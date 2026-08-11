Ni con un segundo empleo alcanza: 6 de cada 10 familias pobres dependen de comidas escolares
Publicado el11/08/2026 a las 07:56
Más de la mitad de los padres con bajos ingresos en Estados Unidos asegura que algunos días sus hijos no tendrían suficiente comida sin los programas de comidas escolares.
- Al mismo tiempo, el 54% afirma que ellos o sus parejas tuvieron que asumir un trabajo adicional o un segundo empleo debido al aumento del costo de los alimentos.
- Los datos forman parte de una encuesta publicada este martes por No Kid Hungry, campaña de la organización Share Our Strength, y difundida por EFE.
Por qué importa: Para muchas familias, trabajar más no está siendo suficiente para cubrir comida, cuentas y otros gastos básicos. La presión es todavía mayor entre los padres hispanos encuestados: el 60% ha tenido que recurrir a trabajo adicional, seis puntos porcentuales por encima del resultado general.
El precio de la comida obliga a las familias a recortar presupuesto
La preocupación por llenar el carrito del supermercado está alcanzando a una amplia mayoría de los hogares consultados.
Según la encuesta:
- 83% teme no poder comprar los alimentos habituales.
- 70% teme elegir entre cuentas y comida saludable.
- 55% redujo el gasto en alimentos.
- 30% se ha saltado comidas para alimentar a sus hijos.
A la comida se suman otros gastos familiares. El 74% de los padres expresó preocupación por el costo de los útiles escolares ante el inicio del nuevo ciclo escolar.
Más padres buscan un segundo empleo para cubrir gastos
El impacto también está llegando al trabajo.
El 54% de los padres reportó que ellos o sus parejas tuvieron que asumir un empleo adicional o un segundo trabajo debido al aumento del costo de los alimentos.
Entre los padres hispanos participantes, la cifra aumenta al 60%, mostrando una presión todavía mayor para conseguir ingresos adicionales y cubrir los gastos familiares.
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Las comidas escolares se convierten en una ayuda esencial para las familias
La dependencia de estos programas va más allá de aliviar el presupuesto: 6 de cada 10 padres de bajos ingresos dicen que sin las comidas escolares sus hijos no tendrían suficiente comida algunos días.
La falta de acceso constante a alimentos nutritivos también puede trasladarse al salón de clases.
- El 67% de los padres afirmó que sus hijos tienen dificultades para concentrarse en esas circunstancias y el 52% considera que son más propensos a presentar problemas de conducta.
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La encuesta también muestra el peso que tienen otras ayudas.
El 92% de los padres hispanos considera que SNAP representa un apoyo temporal para familias que atraviesan dificultades, frente al 82% de la muestra general.
Lo que viene: Los resultados aparecen mientras existe incertidumbre sobre los cambios recientes de SNAP.
Sus efectos sobre la elegibilidad de algunas familias y los programas de comidas escolares dependerán de cómo sean implementados.