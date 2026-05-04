El comportamiento del tipo de cambio este viernes 4 de mayo mostró estabilidad en varios países de América Latina, con ligeros ajustes en el mercado cambiario y diferencias entre tasas oficiales y bancarias.

Por qué importa: La estabilidad del dólar impacta directamente en el costo de productos importados, el envío de remesas y el poder adquisitivo de millones de personas en la región.

México mantiene el dólar sin cambios por feriado

El tipo de cambio en México se mantuvo sin variaciones relevantes debido al feriado bancario.

Según el Banco de México (Banxico), el dólar se ubicó en 17.5118 pesos.

En el mercado cambiario, el precio mostró ligeras diferencias dependiendo de la operación:

La compra se registró en 17.0594 pesos, mientras que la venta alcanzó los 17.7554 pesos.

En bancos comerciales, hubo ajustes puntuales: