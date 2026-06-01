Junio arranca con un dólar impredecible en México, Colombia y RD

Junio arrancó con variaciones leves para el dólar en varios mercados latinoamericanos.

Mientras en México la moneda estadounidense arrancó el mes prácticamente sin cambios, en Colombia registró una ligera subida y en República Dominicana mostró un retroceso.

Por qué importa: El precio del dólar impacta desde las remesas y los viajes hasta los costos de productos importados. Aunque los cambios de un solo día suelen ser moderados, marcan la tendencia con la que inicia cada semana y cada mes.

El dólar arranca junio sin cambios en México

El dólar comenzó junio sin cambios relevantes en México.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la cotización oficial se ubicó en 17.3505 pesos por dólar , manteniendo la estabilidad observada durante los últimos días.

, manteniendo la estabilidad observada durante los últimos días. En el mercado cambiario , la moneda estadounidense se compra en 16.9908 pesos y se vende en 17.5786 pesos, reflejando un rango relativamente estable para quienes realizan operaciones de cambio.

, la moneda estadounidense se compra en 16.9908 pesos y se vende en 17.5786 pesos, reflejando un rango relativamente estable para quienes realizan operaciones de cambio. Por su parte, Banco Azteca reportó una baja en sus ventanillas de la Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.30 pesos y los vende en 17.89 pesos.

La ausencia de movimientos significativos ofrece un escenario de mayor previsibilidad para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o planean realizar pagos en dólares durante los próximos días.

Colombia registra un leve avance del dólar

En Colombia, el dólar mostró una ligera recuperación al inicio de junio.