¿Tienes el Colesterol alto? Esto revelan los expertos sobre el omega-3
Publicado el01/06/2026 a las 12:11
- Omega-3 ayuda al corazón
- Pescado y nueces destacan
- Complementa hábitos saludables
El omega-3 se ha ganado un lugar privilegiado entre los nutrientes más estudiados por la ciencia cuando se trata de salud cardiovascular.
Estos ácidos grasos esenciales forman parte de las membranas de todas las células del organismo y participan en procesos fundamentales para el funcionamiento del corazón, el cerebro y el sistema circulatorio.
Su importancia radica en que el cuerpo humano no puede producirlos por sí mismo en cantidades suficientes, por lo que deben obtenerse a través de la alimentación o de suplementos específicos.
Diversas organizaciones de salud destacan que un consumo adecuado de omega-3 puede contribuir al mantenimiento de niveles normales de colesterol y triglicéridos, dos indicadores estrechamente relacionados con el riesgo cardiovascular.
Los diferentes tipos de omega-3 cumplen funciones importantes
No todos los omega-3 son iguales. Los más conocidos son:
EPA (ácido eicosapentaenoico)
Se encuentra principalmente en pescados y mariscos.
Es uno de los más estudiados por su relación con la salud cardiovascular.
DHA (ácido docosahexaenoico)
Forma parte de tejidos importantes como el cerebro, la retina y las membranas celulares.
ALA (ácido alfa-linolénico)
Está presente en alimentos vegetales como nueces, aceites y algunas verduras de hoja verde.
Según la Fundación Española del Corazón, estos ácidos grasos participan en la estructura y funcionalidad celular, ayudando a mantener el correcto funcionamiento de numerosos órganos y sistemas del cuerpo.
Los pescados azules lideran la lista de alimentos ricos en omega-3
Cuando se trata de obtener omega-3 de forma natural, pocos alimentos superan al pescado azul.
Contenido aproximado de omega-3 por cada 100 gramos:
- Caballa: 2,67 gramos
- Salmón fresco: 2,5 gramos
- Nueces: 2 gramos
- Atún: 1,29 gramos
- Aceite de oliva: 0,76 gramos
- Espinacas: 0,13 gramos
- Coles de Bruselas: 0,09 gramos
La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir pescado al menos dos veces por semana como parte de una alimentación saludable para el corazón.
Mayo Clinic señala que los pescados grasos aportan omega-3 que pueden ayudar a reducir los triglicéridos y favorecer un perfil cardiovascular más saludable.
El omega-3 no solo influye en el colesterol
Aunque suele asociarse únicamente con el colesterol, sus beneficios potenciales van más allá.
Diversos estudios han encontrado que los omega-3 pueden:
• Ayudar a reducir los niveles de triglicéridos.
• Favorecer el aumento del colesterol HDL, conocido como colesterol «bueno».
• Contribuir al mantenimiento de una presión arterial saludable.
• Participar en la protección del sistema cardiovascular.
• Formar parte de una estrategia nutricional para reducir factores de riesgo asociados a enfermedades cardíacas.
Los especialistas recuerdan que estos beneficios suelen observarse cuando el omega-3 forma parte de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.
Las fuentes vegetales también tienen un papel importante
Aunque el pescado es la fuente más conocida, existen alternativas vegetales que aportan omega-3 y pueden complementar la dieta.
Entre las más destacadas se encuentran:
- Nueces: Además de omega-3, contienen fibra y grasas insaturadas.
- Espinacas: Aportan pequeñas cantidades junto con vitaminas y minerales.
- Coles de Bruselas: Son una opción interesante para quienes buscan incrementar el consumo de vegetales.
- Aceite de oliva: Elemento central de la dieta mediterránea y fuente de grasas saludables.
La dieta mediterránea sigue siendo una de las mejores aliadas del corazón
Los expertos coinciden en que el omega-3 ofrece mejores resultados cuando se integra dentro de un patrón alimentario saludable.
La dieta mediterránea prioriza:
Más consumo de:
• Verduras
• Frutas
• Pescados
• Legumbres
• Frutos secos
• Aceite de oliva
Menos consumo de:
• Grasas saturadas
• Alimentos ultraprocesados
• Azúcares añadidos
La Fundación Española del Corazón destaca que este modelo alimentario puede ayudar a reducir hasta un 30% el riesgo cardiovascular cuando se mantiene de forma constante dentro de un estilo de vida saludable.
Los suplementos pueden complementar la alimentación
Actualmente existen suplementos elaborados con:
• Aceite de pescado
• Aceite de krill
• Aceite de microalgas
El aceite de krill, por ejemplo, contiene omega-3 en forma de fosfolípidos, componentes que también forman parte de las membranas celulares.
Algunos productos utilizan esta fuente como alternativa al aceite de pescado.
Sin embargo, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en personas que toman medicamentos o presentan condiciones médicas específicas.
Lo que debes tener presente
El omega-3 no es un tratamiento milagroso ni sustituye una alimentación equilibrada, pero sí constituye uno de los nutrientes más importantes para apoyar la salud cardiovascular.
Incorporar pescado azul, nueces, verduras y aceite de oliva de forma habitual puede ser una estrategia sencilla para aumentar su consumo y favorecer un mejor equilibrio de colesterol y triglicéridos a largo plazo.
Mantener niveles saludables de colesterol y triglicéridos no depende de un solo alimento, sino de un conjunto de hábitos que incluyen una alimentación equilibrada, actividad física regular y controles médicos periódicos.
En ese contexto, los alimentos ricos en omega-3 pueden convertirse en aliados importantes para la salud cardiovascular, especialmente cuando forman parte de una dieta variada que priorice pescados, verduras, frutos secos y grasas saludables como el aceite de oliva.
Pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden marcar una gran diferencia para el bienestar del corazón.
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Advertencia: La información presentada en este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Antes de realizar cambios importantes en su alimentación o comenzar a tomar suplementos, consulte con su médico o especialista.
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¿Consume alimentos ricos en omega-3 de forma regular o ha probado suplementos para cuidar su salud cardiovascular?