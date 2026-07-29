¿Te duelen los talones o la planta del pie? Puede ser fascitis plantar y estas soluciones ayudan

Dolor fuerte al levantarse

El calzado influye

Los ejercicios pueden ayudar

El dolor intenso en el talón al dar los primeros pasos de la mañana puede parecer una molestia pasajera, pero también puede ser la primera señal de fascitis plantar, una de las lesiones más frecuentes que afectan los pies y una causa común de limitación para caminar, correr o permanecer de pie durante mucho tiempo.

Aunque suele asociarse con deportistas, la fascitis plantar también afecta a personas con sobrepeso, trabajadores que pasan muchas horas de pie o quienes utilizan un calzado poco adecuado.

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, puede mejorar con medidas conservadoras si se detecta y trata a tiempo, de acuerdo con información de Mayo Clinic, Roots Barefoot y Exakt Health.

¿Qué es la fascitis plantar y por qué produce tanto dolor?

La fascia plantar es una banda gruesa y resistente de tejido que conecta el hueso del talón con los dedos del pie y ayuda a mantener el arco plantar mientras distribuye el impacto de cada paso.

Cuando esta estructura se inflama o soporta una carga excesiva durante un periodo prolongado aparece la fascitis plantar, una condición que provoca un dolor punzante, especialmente en la parte inferior del talón.