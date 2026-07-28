Dolor en las muñecas: ¿Cómo identificar si el problema es artritis o túnel carpiano?
Publicado el28/07/2026 a las 08:03
- Diferencias entre ambas enfermedades
- Síntomas que debes conocer
- Cuándo acudir al médico
El dolor de muñeca es una molestia frecuente que puede aparecer después de una lesión, por movimientos repetitivos o como consecuencia de enfermedades que afectan las articulaciones y los nervios, pero identificar su origen es clave para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.
Aunque muchas personas creen que cualquier dolor en la muñeca se debe a la artritis, especialistas advierten que el síndrome del túnel carpiano comparte varios síntomas y puede confundirse fácilmente con problemas articulares, especialmente cuando el dolor comienza de forma gradual.
Dolor de muñeca: las señales que distinguen la artritis del túnel carpiano
De acuerdo con MedlinePlus, ambas afecciones pueden provocar dolor, debilidad y dificultad para realizar actividades cotidianas, aunque afectan estructuras diferentes y presentan características que ayudan a diferenciarlas.
Conocer esas diferencias también permite reconocer cuándo los síntomas requieren atención médica inmediata y cuándo es posible iniciar medidas de cuidado en casa mientras se obtiene una valoración profesional.
¿Qué puede provocar dolor en la muñeca?
MedlinePlus explica que el dolor de muñeca no tiene una sola causa y puede aparecer por distintas afecciones que afectan huesos, tendones, ligamentos, nervios o articulaciones.
Entre las causas más frecuentes destacan:
- Síndrome del túnel carpiano.
- Esguinces o fracturas.
- Tendinitis y bursitis.
- Artritis.
- Gota y seudogota.
Cada una requiere un tratamiento diferente, por lo que un diagnóstico correcto resulta fundamental para evitar que el problema empeore con el paso del tiempo.
El síndrome del túnel carpiano afecta un nervio, no la articulación
Según la Arthritis Foundation, el síndrome del túnel carpiano es un trastorno nervioso que ocurre cuando el nervio mediano queda comprimido dentro del túnel carpiano, un estrecho conducto ubicado en la muñeca.
Esta compresión puede producir:
- Hormigueo en la mano.
- Entumecimiento.
- Sensación de descarga eléctrica.
- Dolor que puede extenderse hasta el antebrazo o el hombro.
- Debilidad para sostener objetos pequeños.
Los síntomas suelen aparecer lentamente y, en muchas personas, empeoran durante la noche.
MedlinePlus señala que el problema puede estar relacionado con movimientos repetitivos como escribir en computadora, utilizar el ratón, coser, pintar, practicar deportes con raqueta o manejar herramientas vibratorias.
También existen factores que aumentan el riesgo, entre ellos:
- Embarazo.
- Menopausia.
- Sobrepeso.
- Diabetes.
- Hipotiroidismo.
- Artritis reumatoide.
La artritis causa inflamación y rigidez en las articulaciones
La Arthritis Foundation explica que la artritis afecta directamente las articulaciones y no los nervios.
Entre los síntomas más frecuentes destacan:
- Dolor articular constante.
- Rigidez al despertar.
- Inflamación visible.
- Disminución de la movilidad.
- Pérdida progresiva de fuerza.
En la osteoartritis, el cartílago se desgasta con el paso de los años o por sobrecarga.
En la artritis reumatoide, el sistema inmunológico ataca las articulaciones y suele afectar ambas manos al mismo tiempo.
La artritis psoriásica suele presentarse junto con psoriasis, mientras que la artritis infecciosa constituye una emergencia médica debido al riesgo de daño permanente en la articulación.
Las diferencias que ayudan a distinguir ambas enfermedades
Especialistas de Urban Physical Therapy destacan que, aunque comparten algunos síntomas, existen diferencias importantes.
En el síndrome del túnel carpiano:
- Predomina el hormigueo.
- Existe entumecimiento.
- Puede sentirse ardor.
- El meñique generalmente no se afecta.
- El rango de movimiento suele mantenerse.
En la artritis:
- Predomina el dolor articular.
- Existe rigidez.
- La muñeca puede inflamarse.
- El movimiento suele disminuir.
- Pueden aparecer deformidades con el paso del tiempo.
Los especialistas también explican que la artritis reumatoide puede favorecer el desarrollo del síndrome del túnel carpiano porque la inflamación reduce el espacio disponible para el nervio mediano.
¿Qué estudios ayudan a confirmar el diagnóstico?
Cuando los síntomas persisten o generan dudas, el médico puede solicitar distintas pruebas para determinar la causa exacta.
Entre ellas se encuentran:
- Radiografías, para identificar fracturas o desgaste articular.
- Ecografía, útil para valorar tejidos blandos.
- Resonancia magnética, que muestra cartílago, tendones y nervios.
- Estudios de conducción nerviosa, utilizados para confirmar el síndrome del túnel carpiano.
- Análisis del líquido articular, cuando se sospechan infecciones, gota o seudogota.
Cada examen aporta información diferente y permite elegir el tratamiento más adecuado.
Qué puede hacerse para aliviar el dolor en casa
MedlinePlus recomienda algunas medidas que pueden ayudar cuando el dolor no corresponde a una emergencia médica.
Entre ellas se incluyen:
- Descansar la muñeca.
- Aplicar hielo durante las primeras 24 horas tras una lesión.
- Alternar compresas frías y calientes según la causa.
- Mantener la muñeca elevada si existe inflamación.
- Utilizar una férula si el médico lo recomienda.
- Realizar pausas frecuentes cuando se trabaja con computadora.
- Ajustar la altura del teclado para evitar doblar la muñeca.
- Practicar ejercicios supervisados por un fisioterapeuta cuando corresponda.
También pueden utilizarse analgésicos de venta libre como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno, siempre siguiendo las indicaciones del envase o las recomendaciones del profesional de salud.
Estas señales indican que debe buscar atención médica de inmediato.
No todos los dolores de muñeca pueden tratarse únicamente en casa
MedlinePlus recomienda acudir de inmediato a un servicio médico si aparecen cualquiera de estas situaciones:
- Incapacidad para mover la mano o los dedos.
- Deformidad evidente de la muñeca.
- Sangrado importante.
- Fiebre superior a 100 °F (37.7 °C).
- Enrojecimiento intenso y calor en la articulación.
- Erupción cutánea acompañada de dolor.
- Debilidad progresiva.
- Pérdida de masa muscular en la mano.
- Dolor que continúa después de dos semanas de cuidados personales.
Un diagnóstico temprano puede evitar lesiones permanentes, especialmente en casos de síndrome del túnel carpiano avanzado, fracturas o artritis inflamatoria, por lo que los especialistas recomiendan no ignorar síntomas persistentes o que empeoran con el tiempo.
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Advertencia: Esta información tiene fines educativos y no sustituye la evaluación, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Ante dolor intenso, pérdida de fuerza o síntomas persistentes, consulte con su médico.
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¿Alguna vez has sentido dolor, hormigueo o debilidad en la muñeca o las manos?
FUENTE: MedlinePlus / Arthritis Foundation / Urban Physical Therapy