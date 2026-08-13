El dólar sigue bajando en México y Colombia este jueves: así arrancó el precio hoy

El dólar comenzó este jueves 13 de agosto con una nueva baja en México y Colombia. En República Dominicana, en cambio, el precio se mantuvo estable, dejando una jornada con pocos cambios para quienes necesitan comprar, vender o recibir dólares.

Por qué importa: La caída del dólar puede cambiar cuánto dinero reciben las familias al convertir sus dólares a moneda local y cuánto deben pagar quienes necesitan comprarlos.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 13 de agosto

Dólar en México

Banxico: $17.0627

Mercado cambiario: Compra: $16.76; Venta: $17.31

Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Cómo está el dólar en Colombia

Banco de la República: $3,123.321

Mercado cambiario: Compra en Bogotá: $3,200; Venta en Bogotá: $3,340

Cotización del dólar en República Dominicana