Mundial de Fútbol ¿Cuánto gastará un fanático latino en Nueva York?

Seguir el Mundial de Fútbol en persona será una experiencia inolvidable para miles de aficionados, pero también podría representar un gasto importante.

Un análisis reciente muestra que asistir a los partidos en Nueva York y Nueva Jersey podría costar cerca de 5,000 dólares por persona , una cifra que incluye entradas, alojamiento, transporte y otros gastos asociados al evento.

, una cifra que incluye entradas, alojamiento, transporte y otros gastos asociados al evento. La buena noticia es que también habrá opciones gratuitas para quienes quieran disfrutar del ambiente mundialista sin vaciar sus bolsillos.

Por qué importa: Nueva York/Nueva Jersey será sede de la final del Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, uno de los eventos deportivos más esperados del año. La alta demanda ya está elevando los costos para los aficionados que planean asistir.

¿Cuánto gastará un fanático latino en Nueva York? la ciudad está entre las sedes más caras del Mundial 2026

Según un análisis de SoFi, el costo total estimado para asistir al Mundial en Nueva York/Nueva Jersey alcanza los 4,949 dólares por persona.

La cifra coloca a la región entre las sedes más costosas de Estados Unidos, aunque por debajo de ciudades como Boston, Filadelfia y Los Ángeles.

El cálculo contempla varios gastos que enfrentan los visitantes, incluyendo entradas para los partidos, alojamiento, transporte local, alimentación y otros desembolsos relacionados con la experiencia mundialista.

Para muchas familias latinas, especialmente aquellas que viajan desde otros estados o desde el extranjero, el presupuesto final puede aumentar aún más dependiendo del número de personas que asistan.

Los boletos se han encarecido rápidamente

Uno de los factores que más ha impulsado el costo del viaje son las entradas.