Conducir por Georgia costará más de $4/galón durante el Día de los Caídos

Las carreteras de Georgia volverán a llenarse durante el fin de semana del Día de los Caídos, pero este año muchos conductores enfrentarán un problema adicional: gasolina más cara y tráfico intenso en varias de las rutas más transitadas del estado.

Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina regular sin plomo en Georgia supera ligeramente los 4 dólares por galón .

. Hace apenas un año, el promedio estatal era de 2,94 dólares, reflejando el fuerte impacto que han tenido la inflación y los costos energéticos sobre los viajes de verano en Estados Unidos.

Por qué importa: Millones de familias estadounidenses planean viajar durante el inicio no oficial del verano, pero el aumento del combustible podría obligar a algunos conductores a reducir distancias, modificar planes o gastar mucho más de lo previsto.

Más de un millón de personas viajarán por carretera en Georgia

AAA estima que más de 1,2 millones de personas conducirán más de 80 kilómetros desde sus hogares durante el fin de semana festivo en Georgia, según informa The Center Square.

A pesar del incremento en gasolina, los viajes por carretera continúan cerca de niveles récord.

Montrae Waiters, portavoz de AAA – The Auto Club Group, explicó que la demanda de viajes sigue siendo sólida, aunque el alza del combustible y la inflación están comenzando a afectar las decisiones de muchos consumidores.

Según AAA, algunos viajeros podrían: