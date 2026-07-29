¿Te duelen los talones o la planta del pie? Puede ser fascitis plantar y estas soluciones ayudan
Publicado el29/07/2026 a las 10:11
- Dolor fuerte al levantarse
- El calzado influye
- Los ejercicios pueden ayudar
El dolor intenso en el talón al dar los primeros pasos de la mañana puede parecer una molestia pasajera, pero también puede ser la primera señal de fascitis plantar, una de las lesiones más frecuentes que afectan los pies y una causa común de limitación para caminar, correr o permanecer de pie durante mucho tiempo.
Aunque suele asociarse con deportistas, la fascitis plantar también afecta a personas con sobrepeso, trabajadores que pasan muchas horas de pie o quienes utilizan un calzado poco adecuado.
La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, puede mejorar con medidas conservadoras si se detecta y trata a tiempo, de acuerdo con información de Mayo Clinic, Roots Barefoot y Exakt Health.
¿Qué es la fascitis plantar y por qué produce tanto dolor?
La fascia plantar es una banda gruesa y resistente de tejido que conecta el hueso del talón con los dedos del pie y ayuda a mantener el arco plantar mientras distribuye el impacto de cada paso.
Cuando esta estructura se inflama o soporta una carga excesiva durante un periodo prolongado aparece la fascitis plantar, una condición que provoca un dolor punzante, especialmente en la parte inferior del talón.
El síntoma más característico aparece al levantarse de la cama o después de permanecer sentado durante un largo tiempo, ya que los primeros pasos suelen ser los más dolorosos.
Conforme el pie entra en movimiento, muchas personas sienten un alivio temporal, aunque las molestias pueden regresar tras caminar largas distancias o permanecer de pie durante varias horas.
Factores que aumentan el riesgo de desarrollar fascitis plantar
No existe una única causa detrás de esta lesión, sino una combinación de factores que incrementan la tensión sobre la fascia plantar.
Entre los principales factores de riesgo destacan:
- Permanecer muchas horas de pie.
- Caminar o correr largas distancias.
- Sobrepeso u obesidad.
- Pies planos o arco plantar muy elevado.
- Tendón de Aquiles con poca flexibilidad.
- Uso frecuente de calzado muy rígido o desgastado.
- Zapatos con soporte inadecuado.
- Incrementar bruscamente la actividad física.
Los especialistas también explican que el dolor puede empeorar si la persona continúa realizando las mismas actividades que originaron la lesión sin permitir que el tejido se recupere.
Señales de alerta que no conviene ignorar
Además del dolor en el talón, la fascitis plantar puede presentar otros síntomas que afectan la calidad de vida.
Las molestias más comunes incluyen:
- Dolor intenso al dar los primeros pasos.
- Rigidez en la planta del pie.
- Sensibilidad al presionar el talón.
- Dolor que se extiende hacia el arco plantar.
- Empeoramiento al caminar sobre superficies duras.
- Dificultad para permanecer mucho tiempo de pie.
En algunos casos el dolor disminuye con la actividad física moderada, pero vuelve a intensificarse al finalizar la jornada o al día siguiente.
Si el problema continúa durante semanas, aumenta el riesgo de modificar la forma de caminar para evitar el dolor, lo que puede generar molestias adicionales en tobillos, rodillas, caderas o espalda.
¿Cómo diagnostican los médicos esta lesión?
Según Mayo Clinic, el diagnóstico generalmente comienza con una revisión de los antecedentes médicos y un examen físico del pie.
El especialista identifica los puntos donde existe mayor sensibilidad y analiza cuándo aparece el dolor, ya que estas características ayudan a diferenciar la fascitis plantar de otras lesiones.
En la mayoría de los casos no se requieren estudios complejos.
Sin embargo, si existen dudas o se sospecha otra causa del dolor, el médico puede solicitar una radiografía o una resonancia magnética para descartar fracturas por estrés u otras lesiones.
Un dato importante es que la presencia de un espolón calcáneo no significa necesariamente que sea el responsable del dolor, ya que muchas personas presentan espolones sin experimentar molestias.
Tratamientos que suelen recomendar los especialistas
La mayoría de los pacientes mejora en pocos meses mediante tratamientos conservadores.
Las recomendaciones médicas más frecuentes incluyen:
- Aplicar hielo sobre la zona dolorosa.
- Reducir temporalmente las actividades que agravan el dolor.
- Realizar ejercicios de estiramiento para la fascia plantar y el tendón de Aquiles.
- Fortalecer la musculatura del pie y de la pierna.
- Utilizar fisioterapia cuando sea necesario.
- Emplear férulas nocturnas en determinados casos.
- Usar plantillas u órtesis para distribuir mejor la carga.
- Elegir un calzado que proporcione buen soporte.
Los analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno o el naproxeno sódico, también pueden ayudar a disminuir el dolor y la inflamación, siempre que sean apropiados para cada paciente y siguiendo las indicaciones médicas.
Cuando el tratamiento conservador no funciona después de varios meses, el especialista puede valorar otras opciones como infiltraciones, terapia de ondas de choque extracorporales, reparación ultrasónica del tejido o cirugía, aunque esta última suele reservarse para los casos más severos.
Cinco hábitos que pueden acelerar la recuperación
Especialistas citados por Exakt Health destacan que la recuperación depende tanto del tratamiento como de los hábitos diarios.
Estas medidas pueden favorecer una mejor evolución:
- Reducir la carga sobre el pie sin llegar al reposo absoluto.
- Evitar caminar descalzo sobre superficies duras.
- Elegir un calzado cómodo con buen soporte.
- Realizar ejercicios de fortalecimiento de forma progresiva.
- Vigilar cómo responde el pie durante las 24 horas posteriores a cada actividad.
La recuperación requiere paciencia y constancia.
Aunque algunas personas mejoran entre ocho y doce semanas cuando inician tratamiento de forma temprana, otras pueden necesitar varios meses para recuperar completamente la función del pie.
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Advertencia: Este artículo tiene fines informativos y no sustituye la valoración de un profesional de la salud. Si el dolor es intenso, dura varias semanas o limita sus actividades diarias, consulte a un médico o fisioterapeuta para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.
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¿Has sufrido fascitis plantar o dolor en el talón?
FUENTE: Roots Barefoot / Mayo Clinic / Exakt Health