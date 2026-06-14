¿La clorofila líquida realmente funciona para tu salud? Beneficios y riesgos según la ciencia
Publicado el13/06/2026 a las 20:07
- Posibles beneficios para la salud.
- Evidencia científica aún limitada.
- Consulta médica antes de usar.
La clorofila líquida se ha convertido en uno de los suplementos más populares en redes sociales y tiendas de productos naturales, donde suele promocionarse como una solución para desintoxicar el organismo, mejorar la piel, aumentar la energía y apoyar la pérdida de peso.
Sin embargo, aunque algunas investigaciones sugieren beneficios potenciales, los expertos coinciden en que todavía se necesitan estudios más amplios para confirmar muchas de las afirmaciones que rodean a este compuesto presente de forma natural en las plantas.
Clorofila líquida: beneficios, riesgos y lo que dice la ciencia
¿Qué es exactamente la clorofila?
La clorofila es el pigmento verde responsable de que las plantas, algas y algunas bacterias puedan captar la luz solar para producir energía mediante la fotosíntesis.
Además de darle color a vegetales como la espinaca, el perejil, la rúcula o el brócoli, contiene compuestos antioxidantes que han despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles efectos en la salud humana.
Cuando se consume en suplementos, generalmente no se trata de clorofila pura sino de clorofilina, una versión modificada que contiene cobre en lugar del magnesio presente en la molécula natural.
Beneficios que respaldan algunas investigaciones
Aunque la evidencia sigue siendo limitada en varios aspectos, existen estudios que apuntan a posibles ventajas.
1.Puede ayudar a la salud de la piel
Investigaciones piloto han encontrado que la clorofilina aplicada de forma tópica podría reducir la inflamación, disminuir el crecimiento bacteriano y mejorar problemas como el acné, los poros dilatados y el daño causado por el sol.
Además, algunos estudios sugieren que podría acelerar la cicatrización de heridas y reducir el riesgo de infecciones cutáneas.
2.Tiene propiedades antioxidantes
La clorofila ayuda a neutralizar radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y favorecer el envejecimiento prematuro.
Por esta razón, se estudia su posible papel en la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo.
3. Podría apoyar los procesos naturales de desintoxicación
Algunas investigaciones indican que la clorofila puede unirse a ciertas sustancias potencialmente dañinas, como aflatoxinas producidas por hongos presentes en algunos alimentos.
También existen estudios preliminares que sugieren una posible capacidad para ayudar a eliminar metales pesados del organismo.
4. Podría favorecer el control del peso
Un pequeño estudio realizado en mujeres observó una mayor pérdida de peso en quienes consumieron diariamente un suplemento que contenía membranas vegetales verdes y clorofila.
Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si la clorofila fue la responsable directa de esos resultados.
Lo que aún no está comprobado
Entre las promesas más frecuentes asociadas a la clorofila líquida aparecen:
- Fortalecer el sistema inmunitario.
- Incrementar la energía.
- Limpiar la sangre.
- Combatir hongos.
- Prevenir distintos tipos de cáncer.
- Mejorar la producción de glóbulos rojos.
Aunque existen estudios preliminares y experimentos en animales que muestran resultados prometedores, actualmente no hay suficiente evidencia científica para confirmar muchos de estos beneficios en humanos.
Los investigadores continúan estudiando su posible papel en la prevención del cáncer, especialmente debido a su capacidad para reducir la exposición a ciertas sustancias relacionadas con el desarrollo de tumores.
Fuentes naturales de clorofila
Los especialistas señalan que la mejor forma de obtener clorofila sigue siendo mediante una alimentación rica en vegetales verdes.
Entre las principales fuentes destacan:
- Espinaca.
- Perejil.
- Rúcula.
- Hierba de trigo.
- Guisantes.
- Judías verdes.
- Puerros.
- Brócoli.
- Alfalfa.
- Col rizada.
Cuanto más intenso sea el color verde de la planta, generalmente mayor será su contenido de clorofila.
Riesgos y efectos secundarios que se pueden presentar
Aunque se considera un suplemento relativamente seguro, no está exento de efectos adversos.
Los más reportados incluyen:
- Diarrea.
- Malestar estomacal.
- Náuseas.
- Cambios en el color de las heces.
- Picazón o ardor en aplicaciones tópicas.
Además, algunas fuentes advierten que podría aumentar la sensibilidad de la piel al sol en determinadas personas.
¿Quiénes deben tener precaución?
Diversos organismos y especialistas recomiendan consultar con un médico antes de consumir suplementos de clorofila.
Especial atención deben tener:
- Mujeres embarazadas.
- Mujeres en período de lactancia.
- Niños.
- Personas que toman anticoagulantes.
- Quienes utilizan medicamentos que aumentan la sensibilidad solar.
Lo que debes saber antes de probarla
La clorofila líquida puede formar parte de una dieta saludable y algunos estudios sugieren beneficios interesantes para la piel, la protección antioxidante y ciertos procesos metabólicos.
Sin embargo, gran parte de las afirmaciones más populares siguen necesitando respaldo científico más sólido.
Por ello, los especialistas recomiendan verla como un complemento y no como un tratamiento médico, priorizando siempre una alimentación rica en verduras de hoja verde, que continúan siendo la fuente más natural y segura de este pigmento vegetal.
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Advertencia: La información presentada en este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento profesional.
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¿Has probado la clorofila líquida o alguna bebida verde como parte de tu rutina?
FUENTE: Healthline/ IHerb/ Tua Saúde.