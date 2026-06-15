¿La nueva reina de los antioxidantes? Esta fruta amazónica gana popularidad por controlar el azúcar en sangre

Fruta amazónica que supera a los arándanos en antioxidantes y podría beneficiar la salud intestinal. Descubre por qué es poderosa.

Más antioxidantes que los arándanos.

Favorece la salud intestinal.

Bajo contenido de azúcar 👉Descubre el poder del açaí Durante años, los arándanos han sido considerados una de las frutas con mayor poder antioxidante, pero una especialista en microbiota asegura que existe una alternativa amazónica capaz de superarlos. Se trata del açaí, un pequeño fruto originario de la Amazonia brasileña que ha ganado popularidad en cafeterías, supermercados y dietas enfocadas en el bienestar gracias a sus propiedades nutricionales. Según la doctora Sara Marín Berbell, experta en microbiota citada por Women’s Health, el açaí destaca no solo por su aporte antioxidante, sino también por sus beneficios para la salud intestinal y el control de la glucosa. Un fruto amazónico que conquista el mundo Aunque muchas personas lo descubrieron recientemente a través de los famosos açaí bowls, en Brasil forma parte de la alimentación tradicional desde hace generaciones. La especialista explica que el açaí es un fruto pequeño que crece en la parte alta de las palmeras amazónicas y que suele consumirse en forma de pulpa o puré congelado.

A diferencia de lo que muchos imaginan, su sabor no es excesivamente dulce. Su perfil gustativo recuerda a una mezcla entre frutos rojos y cacao, una característica que lo diferencia de otros alimentos considerados «superfrutas». Lo que debes saber sobre el açaí: Es originario de Brasil.

Se consume principalmente como pulpa.

Tiene un sabor suave y poco dulce.

Forma parte de la dieta amazónica tradicional.

Se utiliza en batidos y bowls. 👉Descubre el poder del açaí Más antioxidantes que los arándanos Uno de los principales atractivos del açaí es su impresionante concentración de antioxidantes. De acuerdo con la doctora Marín Berbell, la clave está en las antocianinas, compuestos responsables de su característico color oscuro y de gran parte de sus beneficios para la salud. La especialista asegura que el açaí presenta una concentración de antioxidantes superior a la de frutas ampliamente reconocidas por esta propiedad, como los arándanos, las granadas y las frambuesas.

Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas. Entre sus principales beneficios destacan: Protección celular.

Apoyo al envejecimiento saludable.

Aporte elevado de antocianinas.

Presencia de polifenoles beneficiosos.

Bajo contenido de azúcar. 👉La fruta que supera a los arándanos Un aliado para la microbiota intestinal Más allá de su contenido antioxidante, el açaí también ha despertado interés por su relación con la salud digestiva. La doctora Marín Berbell señala que contiene polifenoles capaces de llegar prácticamente intactos al colon, donde actúan como prebióticos. Esto significa que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino y favorecen la producción de compuestos como el butirato. El butirato es una sustancia clave para fortalecer la barrera intestinal y contribuir al equilibrio de la microbiota.

Además, cuando se combina con alimentos fermentados como el kéfir, sus efectos podrían potenciarse. La especialista destaca que los polifenoles del açaí generan un efecto sinérgico con los probióticos, ayudando a mejorar el entorno intestinal. 👉La fruta amazónica que está conquistando a los expertos Bajo en azúcar y con efecto sobre la glucosa Otro aspecto que llama la atención de los expertos es su reducido contenido de azúcar. Según la doctora Marín Berbell, el açaí contiene apenas dos gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Además, posee un índice glucémico de 24, una cifra considerablemente menor que la de alimentos como la sandía o el pan blanco. Esta característica lo convierte en una opción interesante para quienes buscan evitar aumentos bruscos en los niveles de azúcar en sangre. La especialista incluso señala que consumir açaí antes de una comida podría ayudar a reducir el pico de glucosa posterior.

👉La fruta amazónica que está conquistando a los expertos ¿Cómo consumirlo correctamente? Los expertos recomiendan optar por pulpa de açaí sin azúcares añadidos, ya que muchas versiones comerciales incluyen siropes y endulzantes que modifican sus propiedades nutricionales. La cantidad sugerida se sitúa entre 100 y 150 gramos por porción dentro de una alimentación equilibrada. Entre las combinaciones favoritas de la doctora Marín Berbell destaca el açaí con kéfir, una mezcla que reúne prebióticos y probióticos en una misma preparación. Además de sus beneficios nutricionales, algunos estudios también han explorado su posible impacto en el rendimiento físico, observando una mejor tolerancia al esfuerzo y una reducción del daño muscular en ciertos atletas. 👉La fruta amazónica que está conquistando a los expertos