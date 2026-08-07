El dólar toca mínimos en México y sigue cayendo en Colombia este 7 de agosto

El dólar volvió a bajar este viernes en México y Colombia, una noticia que puede favorecer a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense, pero que reduce lo que reciben quienes cambian dólares por pesos. En República Dominicana, el precio se mantiene sin cambios.

Por qué importa: La diferencia puede sentirse especialmente entre quienes reciben remesas, cambian parte de sus ingresos en dólares o necesitan comprarlos para viajar y hacer pagos.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 7 de agosto

Dólar en México

Banxico: $17.2195

Mercado cambiario: compra: $16.91; venta: $17.47

Banco Azteca: compra: $16.85; venta: $17.99

Tipo de cambio en Colombia

Banco de la República: $3,157.590 COP

Mercado cambiario en Bogotá: compra: $3,340 COP; venta: $3,390 COP

Cotización del dólar en República Dominicana