Mundial de Fútbol ¿Cuánto gastará un fanático latino en Nueva York?
Publicado el09/06/2026 a las 08:53
Seguir el Mundial de Fútbol en persona será una experiencia inolvidable para miles de aficionados, pero también podría representar un gasto importante.
- Un análisis reciente muestra que asistir a los partidos en Nueva York y Nueva Jersey podría costar cerca de 5,000 dólares por persona, una cifra que incluye entradas, alojamiento, transporte y otros gastos asociados al evento.
- La buena noticia es que también habrá opciones gratuitas para quienes quieran disfrutar del ambiente mundialista sin vaciar sus bolsillos.
Por qué importa: Nueva York/Nueva Jersey será sede de la final del Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, uno de los eventos deportivos más esperados del año. La alta demanda ya está elevando los costos para los aficionados que planean asistir.
¿Cuánto gastará un fanático latino en Nueva York? la ciudad está entre las sedes más caras del Mundial 2026
Según un análisis de SoFi, el costo total estimado para asistir al Mundial en Nueva York/Nueva Jersey alcanza los 4,949 dólares por persona.
- La cifra coloca a la región entre las sedes más costosas de Estados Unidos, aunque por debajo de ciudades como Boston, Filadelfia y Los Ángeles.
- El cálculo contempla varios gastos que enfrentan los visitantes, incluyendo entradas para los partidos, alojamiento, transporte local, alimentación y otros desembolsos relacionados con la experiencia mundialista.
Para muchas familias latinas, especialmente aquellas que viajan desde otros estados o desde el extranjero, el presupuesto final puede aumentar aún más dependiendo del número de personas que asistan.
Los boletos se han encarecido rápidamente
Uno de los factores que más ha impulsado el costo del viaje son las entradas.
- De acuerdo con un análisis citado por The Athletic, los precios de los boletos para partidos del Mundial en ciudades sede de Estados Unidos llegaron a aumentar hasta un 100% entre las primeras fases de venta y las más recientes.
- Esto significa que quienes esperaron más tiempo para comprar podrían terminar pagando considerablemente más que quienes adquirieron sus entradas durante las primeras etapas de comercialización.
Ante esta situación, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsó recientemente un sorteo de 1,000 entradas para partidos del Mundial a 50 dólares, incluyendo transporte gratuito hacia el estadio.
Comida, estacionamiento y camisetas elevan la factura
Los gastos no terminan con el boleto.
- Según información de la FIFA, el estacionamiento para muchos partidos supera los 100 dólares. En el caso de la final en Nueva York/Nueva Jersey, los espacios regulares ya aparecen agotados.
- A esto se suman los precios dentro de los estadios. Basándose en eventos recientes organizados por la FIFA y otros grandes espectáculos deportivos, SoFi estima que productos básicos como un perrito caliente o una cerveza podrían costar alrededor de 15 dólares cada uno.
Los aficionados que quieran comprar recuerdos también deberán considerar gastos adicionales. Por ejemplo, las camisetas oficiales de la selección estadounidense para el Mundial tienen un precio cercano a los 100 dólares en la tienda oficial de la FIFA.
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Central Park ofrece una alternativa gratuita
Para quienes no quieran gastar miles de dólares, la ciudad anunció una opción mucho más accesible.
Según informó EFE, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Mamdani confirmaron una gran fiesta de visionado de la final en Central Park con capacidad para aproximadamente 50,000 personas.
- El acceso será gratuito mediante registro previo y sorteo de entradas. Además, unas 10,000 plazas estarán reservadas para organizaciones comunitarias, grupos juveniles y entidades sin fines de lucro.
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También se realizarán eventos similares en distintos puntos de la ciudad para acercar el Mundial a más personas.
Lo que viene: Con la final cada vez más cerca, los costos podrían seguir aumentando en alojamiento, transporte y boletos.
- Para muchos aficionados latinos, planificar con anticipación y aprovechar las actividades gratuitas será clave para disfrutar el Mundial sin gastar cerca de los 4,949 dólares que actualmente se estiman para vivir la experiencia completa en Nueva York.