5 empresas buscan profesionales con más de 50 años y pagan desde $40/hora

Varias empresas están ampliando sus contrataciones. Los empleos para mayores de 50 años ofrecen buenos salarios y flexibilidad.

Encontrar empleo después de los 50 años puede parecer un desafío para muchas personas, pero varias grandes empresas estadounidenses están apostando precisamente por la experiencia profesional. Desde entidades financieras hasta organismos gubernamentales y compañías de alimentos, algunas organizaciones están ofreciendo oportunidades laborales con salarios que comienzan en los $40 por hora y, en ciertos casos, superan ampliamente esa cifra. Por qué importa: Muchos hispanos continúan trabajando más allá de la edad tradicional de jubilación para fortalecer sus ahorros, complementar ingresos o mantenerse activos profesionalmente. En este contexto, programas como la Alianza de Empleadores de AARP buscan conectar a trabajadores experimentados con empresas que valoran sus conocimientos y trayectoria. Empleos para mayores de 50 años: La experiencia se convierte en una ventaja competitiva La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) ha impulsado una iniciativa que reúne a empleadores comprometidos con la contratación y retención de trabajadores mayores. La llamada AARP Employer Alliance ofrece recursos para que las empresas adapten sus estrategias de contratación a una fuerza laboral cada vez más diversa en edad.

Según información recopilada por FinanceBuzz con datos salariales de PayScale, varias compañías participantes ofrecen puestos bien remunerados para profesionales con décadas de experiencia en áreas como finanzas, tecnología, análisis de datos y gestión empresarial. La tendencia coincide con un momento en que muchas organizaciones buscan empleados capaces de aportar conocimiento especializado, liderazgo y estabilidad en entornos de trabajo cada vez más complejos. H&R Block y Wells Fargo buscan talento con experiencia

Entre las empresas destacadas figura H&R Block, conocida por sus servicios de preparación y asesoría fiscal. La compañía ofrece oportunidades para contadores fiscales senior con salarios promedio cercanos a los 40 dólares por hora. Estos puestos pueden resultar especialmente atractivos para profesionales con experiencia en contabilidad, impuestos o finanzas que buscan horarios flexibles o empleos de temporada. Otra organización que continúa incorporando trabajadores experimentados es Wells Fargo: El banco mantiene vacantes relacionadas con cumplimiento normativo, operaciones y análisis empresarial.

Según los datos citados por FinanceBuzz, los consultores de procesos de negocio reciben una remuneración promedio de aproximadamente 42 dólares por hora, aunque algunos puestos especializados pueden ofrecer ingresos significativamente superiores. Además de los salarios, la institución destaca por formar parte de la alianza promovida por AARP para facilitar el acceso de trabajadores mayores a nuevas oportunidades laborales. Ver este video en su propia página → Tecnología y análisis ofrecen algunos de los salarios más altos Los profesionales con experiencia en tecnología también encuentran oportunidades atractivas dentro de organismos públicos y empresas privadas. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) mantienen una demanda constante de especialistas en tecnología de la información para áreas relacionadas con ciberseguridad, infraestructura digital y gestión de sistemas. Según los datos de PayScale, estos profesionales pueden recibir alrededor de 59 dólares por hora.

Además del salario, los puestos federales suelen atraer a trabajadores mayores por la estabilidad laboral y los beneficios asociados al empleo gubernamental. Charles Schwab aparece como otra alternativa para quienes poseen experiencia en análisis financiero y gestión de información. La empresa busca analistas de datos senior capaces de interpretar grandes volúmenes de información y apoyar la toma de decisiones estratégicas. La remuneración promedio reportada alcanza los 52 dólares por hora. General Mills también ofrece oportunidades para profesionales senior La lista también incluye a General Mills, una de las compañías alimentarias más reconocidas de Estados Unidos. La empresa, propietaria de marcas como Cheerios, Betty Crocker, Pillsbury y Yoplait, mantiene vacantes en áreas relacionadas con gestión de datos, operaciones y cadena de suministro.

Los gestores de datos pueden alcanzar salarios promedio cercanos a los 68 dólares por hora, convirtiéndose en uno de los puestos mejor remunerados dentro de esta selección. Para profesionales con experiencia en liderazgo, administración o logística, este tipo de posiciones representa una oportunidad de continuar desarrollando su carrera en un entorno corporativo consolidado. TE PODRÍA INTERESAR: Ofertas de empleo en Estados Unidos se encuentran en su nivel más alto desde 2024 El trabajo después de los 50 sigue ganando relevancia