El dólar sigue bajando en México y Colombia este jueves: así arrancó el precio hoy
El dólar continúa perdiendo terreno en México. Conoce el precio actualizado y las cifras que debes revisar antes de cambiar dinero.
Por Daniel Navas
Publicado el13/08/2026 a las 02:11
El dólar comenzó este jueves 13 de agosto con una nueva baja en México y Colombia. En República Dominicana, en cambio, el precio se mantuvo estable, dejando una jornada con pocos cambios para quienes necesitan comprar, vender o recibir dólares.
Por qué importa: La caída del dólar puede cambiar cuánto dinero reciben las familias al convertir sus dólares a moneda local y cuánto deben pagar quienes necesitan comprarlos.
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 13 de agosto
Dólar en México
- Banxico: $17.0627
- Mercado cambiario: Compra: $16.76; Venta: $17.31
- Banco Azteca: Compra: $16.75; Venta: $17.84
Cómo está el dólar en Colombia
- Banco de la República: $3,123.321
- Mercado cambiario: Compra en Bogotá: $3,200; Venta en Bogotá: $3,340
Cotización del dólar en República Dominicana
- Compra: RD$58.40
- Venta: RD$58.74