Empresa en Georgia ofrece 300 puestos de trabajo: soldadores, técnicos de control de calidad y operarios

Una nueva oportunidad laboral llegará al centro de Georgia.

La empresa Yancey Engineering Solutions abrirá una planta en el condado de Crisp y creará 300 empleos en los próximos años, según anunció el gobernador Brian Kemp.

en los próximos años, según anunció el gobernador Brian Kemp. Las vacantes incluirán puestos para soldadores, técnicos de control de calidad, operarios de montaje y conductores.

Por qué importa: La apertura de la nueva planta ampliará las oportunidades de empleo en Georgia y podría beneficiar a trabajadores con experiencia técnica o que buscan incorporarse al sector manufacturero.

¿Qué empleos ofrecerá la nueva planta en Georgia?

De acuerdo con información publicada por The Center Square, Yancey Engineering Solutions contratará personal para distintas áreas de producción y operación.

Entre los puestos anunciados se encuentran:

Soldadores

Técnicos de control de calidad

Operarios de montaje

Conductores

Las contrataciones se realizarán de forma gradual conforme avance el desarrollo de la nueva instalación.

Hasta el momento, la empresa no ha informado cuándo comenzará el proceso de selección ni ha publicado los requisitos específicos para cada vacante.