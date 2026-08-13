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El dólar sigue bajando en México y Colombia este jueves: así arrancó el precio hoy
El dólar continúa perdiendo terreno en México. Conoce el precio actualizado y las cifras que debes revisar antes de cambiar dinero.
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El dólar sigue bajando en México y Colombia este jueves: así arrancó el precio hoy

Publicado el13/08/2026 a las 02:11

El dólar comenzó este jueves 13 de agosto con una nueva baja en México y Colombia. En República Dominicana, en cambio, el precio se mantuvo estable, dejando una jornada con pocos cambios para quienes necesitan comprar, vender o recibir dólares.

Por qué importa: La caída del dólar puede cambiar cuánto dinero reciben las familias al convertir sus dólares a moneda local y cuánto deben pagar quienes necesitan comprarlos.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 13 de agosto

Dólar en México

  • Banxico: $17.0627
  • Mercado cambiario: Compra: $16.76; Venta: $17.31
  • Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84

Cómo está el dólar en Colombia

  • Banco de la República: $3,123.321
  • Mercado cambiario: Compra en Bogotá: $3,200; Venta en Bogotá: $3,340

Cotización del dólar en República Dominicana

  • Compra: RD$58.40
  • Venta: RD$58.74
El dólar sigue bajando en México y Colombia este jueves así arrancó el precio hoy
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: ¿Cómo afecta la caída del dólar a tu bolsillo? Descúbrelo aquí.

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