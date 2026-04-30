Trump pide prueba cognitiva para candidatos presidenciales y lanza afirmación polémica
Trump propone examen cognitivo Afirma haber tenido tres mandatos Declaración genera fuerte polémica El presidente Donald J. Trump volvió a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos. El exmandatario propuso un examen cognitivo obligatorio para quienes aspiren a la presidencia o vicepresidencia. La declaración fue publicada en Truth Social este jueves 30 […]
Publicado el30/04/2026 a las 14:30
- Trump propone examen cognitivo
- Afirma haber tenido tres mandatos
- Declaración genera fuerte polémica
El presidente Donald J. Trump volvió a colocarse en el centro del debate político en Estados Unidos.
El exmandatario propuso un examen cognitivo obligatorio para quienes aspiren a la presidencia o vicepresidencia.
La declaración fue publicada en Truth Social este jueves 30 de abril.
Por qué importa: La propuesta abre una nueva discusión sobre los requisitos para competir por la presidencia.
También reaviva tensiones políticas por sus ataques directos a rivales y afirmaciones polémicas.
Trump revela propuesta de examen cognitivo y desata debate
Donald Trump propone examen cognitivo obligatorio para quienes busquen la presidencia o vicepresidencia de Estados Unidos. 🧠 https://t.co/v91W2u9P4n
— EXPRESO (@Expresoweb) April 30, 2026
Trump planteó que cualquier aspirante a la presidencia debería someterse a una evaluación mental antes de competir.
Según el exmandatario, esta medida evitaría sorpresas electorales.
El político argumentó que el examen permitiría evaluar la aptitud mental de los candidatos.
TE PUEDE INTERESAR: Trump reactiva vuelos con Venezuela tras cambio político
En su mensaje, utilizó su estilo característico para reforzar la idea.
También aseguró que el país sería distinto bajo ese tipo de filtro previo.
El planteamiento no incluyó detalles sobre cómo se aplicaría el examen.
Tampoco precisó qué tipo de evaluación médica sería requerida.
Ataques a rivales políticos
US President Donald Trump says that anyone running for president or vice president should be required to take a cognitive test before entering the race, and claims he personally took and passed such an exam three times while in office. pic.twitter.com/S2yFhTeXeU
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2026
Trump acompañó su propuesta con críticas directas a figuras demócratas.
Mencionó a Barack “Hussein” Obama en su publicación.
También se refirió al actual presidente como “Sleepy” Joe Biden.
Afirmó que con un examen previo el país no se habría “sorprendido” con esas elecciones.
Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales.
El tono del mensaje reforzó la confrontación política habitual del exmandatario.
La combinación de propuesta y ataques amplificó el debate digital.
Declaración sobre “tres mandatos” genera polémica
El punto más controversial fue una afirmación sobre su propio historial presidencial.
Trump aseguró haber tomado el examen cognitivo en tres ocasiones.
Señaló que esto ocurrió durante sus “TRES” mandatos como presidente.
El uso de mayúsculas destacó esa afirmación dentro de su mensaje.
La declaración contradice directamente la Constitución de Estados Unidos.
La Vigesimosegunda Enmienda establece un máximo de dos mandatos presidenciales.
Este límite aplica tanto a periodos consecutivos como no consecutivos.
El señalamiento provocó cuestionamientos inmediatos en plataformas digitales.
Trump presume resultados del examen
El exmandatario también destacó su desempeño en las evaluaciones.
Afirmó haber obtenido calificaciones perfectas en tres ocasiones.
Indicó que los médicos consideraron ese resultado un logro poco común.
Con esto, reforzó su postura sobre la importancia de la aptitud mental.
El mensaje concluyó reafirmando su visión sobre los requisitos para gobernar.
La combinación de propuesta, ataques y afirmaciones personales marcó la conversación del día.
El debate continúa en redes y círculos políticos tras su publicación.