el promedio estatal era de 2,94 dólares, reflejando el fuerte impacto que han tenido la inflación y los costos energéticos sobre los viajes de verano en Estados Unidos.
Por qué importa: Millones de familias estadounidenses planean viajar durante el inicio no oficial del verano, pero el aumento del combustible podría obligar a algunos conductores a reducir distancias, modificar planes o gastar mucho más de lo previsto.
Más de un millón de personas viajarán por carretera en Georgia
AAA estima que más de 1,2 millones de personas conducirán más de 80 kilómetros desde sus hogares durante el fin de semana festivo en Georgia, según informa The Center Square.
A pesar del incremento en gasolina, los viajes por carretera continúan cerca de niveles récord.
Montrae Waiters, portavoz de AAA – The Auto Club Group, explicó que la demanda de viajes sigue siendo sólida, aunque el alza del combustible y la inflación están comenzando a afectar las decisiones de muchos consumidores.
Según AAA, algunos viajeros podrían:
- Acortar sus trayectos
- Posponer vacaciones
- Elegir destinos más cercanos
- Reducir gastos durante el viaje
Aun así, las autoridades esperan un movimiento masivo de vehículos desde el viernes y durante todo el fin de semana largo.
Gasolina cara en Georgia, sin embargo, mantiene uno de los combustibles más baratos de la región
Aunque el precio supera los 4 dólares por galón, Georgia todavía conserva algunos de los precios más bajos entre los estados vecinos gracias a la suspensión temporal del impuesto estatal a los combustibles.
El gobernador Brian Kemp extendió la medida hasta el próximo 3 de junio.
La exención actual representa un alivio aproximado de:
- 33 centavos por galón de gasolina
- 37 centavos por galón de diésel
Incluso con esa ayuda, los conductores todavía enfrentan costos significativamente más altos que los registrados en 2025.
Entre los estados vecinos:
- Florida registra los precios más altos, con alrededor de 4,47 dólares por galón
- Alabama y Carolina del Sur mantienen promedios cercanos a 4,16 dólares
Las autoridades estatales consideran que la suspensión fiscal ayuda a contener parcialmente el impacto sobre las familias y el transporte comercial.
La I-75 será uno de los mayores puntos de congestión
El Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) suspendió cierres de carriles desde el viernes al mediodía hasta el martes a las 5 de la mañana para facilitar el flujo vehicular.
Sin embargo, las autoridades advierten que el tráfico será especialmente complicado en algunos corredores estratégicos.
Uno de los principales focos de congestión será:
- La I-75 en los condados de Clayton y Henry
Según el gobernador Brian Kemp, cerca de 200.000 vehículos utilizan diariamente esta importante vía, incluyendo una gran cantidad de camiones comerciales.
El mandatario explicó recientemente que aproximadamente una cuarta parte del tráfico corresponde a transporte de mercancías, lo que genera fuertes retrasos durante períodos festivos.
El estado ya destinó 1.800 millones de dólares para ampliar los carriles exprés en ambas direcciones de la I-75, aunque el proyecto todavía tardará varios años en completarse.
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También se esperan retrasos hacia playas y zonas turísticas
Otra de las rutas con fuerte presión vehicular será la I-16 entre Macon y Savannah.
Ese corredor conecta a miles de conductores con:
- Playas de Georgia
- Destinos turísticos costeros
- Zonas vacacionales en Carolina del Sur
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Las autoridades prevén congestión moderada e intensa durante gran parte del viernes y sábado, especialmente en horarios de salida.
Mientras millones de estadounidenses comienzan oficialmente la temporada de verano, el costo del combustible vuelve a convertirse en un factor importante para los presupuestos familiares.
Lo que viene: Aunque Georgia mantiene medidas temporales para contener los precios, expertos advierten que la volatilidad energética y la inflación podrían seguir afectando los costos de viaje durante todo el verano de 2026.