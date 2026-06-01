Junio arranca con un dólar impredecible en México, Colombia y RD
Publicado el01/06/2026 a las 03:43
Junio arrancó con variaciones leves para el dólar en varios mercados latinoamericanos.
- Mientras en México la moneda estadounidense arrancó el mes prácticamente sin cambios, en Colombia registró una ligera subida y en República Dominicana mostró un retroceso.
Por qué importa: El precio del dólar impacta desde las remesas y los viajes hasta los costos de productos importados. Aunque los cambios de un solo día suelen ser moderados, marcan la tendencia con la que inicia cada semana y cada mes.
El dólar arranca junio sin cambios en México
El dólar comenzó junio sin cambios relevantes en México.
- De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la cotización oficial se ubicó en 17.3505 pesos por dólar, manteniendo la estabilidad observada durante los últimos días.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 16.9908 pesos y se vende en 17.5786 pesos, reflejando un rango relativamente estable para quienes realizan operaciones de cambio.
- Por su parte, Banco Azteca reportó una baja en sus ventanillas de la Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.30 pesos y los vende en 17.89 pesos.
La ausencia de movimientos significativos ofrece un escenario de mayor previsibilidad para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o planean realizar pagos en dólares durante los próximos días.
Colombia registra un leve avance del dólar
En Colombia, el dólar mostró una ligera recuperación al inicio de junio.
- Según los datos oficiales del Banco de la República, la tasa de cambio se ubicó en 3.646,629 pesos colombianos por dólar.
- En Bogotá, las casas de cambio reportan precios de 3.650 pesos para la compra y 3.760 pesos para la venta.
Para quienes reciben remesas o realizan operaciones comerciales vinculadas al dólar, estos movimientos pueden representar pequeñas diferencias en el valor final de las transacciones, especialmente cuando se manejan montos elevados.
República Dominicana sufre una bajada del dólar
A diferencia de Colombia, República Dominicana inició junio con una disminución en la cotización de la divisa estadounidense.
- De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana, el dólar se compra en 57.8347 pesos dominicanos y se vende en 58.7048 pesos dominicanos.
La baja se produce después de varias jornadas de estabilidad relativa en el mercado cambiario dominicano y mantiene al dólar dentro de un rango que sigue siendo observado de cerca por empresas importadoras, viajeros y familias que reciben remesas.
El comportamiento del tipo de cambio también es relevante para sectores económicos que dependen de operaciones internacionales y pagos en moneda extranjera.
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Los tres mercados muestran escenarios distintos
El comienzo de junio deja una fotografía interesante en la región. México muestra estabilidad, Colombia registra un avance moderado y República Dominicana experimenta una corrección a la baja.
- Aunque ninguno de los movimientos observados este lunes representa un cambio drástico, sí reflejan que cada mercado responde a dinámicas propias y que la evolución del dólar continúa siendo un indicador seguido de cerca por consumidores, inversionistas y empresas.
Lo que viene: Durante los próximos días, los mercados estarán atentos a nuevos datos económicos y financieros que podrían influir en la dirección del dólar en América Latina, especialmente en una semana que marca el inicio de un nuevo mes para las principales economías de la región.