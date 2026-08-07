Dólar más barato en México y Colombia: ¿quién puede aprovecharlo?
Publicado el07/08/2026 a las 04:37
La nueva caída del dólar en México y Colombia abre una oportunidad para quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero deja un escenario menos favorable para quienes reciben remesas desde Estados Unidos.
En República Dominicana, en cambio, el precio se mantiene sin cambios este viernes.
Ponte al día:
- El dólar siguió bajando en México y marcó un nuevo mínimo frente al jueves.
- Colombia también registró una nueva caída y las casas de cambio de Bogotá acompañaron el movimiento.
- República Dominicana mantuvo los mismos precios de compra y venta.
Por qué importa: Un dólar más barato puede reducir el costo de comprar moneda estadounidense para viajar o realizar pagos, pero también significa que una misma cantidad enviada desde EE.UU. puede convertirse en menos pesos.
Comprar dólares cuesta menos este viernes en México
El Banco de México ubicó el dólar en 17.2195 pesos, por debajo de los 17.2317 pesos reportados el jueves.
La baja también se refleja en los precios disponibles para quienes necesitan cambiar dinero.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.91 pesos y se vende en 17.47 pesos.
- En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.85 pesos y la venta en 17.99 pesos.
Para quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan realizar pagos en dólares o quieren comprar moneda estadounidense, esta nueva caída significa que hoy necesitan menos pesos que cuando el dólar estaba más caro.
Para quienes reciben remesas ocurre lo contrario: al convertir la misma cantidad de dólares pueden obtener menos pesos mexicanos.
Colombia suma otra baja del dólar y también cae en Bogotá
El movimiento de este viernes también favorece a quienes necesitan comprar dólares en Colombia.
El Banco de la República reportó un valor de 3,157.590 pesos colombianos, por debajo de los 3,168.783 pesos de la jornada anterior.
Además, las casas de cambio de Bogotá acompañaron esta vez la caída.
- Compra: 3,340 pesos colombianos
- Venta: 3,390 pesos colombianos
Esto representa un cambio frente al jueves, cuando el precio oficial había bajado, pero las casas de cambio habían registrado un pequeño aumento.
Para quienes necesitan dólares, la baja puede significar un menor desembolso de pesos. Para quienes reciben dinero desde Estados Unidos, en cambio, puede traducirse en menos moneda local al momento de hacer el cambio.
República Dominicana mantiene el dólar sin cambios
Mientras México y Colombia registran nuevas bajas, República Dominicana continúa estable.
El Banco Central mantiene este viernes el dólar en RD$58.11 para la compra y RD$58.43 para la venta.
La estabilidad evita, por ahora, los cambios que están sintiendo quienes compran o venden dólares en los otros dos países.
Para las familias que reciben remesas, esto significa que el valor de referencia se mantiene prácticamente igual de una jornada a otra.
¿Quién puede aprovechar el dólar más barato?
El escenario de este viernes favorece principalmente a quienes necesitan comprar dólares.
Viajeros, personas que realizan pagos en moneda estadounidense o quienes quieren guardar parte de sus ahorros en dólares pueden necesitar menos pesos para conseguir la misma cantidad.
Para quienes reciben remesas, el efecto es inverso. Cuando la moneda estadounidense pierde valor frente al peso, cada dólar enviado desde Estados Unidos puede convertirse en menos dinero local.
También importa dónde se realice la operación. Los precios de compra y venta cambian entre bancos y casas de cambio, por lo que comparar antes de cambiar dinero puede ayudar a conseguir una mejor cantidad.
Lo que viene
La atención estará puesta en si México y Colombia mantienen esta racha de bajas en las próximas jornadas.
Si el dólar continúa perdiendo valor, quienes necesitan comprarlo podrían encontrar precios todavía más favorables. Para las familias que reciben remesas desde Estados Unidos, nuevas caídas podrían significar menos pesos por la misma cantidad enviada.