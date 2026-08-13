El dólar pierde fuerza: qué significa para quienes compran o reciben dinero
Publicado el13/08/2026 a las 02:21
El dólar volvió a bajar este jueves 13 de agosto en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo estable.
El cambio puede parecer pequeño de un día para otro, pero tiene efectos distintos dependiendo de qué lado de la operación estés: no es lo mismo comprar dólares que recibirlos y convertirlos a pesos.
Para quienes necesitan dólares para viajar, comprar o cubrir gastos en Estados Unidos, la baja puede ser una buena noticia. Para las familias que reciben dinero desde el exterior, en cambio, un dólar más barato significa obtener menos moneda local por la misma cantidad enviada.
Ponte al día:
- En México, el dólar bajó hasta 17.0627 pesos, según Banxico.
- En Colombia retrocedió hasta 3,123.321 pesos colombianos, según el Banco de la República.
- En República Dominicana se mantuvo estable, con RD$58.40 para compra y RD$58.74 para venta.
Por qué importa: El precio del dólar determina cuánto obtienes cuando cambias dinero y cuánto necesitas para comprarlo. Por eso, una misma caída puede representar un ahorro para algunas personas y menos dinero para otras.
El dólar sigue bajando en México: ¿quién puede beneficiarse?
México presenta uno de los movimientos más importantes de la jornada. Con el dólar en 17.0627 pesos según Banxico, quienes necesitan comprar moneda estadounidense encuentran un precio más bajo.
El beneficio puede sentirse especialmente entre quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan dólares para cubrir gastos allá o realizan compras cuyo precio está fijado en esa moneda.
Sin embargo, el precio que encuentra una persona al acudir a una institución puede ser diferente:
- Este jueves, el mercado cambiario registra $16.76 para compra y $17.31 para venta, mientras que Banco Azteca ofrece $16.75 para compra y $17.84 para venta.
Esa diferencia deja una recomendación sencilla: comparar antes de cambiar. El nivel general del dólar puede estar bajando, pero el precio final que pagas depende del lugar donde hagas la operación.
Las remesas pueden rendir menos al convertirlas a pesos
La otra cara de un dólar más barato aparece para quienes reciben dinero desde Estados Unidos.
Cuando una familia recibe dólares y necesita convertirlos a pesos mexicanos, una caída en el precio significa que cada dólar entrega menos pesos que cuando la moneda estadounidense estaba más cara.
Por ejemplo, el monto enviado desde Estados Unidos puede mantenerse exactamente igual, pero la cantidad final disponible en moneda local puede disminuir si el dólar continúa bajando.
Por eso, el movimiento de este jueves beneficia principalmente a quienes compran dólares, mientras puede jugar en contra de quienes los venden o reciben ingresos en esa moneda y necesitan convertirlos a pesos.
Colombia también siente la baja del dólar este jueves
En Colombia el movimiento va en la misma dirección, aunque el retroceso de hoy es leve. El dólar se encuentra en 3,123.321 pesos colombianos, según el dato proporcionado del Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, sin embargo, los valores son diferentes:
- Compra: $3,200
- Venta: $3,340
Para quienes necesitan comprar dólares, un precio más bajo puede reducir el monto de pesos necesario para obtener la misma cantidad de moneda estadounidense.
Para quienes reciben dólares desde el exterior sucede lo contrario: si necesitan cambiarlos inmediatamente, reciben menos pesos colombianos cuando el dólar baja.
República Dominicana tiene un escenario diferente
República Dominicana se separa este jueves de lo ocurrido en México y Colombia.
- El dólar se mantiene estable según el Banco Central, con un precio de RD$58.40 para compra y RD$58.74 para venta.
Esto significa que, al menos con los datos de hoy, los dominicanos no enfrentan el mismo cambio que quienes realizan operaciones con dólares en México o Colombia.
La estabilidad también ofrece mayor previsibilidad para quienes necesitan cambiar dinero, ya que el precio no registra una caída como la observada en los otros dos países.
Comprar o vender dólares cambia completamente el impacto
La jornada de este jueves deja una diferencia sencilla pero importante: la caída del dólar no beneficia a todos por igual.
Quien necesita comprar dólares puede aprovechar que requiere menos moneda local para conseguirlos. Quien tiene dólares y quiere cambiarlos, en cambio, puede recibir menos dinero.
Para las familias que dependen de remesas, esa diferencia puede hacerse más visible si la caída continúa. Para quienes tienen próximos gastos en dólares, el movimiento puede representar una oportunidad para pagar menos que cuando la moneda estadounidense estaba más cara.
Lo que viene: La pregunta ahora es si el dólar continuará bajando en México y Colombia o si estos precios comenzarán a estabilizarse. Mientras eso ocurre, comparar el precio de compra y venta antes de realizar una operación puede marcar la diferencia en cuánto dinero termina realmente en tu bolsillo.