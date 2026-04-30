Trump elimina aranceles whisky

Visita real influye decisión

Tensiones EE.UU. Reino Unido El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la eliminación de aranceles al whisky escocés tras la reciente visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila. Por qué importa: La decisión se da en medio de tensiones diplomáticas con Reino Unido y busca reforzar vínculos comerciales y simbólicos entre ambos países. Trump confirmó la medida a través de su red Truth Social, destacando el papel de los monarcas en su decisión. “¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo!”, escribió el mandatario. Trump elimina aranceles al whisky escocés tras visita real Trump removes tariffs on Scottish whisky after King Charles visit https://t.co/v5jJgAYdLt

— POLITICO (@politico) April 30, 2026 También calificó como un “gran honor” haber recibido a Carlos III y Camila en Estados Unidos. El presidente detalló que eliminará aranceles y restricciones al whisky escocés de manera inmediata. Según explicó, el objetivo es facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky.

Trump subrayó que la decisión fue tomada “en honor a los Reyes del Reino Unido”. Agregó que ambos acababan de dejar la Casa Blanca tras su visita oficial. Una visita marcada por simbolismo y tensiones Carlos III y Camila concluyen este jueves su visita de Estado a Estados Unidos. Se trata de la primera visita oficial desde la coronación del monarca.

El viaje tuvo como propósito conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Durante su estancia, el rey ofreció un discurso ante el Congreso. TE PUEDE INTERESAR: Demócratas acusan a Trump de facilitar deportaciones de “soñadores” Fue el primer discurso de un monarca británico en ese recinto desde Isabel II en 1991. Carlos III también fue recibido por Trump y la primera dama, Melania, en la Casa Blanca.

El encuentro incluyó una cena de gala como parte de la agenda oficial. La visita ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos. Trump ha criticado al primer ministro británico, Keir Starmer. El presidente cuestionó su negativa a involucrarse militarmente en la guerra contra Irán. Este conflicto fue iniciado por Estados Unidos e Israel.

Llamado a la reconciliación y alianza estratégica Ante el Congreso, Carlos III hizo un llamado a la reconciliación. Defendió la importancia de la alianza histórica entre Washington y Londres. También resaltó el papel de la OTAN en la estabilidad internacional. La organización ha sido criticada previamente por Trump. A pesar de las diferencias, el mandatario estadounidense expresó admiración por la corona británica.

Trump incluso afirmó que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada de Carlos. El miércoles, el presidente declaró que, si dependiera del monarca, Reino Unido habría apoyado a Estados Unidos en Irán. La decisión sobre el whisky escocés se presenta como un gesto simbólico. Refuerza la relación bilateral en un momento de desacuerdos políticos. También introduce un elemento económico en medio de la diplomacia.