Dólar más barato en México y Colombia: ¿quién puede aprovecharlo?

La nueva caída del dólar en México y Colombia abre una oportunidad para quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero deja un escenario menos favorable para quienes reciben remesas desde Estados Unidos.

En República Dominicana, en cambio, el precio se mantiene sin cambios este viernes.

Ponte al día:

El dólar siguió bajando en México y marcó un nuevo mínimo frente al jueves.

Colombia también registró una nueva caída y las casas de cambio de Bogotá acompañaron el movimiento.

República Dominicana mantuvo los mismos precios de compra y venta.

Por qué importa: Un dólar más barato puede reducir el costo de comprar moneda estadounidense para viajar o realizar pagos, pero también significa que una misma cantidad enviada desde EE.UU. puede convertirse en menos pesos.

Comprar dólares cuesta menos este viernes en México

El Banco de México ubicó el dólar en 17.2195 pesos, por debajo de los 17.2317 pesos reportados el jueves.

La baja también se refleja en los precios disponibles para quienes necesitan cambiar dinero.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.91 pesos y se vende en 17.47 pesos.

En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.85 pesos y la venta en 17.99 pesos.

Para quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan realizar pagos en dólares o quieren comprar moneda estadounidense, esta nueva caída significa que hoy necesitan menos pesos que cuando el dólar estaba más caro.