El dólar toca mínimos en México y sigue cayendo en Colombia este 7 de agosto
Así arrancó el dólar en México este 7 de agosto: vuelve a bajar mientras Colombia sigue la misma tendencia y RD mantiene sus precios.
Por Daniel Navas
Publicado el07/08/2026 a las 04:32
El dólar volvió a bajar este viernes en México y Colombia, una noticia que puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero que reduce lo que reciben quienes cambian dólares por pesos. En República Dominicana, el precio se mantiene sin cambios.
Por qué importa: La diferencia puede sentirse especialmente entre quienes reciben remesas, cambian parte de sus ingresos en dólares o necesitan comprarlos para viajar y hacer pagos.
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 7 de agosto
Dólar en México
- Banxico: $17.2195
- Mercado cambiario: compra: $16.91; venta: $17.47
- Banco Azteca: compra: $16.85; venta: $17.99
Tipo de cambio en Colombia
- Banco de la República: $3,157.590 COP
- Mercado cambiario en Bogotá: compra: $3,340 COP; venta: $3,390 COP
Cotización del dólar en República Dominicana
- Compra: RD$58.11
- Venta: RD$58.43