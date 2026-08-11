Ni con un segundo empleo alcanza: 6 de cada 10 familias pobres dependen de comidas escolares

Más de la mitad de los padres con bajos ingresos en Estados Unidos asegura que algunos días sus hijos no tendrían suficiente comida sin los programas de comidas escolares.

Al mismo tiempo, el 54% afirma que ellos o sus parejas tuvieron que asumir un trabajo adicional o un segundo empleo debido al aumento del costo de los alimentos.

Los datos forman parte de una encuesta publicada este martes por No Kid Hungry, campaña de la organización Share Our Strength, y difundida por EFE.

Por qué importa: Para muchas familias, trabajar más no está siendo suficiente para cubrir comida, cuentas y otros gastos básicos. La presión es todavía mayor entre los padres hispanos encuestados: el 60% ha tenido que recurrir a trabajo adicional, seis puntos porcentuales por encima del resultado general.

El precio de la comida obliga a las familias a recortar presupuesto

La preocupación por llenar el carrito del supermercado está alcanzando a una amplia mayoría de los hogares consultados.

Según la encuesta:

83% teme no poder comprar los alimentos habituales.

70% teme elegir entre cuentas y comida saludable.

55% redujo el gasto en alimentos.

30% se ha saltado comidas para alimentar a sus hijos.

A la comida se suman otros gastos familiares. El 74% de los padres expresó preocupación por el costo de los útiles escolares ante el inicio del nuevo ciclo escolar.

Más padres buscan un segundo empleo para cubrir gastos