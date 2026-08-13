El dólar pierde fuerza: qué significa para quienes compran o reciben dinero

El dólar volvió a bajar este jueves 13 de agosto en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo estable.

El cambio puede parecer pequeño de un día para otro, pero tiene efectos distintos dependiendo de qué lado de la operación estés: no es lo mismo comprar dólares que recibirlos y convertirlos a pesos.

Para quienes necesitan dólares para viajar, comprar o cubrir gastos en Estados Unidos, la baja puede ser una buena noticia. Para las familias que reciben dinero desde el exterior, en cambio, un dólar más barato significa obtener menos moneda local por la misma cantidad enviada.

Ponte al día:

En México, el dólar bajó hasta 17.0627 pesos, según Banxico.

En Colombia retrocedió hasta 3,123.321 pesos colombianos, según el Banco de la República.

En República Dominicana se mantuvo estable, con RD$58.40 para compra y RD$58.74 para venta.

Por qué importa: El precio del dólar determina cuánto obtienes cuando cambias dinero y cuánto necesitas para comprarlo. Por eso, una misma caída puede representar un ahorro para algunas personas y menos dinero para otras.

El dólar sigue bajando en México: ¿quién puede beneficiarse?

México presenta uno de los movimientos más importantes de la jornada. Con el dólar en 17.0627 pesos según Banxico, quienes necesitan comprar moneda estadounidense encuentran un precio más bajo.

El beneficio puede sentirse especialmente entre quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan dólares para cubrir gastos allá o realizan compras cuyo precio está fijado en esa moneda.

Sin embargo, el precio que encuentra una persona al acudir a una institución puede ser diferente: