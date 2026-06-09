Propuesta de «Fondo Soberano de Riqueza» podría ayudar a millones de hispanos

¿Qué pasaría si parte de las ganancias de la inteligencia artificial terminaran en los bolsillos de los ciudadanos? Esa es la idea detrás de una propuesta que podría beneficiar a millones de hispanos mediante pagos directos.

La iniciativa, respaldada por el senador Bernie Sanders, busca que una parte de la riqueza generada por la IA llegue directamente a los estadounidenses y coincide con los planes de la Casa Blanca.

Por qué importa: Los hispanos representan una parte importante de la fuerza laboral estadounidense y suelen verse más afectados por los altos costos de vivienda, salud y educación.

Si un mecanismo de este tipo llegara a implementarse, millones de familias latinas podrían beneficiarse de nuevas fuentes de apoyo económico.

Bernie Sanders propone compartir las ganancias de la IA

A través de una publicación en su cuenta de X, Sanders sostuvo que el rápido crecimiento de la inteligencia artificial podría generar billones de dólares en valor económico durante los próximos años.

Según el senador independiente por Vermont, esas ganancias no deberían concentrarse únicamente en las grandes compañías tecnológicas y sus inversionistas.

I will soon be introducing a bill to give the public a 50% ownership stake in the largest AI companies in America. This would guarantee that the trillions created by AI are used to improve the lives of all of us — and block oligarch decisions that harm the American people. pic.twitter.com/y3ERWOsRfs — Bernie Sanders (@BernieSanders) June 2, 2026