Trump propone examen cognitivo

Afirma haber tenido tres mandatos

Declaración genera fuerte polémica

El presidente Donald J. Trump volvió a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos.

El exmandatario propuso un examen cognitivo obligatorio para quienes aspiren a la presidencia o vicepresidencia.

La declaración fue publicada en Truth Social este jueves 30 de abril.

Por qué importa: La propuesta abre una nueva discusión sobre los requisitos para competir por la presidencia.

También reaviva tensiones políticas por sus ataques directos a rivales y afirmaciones polémicas.