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El dólar toca mínimos en México y sigue cayendo en Colombia este 7 de agosto
Así arrancó el dólar en México este 7 de agosto: vuelve a bajar mientras Colombia sigue la misma tendencia y RD mantiene sus precios.
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El dólar toca mínimos en México y sigue cayendo en Colombia este 7 de agosto

Publicado el07/08/2026 a las 04:32

El dólar volvió a bajar este viernes en México y Colombia, una noticia que puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero que reduce lo que reciben quienes cambian dólares por pesos. En República Dominicana, el precio se mantiene sin cambios.

Por qué importa: La diferencia puede sentirse especialmente entre quienes reciben remesas, cambian parte de sus ingresos en dólares o necesitan comprarlos para viajar y hacer pagos.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 7 de agosto

Dólar en México

  • Banxico: $17.2195
  • Mercado cambiario: compra: $16.91; venta: $17.47
  • Banco Azteca: compra: $16.85; venta: $17.99

Tipo de cambio en Colombia

  • Banco de la República: $3,157.590 COP
  • Mercado cambiario en Bogotá: compra: $3,340 COP; venta: $3,390 COP

Cotización del dólar en República Dominicana

  • Compra: RD$58.11
  • Venta: RD$58.43
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 7 de agosto
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Profundiza: La nueva caída del dólar puede dejar menos pesos a quienes reciben dinero desde EE.UU., pero también abre una oportunidad para otros. Te contamos cómo aprovechar los precios de hoy ->

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