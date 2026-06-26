Empresa en Georgia ofrece 300 puestos de trabajo: soldadores, técnicos de control de calidad y operarios
Publicado el26/06/2026 a las 07:34
Una nueva oportunidad laboral llegará al centro de Georgia.
- La empresa Yancey Engineering Solutions abrirá una planta en el condado de Crisp y creará 300 empleos en los próximos años, según anunció el gobernador Brian Kemp.
- Las vacantes incluirán puestos para soldadores, técnicos de control de calidad, operarios de montaje y conductores.
Por qué importa: La apertura de la nueva planta ampliará las oportunidades de empleo en Georgia y podría beneficiar a trabajadores con experiencia técnica o que buscan incorporarse al sector manufacturero.
¿Qué empleos ofrecerá la nueva planta en Georgia?
De acuerdo con información publicada por The Center Square, Yancey Engineering Solutions contratará personal para distintas áreas de producción y operación.
Entre los puestos anunciados se encuentran:
- Soldadores
- Técnicos de control de calidad
- Operarios de montaje
- Conductores
Las contrataciones se realizarán de forma gradual conforme avance el desarrollo de la nueva instalación.
Hasta el momento, la empresa no ha informado cuándo comenzará el proceso de selección ni ha publicado los requisitos específicos para cada vacante.
Inversión impulsará el empleo en el centro de Georgia
La nueva planta estará ubicada en el condado de Crisp, una zona del centro del estado que busca atraer nuevas inversiones industriales.
- El gobernador Brian Kemp destacó que el proyecto contribuirá a fortalecer la economía local mediante la creación de cientos de empleos durante los próximos años.
Aunque las autoridades confirmaron la apertura de la planta, todavía no se ha revelado el monto de la inversión ni la fecha prevista para iniciar operaciones.
La llegada de Yancey Engineering Solutions se suma a otros proyectos industriales que Georgia ha promovido para ampliar las oportunidades laborales en diferentes regiones del estado.
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Capacitación para los futuros trabajadores
Uno de los aspectos confirmados por las autoridades es que la empresa trabajará junto con Georgia Quick Start para capacitar a parte de su futura fuerza laboral.
- Georgia Quick Start es el programa estatal especializado en desarrollar entrenamiento para trabajadores que serán contratados por nuevas empresas o por compañías que amplían sus operaciones dentro del estado.
Al ser consultada sobre posibles incentivos económicos para atraer el proyecto, una portavoz del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia explicó que el proceso continúa en marcha.
La funcionaria indicó que, por ahora, la colaboración confirmada corresponde al apoyo que brindará Georgia Quick Start en la formación del personal.
Lo que viene: Se espera que, conforme avance la construcción y preparación de la planta, la empresa publique más información sobre los requisitos, el calendario de contratación y la forma de postular a los 300 empleos anunciados.