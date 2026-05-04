Precio del dólar hoy 4 de mayo en México, Colombia y RD
El comportamiento del tipo de cambio este viernes 4 de mayo mostró estabilidad en varios países de América Latina, con ligeros ajustes en el mercado cambiario y diferencias entre tasas oficiales y bancarias. Por qué importa: La estabilidad del dólar impacta directamente en el costo de productos importados, el envío de remesas y el poder […]
Publicado el04/05/2026 a las 03:36
El comportamiento del tipo de cambio este viernes 4 de mayo mostró estabilidad en varios países de América Latina, con ligeros ajustes en el mercado cambiario y diferencias entre tasas oficiales y bancarias.
Por qué importa: La estabilidad del dólar impacta directamente en el costo de productos importados, el envío de remesas y el poder adquisitivo de millones de personas en la región.
México mantiene el dólar sin cambios por feriado
El tipo de cambio en México se mantuvo sin variaciones relevantes debido al feriado bancario.
- Según el Banco de México (Banxico), el dólar se ubicó en 17.5118 pesos.
En el mercado cambiario, el precio mostró ligeras diferencias dependiendo de la operación:
- La compra se registró en 17.0594 pesos, mientras que la venta alcanzó los 17.7554 pesos.
En bancos comerciales, hubo ajustes puntuales:
- En Banco Azteca, el dólar bajó levemente: se compra en 16.25 pesos y se vende en 18.19 pesos, reflejando una brecha mayor frente al tipo de cambio oficial.
Colombia también reporta estabilidad en el tipo de cambio
En Colombia, el dólar también se mantuvo estable durante la jornada.
- El Banco de la República fijó la tasa en 3.638,133 pesos colombianos.
En Bogotá, los valores en casas de cambio se ubicaron ligeramente por debajo y por encima del promedio oficial:
- El dólar se compra en 3.600 pesos y se vende en 3.670 pesos.
Esta diferencia responde a la dinámica del mercado local, donde factores como la oferta y demanda influyen en los precios finales al público.
República Dominicana sostiene el dólar sin variaciones
En República Dominicana, el comportamiento fue similar. El dólar continuó estable según el Banco Central.
Las tasas oficiales indican que la moneda estadounidense se compra en 59.3886 pesos dominicanos y se vende en 59.9485 pesos.
Este equilibrio refleja una jornada sin sobresaltos en el mercado cambiario, manteniendo previsibilidad para transacciones comerciales y financieras.
Diferencias entre tasas oficiales y mercado del dólar
Aunque los tres países muestran estabilidad general, existen diferencias claras entre los valores oficiales y los precios en bancos o casas de cambio.
- Estas variaciones responden a factores como comisiones, liquidez y condiciones del mercado local.
- Para los usuarios, esto significa que el precio final del dólar puede cambiar dependiendo del canal donde se realice la operación.
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Lo que viene para el dólar esta semana
El comportamiento del dólar en los próximos días no solo dependerá de factores internos en cada país, sino también del contexto internacional.
- La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue siendo un punto de atención para los mercados, ya que cualquier escalada puede generar incertidumbre global y presionar el valor del dólar.
A esto se suma la política monetaria de Estados Unidos:
- Las decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés continúan influyendo directamente en el tipo de cambio: si se mantienen altas, el dólar tiende a fortalecerse; si hay señales de recortes, podría perder impulso.
En este escenario, se espera que el dólar se mantenga relativamente estable, pero con posibles movimientos moderados dependiendo de cómo evolucionen estos factores externos.