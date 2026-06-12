¿Realmente necesitan los niños tomar vitaminas? Lo que recomiendan los pediatras
Publicado el11/06/2026 a las 18:08
- Vitaminas : La mayoría no las necesita salvo casos excepcionales.
- Los alimentos son mejores.
- Consulte siempre al pediatra.
Muchos padres se hacen la misma pregunta cuando ven que sus hijos rechazan verduras, comen poco o atraviesan etapas de alimentación selectiva:
¿es necesario complementar su dieta con vitaminas?
La respuesta, según especialistas de Mayo Clinic y organizaciones pediátricas, es que la mayoría de los niños sanos no necesitan suplementos vitamínicos si mantienen un crecimiento normal y consumen una alimentación variada y equilibrada.
Lo que los padres deben saber sobre las vitaminas infantiles
La alimentación sigue siendo la mejor fuente de nutrientes
Los expertos coinciden en que los alimentos proporcionan una combinación natural de nutrientes que ningún suplemento puede replicar por completo.
Los niños obtienen vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables y carbohidratos a través de una dieta que incluya:
- Frutas frescas.
- Verduras variadas.
- Productos lácteos.
- Cereales integrales.
- Carnes, pescado, huevos o legumbres.
Aunque muchos pequeños pasan por etapas de rechazo a ciertos alimentos, esto no significa automáticamente que tengan una deficiencia nutricional.
Según Mayo Clinic, incluso los niños que son «quisquillosos» para comer suelen recibir suficientes nutrientes cuando sus cuidadores continúan ofreciendo opciones saludables de manera constante.
No todas las vitaminas funcionan igual
Las vitaminas cumplen funciones específicas dentro del organismo y son esenciales para el crecimiento y desarrollo infantil.
Vitamina A: ayuda a la visión y al funcionamiento del sistema inmunitario.
Vitaminas del complejo B: participan en la producción de energía y en la formación de glóbulos rojos.
Vitamina C: contribuye a la cicatrización y ayuda a absorber el hierro.
Vitamina D: favorece el crecimiento de huesos y dientes fuertes.
Vitamina E: protege las células del cuerpo.
Vitamina K: participa en la coagulación de la sangre.
Cada una de ellas puede encontrarse en distintos alimentos cotidianos, desde lácteos y huevos hasta frutas, verduras y cereales integrales.
Hay casos en los que sí pueden ser necesarias
Aunque no son indispensables para la mayoría de los niños, existen situaciones en las que un pediatra puede recomendar suplementos.
Entre los casos señalados por Mayo Clinic y especialistas pediátricos se encuentran:
- Bajos niveles de vitamina D.
- Retraso en el crecimiento.
- Enfermedades crónicas.
- Dietas muy restrictivas.
- Intoxicación por plomo.
- Alimentación vegana o vegetariana estricta.
- Prematuridad.
- Lactancia materna exclusiva en determinadas etapas.
- Dietas sin productos lácteos.
Durante la adolescencia también puede aumentar la necesidad de nutrientes como calcio e hierro debido al rápido crecimiento corporal.
La vitamina D merece atención especial
Uno de los nutrientes que más preocupa a los especialistas es la vitamina D.
Mayo Clinic destaca que muchos niños no alcanzan las cantidades recomendadas únicamente mediante la alimentación.
Para los niños en edad preescolar, la recomendación habitual es de aproximadamente 600 unidades internacionales (UI) diarias, aunque cualquier suplementación debe determinarla un profesional de la salud.
Además de la vitamina D, el calcio, el potasio y la fibra suelen encontrarse entre los nutrientes consumidos en cantidades insuficientes.
Los suplementos también tienen riesgos
Existe la creencia de que «más vitaminas significan más salud», pero esto no siempre es cierto.
Las dosis excesivas pueden provocar:
- Malestar estomacal.
- Diarrea.
- Náuseas.
- Problemas derivados de la acumulación de ciertos nutrientes.
Además, algunos suplementos pueden interactuar con medicamentos que esté tomando el niño.
Los expertos también advierten sobre los riesgos de los multivitamínicos con sabor dulce, ya que algunos pequeños pueden confundirlos con caramelos.
Por ello, recomiendan mantenerlos fuera de su alcance y administrarlos únicamente bajo supervisión adulta.
Cosas que deberías considerar al elegir una vitamina para tu hijo
Si el pediatra recomienda un suplemento, no todas las vitaminas son iguales.
Antes de comprar una, conviene revisar varios aspectos para asegurarse de que sea adecuada para la edad y necesidades del menor.
Verifica que sea apropiada para su edad: Los requerimientos nutricionales cambian conforme los niños crecen, por lo que los productos suelen estar formulados para rangos de edad específicos.
Revisa la cantidad de nutrientes: Mayo Clinic recomienda elegir suplementos que no superen el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitaminas y minerales para niños, salvo indicación médica.
Consulta los ingredientes: Algunas vitaminas contienen azúcares añadidos, colorantes o saborizantes que pueden no ser necesarios.
Busca certificaciones de calidad. Opta por marcas reconocidas que cumplan con estándares de fabricación y control de calidad.
Considera las necesidades específicas de tu hijo: Algunos niños pueden requerir más vitamina D, hierro o calcio debido a su alimentación, etapa de crecimiento o condiciones de salud particulares.
Verifica posibles interacciones: Si el menor toma medicamentos o tiene alguna condición médica, es importante consultar con el pediatra antes de iniciar cualquier suplemento.
Evita las megadosis: Más vitaminas no significan más beneficios. Un exceso de ciertos nutrientes puede causar efectos adversos e incluso problemas de salud.
No te dejes llevar por el marketing. Frases como «natural», «extra fuerte» o «refuerzo inmunológico» no garantizan que el producto sea necesario o mejor para tu hijo.
Los especialistas recuerdan que las vitaminas deben complementar una necesidad nutricional específica y no reemplazar una alimentación saludable y equilibrada.
Antes de comprar vitaminas, consulte al pediatra
Si existe preocupación por la alimentación de un niño, la mejor decisión es hablar con un profesional de la salud.
Un pediatra o dietista puede evaluar si realmente existe una deficiencia nutricional y determinar si es necesario utilizar suplementos, evitando gastos innecesarios o riesgos derivados de una suplementación incorrecta.
Lo que deben recordar los padres
La evidencia actual indica que los multivitamínicos no son una necesidad para la mayoría de los niños sanos.
Una alimentación equilibrada sigue siendo la herramienta más eficaz para aportar los nutrientes que necesitan durante su crecimiento.
Sin embargo, algunos menores con condiciones específicas, dietas restrictivas o necesidades particulares podrían beneficiarse de suplementos recomendados por un especialista.
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Advertencia: Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no sustituye la evaluación, diagnóstico ni las recomendaciones de un médico o pediatra. Ante cualquier duda sobre la alimentación o las necesidades nutricionales de un niño, consulte a un profesional de la salud.
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¿Tu hijo toma vitaminas regularmente o prefieres que obtenga todos sus nutrientes a través de los alimentos?
FUENTE: Mayo Clinic / Pediatrics Northwest/ Nemours KidsHealth (Humana)