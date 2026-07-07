FBI intensifica revisión electoral en Georgia 2020
Publicado el07/07/2026 a las 11:51
- FBI amplía investigación electoral
- Trump insiste en fraude
- Collins revive polémica electoral
La investigación federal sobre las elecciones presidenciales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, ha cobrado nuevo impulso con la participación de cientos de analistas del FBI.
Por qué importa: El caso vuelve a colocar en el centro del debate las denuncias de fraude electoral impulsadas por Donald Trump, justo cuando la contienda por un escaño clave en el Senado entra en una etapa decisiva.
Mientras la investigación avanza, el candidato republicano Mike Collins ha retomado públicamente la narrativa de que Trump ganó las elecciones de 2020 en Georgia.
Seis años después de las elecciones presidenciales de 2020, Georgia vuelve a ser protagonista del debate político nacional.
Elecciones de Georgia bajo nuevo escrutinio federal
FBI to investigate Georgia as 2020 election fraud conspiracy continues https://t.co/QIsutyiyMx
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 6, 2026
La atención se concentra nuevamente en el condado de Fulton, donde Donald Trump ha denunciado durante años un supuesto fraude electoral.
Trump perdió Georgia frente a Joe Biden en aquellos comicios, pero ha mantenido sus acusaciones sobre el proceso electoral.
El centro electoral del condado de Fulton, ubicado en Union City, fue allanado por el FBI en enero, según USA Today.
TE PUEDE INTERESAR: ICE mantiene recompensa y ofrece millones por hijos del Chapo
Durante ese operativo, los agentes incautaron cientos de materiales relacionados con las elecciones.
La orden de cateo fue emitida después de una denuncia presentada por Kent Olsen.
Olsen ocupa el cargo de director de Seguridad e Integridad Electoral.
También es conocido por haber sido abogado de la campaña «Stop the Steal» y por redactar una propuesta de orden ejecutiva antes del 6 de enero de 2021 para que el Departamento de Justicia actuara tras las elecciones de 2020.
El memorando interno marca una nueva etapa del caso
Cabe mencionar que la investigación federal aumentará significativamente su alcance.
El documento señala que agentes del FBI en distintas oficinas del país participarán en la revisión del caso.
Hasta 260 analistas fueron asignados para revisar la documentación obtenida durante la redada de enero.
Los especialistas recibieron como fecha límite el 17 de julio para analizar más de 700 registros.
El memorando fue reportado inicialmente por MS NOW.
El documento no detalla cuáles serán los siguientes pasos una vez concluya la revisión.
Sin embargo, sí califica el expediente como una «investigación prioritaria del FBI en Atlanta».
Hasta el momento no se ha informado qué decisiones podrían tomarse después de concluir el análisis de los documentos.
Trump y Mike Collins mantienen la narrativa electoral
NEW: GOP Rep. Mike Collins, running to unseat Sen. Jon Ossoff, tells @mkraju about the 2020 election in Georgia, «Trump won that race,» despite President Biden’s victory and no evidence of widespread fraud. #InsidePolitics pic.twitter.com/ZAoYuQ9MPd
— Inside Politics (@InsidePolitics) June 28, 2026
La investigación coincide con la campaña del candidato republicano al Senado, Mike Collins.
Collins cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.
El republicano compite contra el senador demócrata Jon Ossoff en una de las contiendas más observadas del país.
Según la información disponible, Ossoff mantiene una ventaja sólida en las primeras encuestas.
Collins obtuvo la nominación republicana en junio tras imponerse al exentrenador universitario Derek Dooley.
Su victoria llegó poco después de recibir el respaldo oficial de Trump.
Durante los últimos meses, Trump ha seguido afirmando que existió fraude electoral en Georgia durante los comicios de 2020.
Diversas investigaciones, incluidas algunas dirigidas por funcionarios republicanos, no han encontrado pruebas de que los resultados del condado de Fulton fueran manipulados o alterados.
En febrero, durante un acto en Rome, Georgia, Trump volvió a referirse al operativo del FBI.
El mandatario aseguró que los funcionarios electorales estaban «tratando de impedir que nadie investigara» porque, según afirmó, «hicieron trampa como perros».
Ese discurso también ha sido retomado por Collins durante su campaña.
En una entrevista para el programa Inside Politics de CNN, el republicano reiteró que Trump ganó las elecciones de 2020.
«Lo he dicho una y otra vez. No se cambian las reglas a mitad del partido», declaró Collins al periodista Manu Raju.
Después sostuvo que funcionarios electorales enviaron papeletas adicionales por correo y realizaron una «recolección masiva de votos».
Finalmente, Collins reafirmó su postura con una frase directa: «Trump ganó esa contienda».