FBI intensifica revisión electoral en Georgia 2020

FBI amplía investigación electoral

Trump insiste en fraude

Collins revive polémica electoral

La investigación federal sobre las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, ha cobrado nuevo impulso con la participación de cientos de analistas del FBI.

Por qué importa: El caso vuelve a colocar en el centro del debate las denuncias de fraude electoral impulsadas por Donald Trump, justo cuando la contienda por un escaño clave en el Senado entra en una etapa decisiva.

Mientras la investigación avanza, el candidato republicano Mike Collins ha retomado públicamente la narrativa de que Trump ganó las elecciones de 2020 en Georgia.

Seis años después de las elecciones presidenciales de 2020, Georgia vuelve a ser protagonista del debate político nacional.

Elecciones de Georgia bajo nuevo escrutinio federal

FBI to investigate Georgia as 2020 election fraud conspiracy continues https://t.co/QIsutyiyMx — USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 6, 2026

La atención se concentra nuevamente en el condado de Fulton, donde Donald Trump ha denunciado durante años un supuesto fraude electoral.

Trump perdió Georgia frente a Joe Biden en aquellos comicios, pero ha mantenido sus acusaciones sobre el proceso electoral.

El centro electoral del condado de Fulton, ubicado en Union City, fue allanado por el FBI en enero, según USA Today.

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Durante ese operativo, los agentes incautaron cientos de materiales relacionados con las elecciones.

La orden de cateo fue emitida después de una denuncia presentada por Kent Olsen.

Olsen ocupa el cargo de director de Seguridad e Integridad Electoral.

También es conocido por haber sido abogado de la campaña «Stop the Steal» y por redactar una propuesta de orden ejecutiva antes del 6 de enero de 2021 para que el Departamento de Justicia actuara tras las elecciones de 2020.