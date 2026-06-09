Propuesta de «Fondo Soberano de Riqueza» podría ayudar a millones de hispanos
Publicado el09/06/2026 a las 09:21
¿Qué pasaría si parte de las ganancias de la inteligencia artificial terminaran en los bolsillos de los ciudadanos? Esa es la idea detrás de una propuesta que podría beneficiar a millones de hispanos mediante pagos directos.
- La iniciativa, respaldada por el senador Bernie Sanders, busca que una parte de la riqueza generada por la IA llegue directamente a los estadounidenses y coincide con los planes de la Casa Blanca.
Por qué importa: Los hispanos representan una parte importante de la fuerza laboral estadounidense y suelen verse más afectados por los altos costos de vivienda, salud y educación.
- Si un mecanismo de este tipo llegara a implementarse, millones de familias latinas podrían beneficiarse de nuevas fuentes de apoyo económico.
Bernie Sanders propone compartir las ganancias de la IA
A través de una publicación en su cuenta de X, Sanders sostuvo que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial podría generar billones de dólares en valor económico durante los próximos años.
Según el senador independiente por Vermont, esas ganancias no deberían concentrarse únicamente en las grandes compañías tecnológicas y sus inversionistas.
I will soon be introducing a bill to give the public a 50% ownership stake in the largest AI companies in America.
This would guarantee that the trillions created by AI are used to improve the lives of all of us — and block oligarch decisions that harm the American people. pic.twitter.com/y3ERWOsRfs
— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 2, 2026
- Su propuesta contempla que los ciudadanos tengan una participación directa en algunas de las principales empresas relacionadas con la IA, permitiendo que parte de los beneficios económicos regresen a la población mediante pagos en efectivo.
- Sanders argumentó que esos recursos podrían ayudar a fortalecer áreas consideradas fundamentales para millones de estadounidenses, incluyendo atención médica, educación y vivienda.
La Casa Blanca ya estudia un Fondo Soberano de Riqueza
Aunque la propuesta de Sanders todavía no forma parte de un proyecto de ley aprobado, existe un elemento que ha llamado la atención de analistas y observadores políticos.
En febrero, la Casa Blanca publicó una orden para estudiar la creación de un Fondo Soberano de Riqueza en Estados Unidos.
- El documento establece que la política del país debe enfocarse en administrar la riqueza nacional en beneficio de los ciudadanos estadounidenses y señala varios objetivos potenciales para este tipo de fondo.
- Entre ellos aparecen la sostenibilidad fiscal, la reducción de cargas económicas para familias y pequeñas empresas, el fortalecimiento de la seguridad económica de futuras generaciones y la promoción del liderazgo económico estadounidense.
La orden instruye al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio a desarrollar un plan que incluya posibles mecanismos de financiamiento, estrategias de inversión y modelos de gobernanza.
¿Cómo podría beneficiar a las familias hispanas?
Por ahora no existe una propuesta definitiva sobre la forma en que funcionaría el fondo ni sobre quiénes recibirían beneficios directos.
- Sin embargo, la idea de distribuir parte de los rendimientos generados por activos nacionales o inversiones públicas podría tener un impacto especial entre comunidades que enfrentan mayores presiones económicas.
- Para muchos hogares hispanos, este ingreso adicional podría ayudar a enfrentar gastos relacionados con alquiler, hipotecas, atención médica, educación o ahorro para la jubilación.
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Todavía quedan muchos obstáculos por delante
A pesar del interés que genera la propuesta, el camino para crear un fondo de este tipo sigue siendo complejo.
La propia orden ejecutiva reconoce que será necesario evaluar aspectos legales, modelos de administración y posibles cambios legislativos antes de avanzar.
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También deberán definirse cuestiones fundamentales como la fuente de financiamiento, la estructura de inversión y los criterios para distribuir los beneficios.
Lo que viene: La Casa Blanca solicitó que el plan inicial para un Fondo Soberano de Riqueza sea desarrollado por las agencias responsables.
- Mientras tanto, propuestas como la de Bernie Sanders continúan alimentando el debate sobre cómo repartir los beneficios económicos que podría generar la revolución de la inteligencia artificial en Estados Unidos.