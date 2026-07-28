Dolor en las muñecas: ¿Cómo identificar si el problema es artritis o túnel carpiano?

El dolor de muñeca puede ocultar un problema articular o nervioso. Descubre cómo reconocer los síntomas y cuándo acudir al médico.

Diferencias entre ambas enfermedades

Síntomas que debes conocer

Cuándo acudir al médico 👉Apoya la salud de tus articulaciones con Vitamina C El dolor de muñeca es una molestia frecuente que puede aparecer después de una lesión, por movimientos repetitivos o como consecuencia de enfermedades que afectan las articulaciones y los nervios, pero identificar su origen es clave para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Aunque muchas personas creen que cualquier dolor en la muñeca se debe a la artritis, especialistas advierten que el síndrome del túnel carpiano comparte varios síntomas y puede confundirse fácilmente con problemas articulares, especialmente cuando el dolor comienza de forma gradual. Dolor de muñeca: las señales que distinguen la artritis del túnel carpiano De acuerdo con MedlinePlus, ambas afecciones pueden provocar dolor, debilidad y dificultad para realizar actividades cotidianas, aunque afectan estructuras diferentes y presentan características que ayudan a diferenciarlas. Conocer esas diferencias también permite reconocer cuándo los síntomas requieren atención médica inmediata y cuándo es posible iniciar medidas de cuidado en casa mientras se obtiene una valoración profesional. 👉Si el dolor aparece después de trabajar o usar el celular, esto TE AYUDARÁ

¿Qué puede provocar dolor en la muñeca? MedlinePlus explica que el dolor de muñeca no tiene una sola causa y puede aparecer por distintas afecciones que afectan huesos, tendones, ligamentos, nervios o articulaciones. Entre las causas más frecuentes destacan: Síndrome del túnel carpiano.

Esguinces o fracturas.

Tendinitis y bursitis.

Artritis.

Gota y seudogota. Cada una requiere un tratamiento diferente, por lo que un diagnóstico correcto resulta fundamental para evitar que el problema empeore con el paso del tiempo. 👉 Favorecer la salud del cartílago y tendones AQUI! El síndrome del túnel carpiano afecta un nervio, no la articulación Según la Arthritis Foundation, el síndrome del túnel carpiano es un trastorno nervioso que ocurre cuando el nervio mediano queda comprimido dentro del túnel carpiano, un estrecho conducto ubicado en la muñeca.

Esta compresión puede producir: Hormigueo en la mano.

Entumecimiento.

Sensación de descarga eléctrica.

Dolor que puede extenderse hasta el antebrazo o el hombro.

Debilidad para sostener objetos pequeños. Los síntomas suelen aparecer lentamente y, en muchas personas, empeoran durante la noche. MedlinePlus señala que el problema puede estar relacionado con movimientos repetitivos como escribir en computadora, utilizar el ratón, coser, pintar, practicar deportes con raqueta o manejar herramientas vibratorias. También existen factores que aumentan el riesgo, entre ellos: Embarazo.

Menopausia.

Sobrepeso.

Diabetes.

Hipotiroidismo.

Artritis reumatoide. 👉El Omega-3 puede contribuir a disminuir procesos inflamatorios La artritis causa inflamación y rigidez en las articulaciones La Arthritis Foundation explica que la artritis afecta directamente las articulaciones y no los nervios.

Entre los síntomas más frecuentes destacan: Dolor articular constante.

Rigidez al despertar.

Inflamación visible.

Disminución de la movilidad.

Pérdida progresiva de fuerza. En la osteoartritis, el cartílago se desgasta con el paso de los años o por sobrecarga. En la artritis reumatoide, el sistema inmunológico ataca las articulaciones y suele afectar ambas manos al mismo tiempo. La artritis psoriásica suele presentarse junto con psoriasis, mientras que la artritis infecciosa constituye una emergencia médica debido al riesgo de daño permanente en la articulación. 👉Apoya la salud de tus articulaciones con Vitamina C Las diferencias que ayudan a distinguir ambas enfermedades Especialistas de Urban Physical Therapy destacan que, aunque comparten algunos síntomas, existen diferencias importantes. En el síndrome del túnel carpiano:

Predomina el hormigueo.

Existe entumecimiento.

Puede sentirse ardor.

El meñique generalmente no se afecta.

El rango de movimiento suele mantenerse. En la artritis: Predomina el dolor articular.

Existe rigidez.

La muñeca puede inflamarse.

El movimiento suele disminuir.

Pueden aparecer deformidades con el paso del tiempo. Los especialistas también explican que la artritis reumatoide puede favorecer el desarrollo del síndrome del túnel carpiano porque la inflamación reduce el espacio disponible para el nervio mediano. 👉El Omega-3 puede contribuir a disminuir procesos inflamatorios ¿Qué estudios ayudan a confirmar el diagnóstico? Cuando los síntomas persisten o generan dudas, el médico puede solicitar distintas pruebas para determinar la causa exacta. Entre ellas se encuentran: Radiografías, para identificar fracturas o desgaste articular.

Ecografía, útil para valorar tejidos blandos.

Resonancia magnética, que muestra cartílago, tendones y nervios.

Estudios de conducción nerviosa, utilizados para confirmar el síndrome del túnel carpiano.

Análisis del líquido articular, cuando se sospechan infecciones, gota o seudogota.

Cada examen aporta información diferente y permite elegir el tratamiento más adecuado. 👉 Favorecer la salud del cartílago y tendones con Colageno AQUI! Qué puede hacerse para aliviar el dolor en casa MedlinePlus recomienda algunas medidas que pueden ayudar cuando el dolor no corresponde a una emergencia médica. Entre ellas se incluyen: Descansar la muñeca.

Aplicar hielo durante las primeras 24 horas tras una lesión.

Alternar compresas frías y calientes según la causa.

Mantener la muñeca elevada si existe inflamación.

Utilizar una férula si el médico lo recomienda.

Realizar pausas frecuentes cuando se trabaja con computadora.

Ajustar la altura del teclado para evitar doblar la muñeca.

Practicar ejercicios supervisados por un fisioterapeuta cuando corresponda. También pueden utilizarse analgésicos de venta libre como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno, siempre siguiendo las indicaciones del envase o las recomendaciones del profesional de salud. Estas señales indican que debe buscar atención médica de inmediato. 👉Si el dolor aparece después de trabajar o usar el celular, esto TE AYUDARÁ

No todos los dolores de muñeca pueden tratarse únicamente en casa MedlinePlus recomienda acudir de inmediato a un servicio médico si aparecen cualquiera de estas situaciones: Incapacidad para mover la mano o los dedos.

Deformidad evidente de la muñeca.

Sangrado importante.

Fiebre superior a 100 °F (37.7 °C).

Enrojecimiento intenso y calor en la articulación.

Erupción cutánea acompañada de dolor.

Debilidad progresiva.

Pérdida de masa muscular en la mano.

Dolor que continúa después de dos semanas de cuidados personales. Un diagnóstico temprano puede evitar lesiones permanentes, especialmente en casos de síndrome del túnel carpiano avanzado, fracturas o artritis inflamatoria, por lo que los especialistas recomiendan no ignorar síntomas persistentes o que empeoran con el tiempo. 👉 Favorecer la salud del cartílago y tendones. Te Puede Interesar: Dermatitis: Todo lo que debes saber sobre esta afección común en la piel y cómo manejarla!