DOGE de Elon Musk cierra oficialmente
Publicado el07/07/2026 a las 12:15
- DOGE concluye oficialmente
- Musk cierra iniciativa
- Persisten dudas sobre ahorros
La administración de Donald Trump dio por concluida la misión formal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la iniciativa liderada por Elon Musk para reducir el gasto federal.
Por qué importa: El proyecto fue una de las principales herramientas para impulsar recortes de costos, cancelar contratos y ejecutar despidos masivos dentro del gobierno federal durante 2025.
Aunque DOGE deja de operar como iniciativa formal, el mensaje oficial asegura que los esfuerzos para combatir el despilfarro, el fraude y el abuso continuarán.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental anunció el 4 de julio el cierre oficial de su misión mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.
DOGE cierra oficialmente tras año y medio
More than a year after Elon Musk’s departure, DOGE formally shuts down https://t.co/A9O8m71T0m
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 7, 2026
La dependencia afirmó que su labor formal concluyó después de aproximadamente un año y medio de funcionamiento.
Sin embargo, aseguró que los objetivos que dieron origen a la iniciativa permanecerán vigentes dentro del gobierno.
«La misión de eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso continuará. La buena administración de los fondos públicos y un gobierno responsable no son iniciativas temporales», publicó la organización.
La iniciativa fue conocida por las siglas DOGE.
El proyecto fue impulsado por el multimillonario Elon Musk.
Musk encabezó la iniciativa mientras se desempeñaba como asesor del presidente Donald Trump.
Su salida de la administración ocurrió aproximadamente un año antes del cierre oficial de DOGE.
Elon Musk convirtió a DOGE en una herramienta para reducir gastos
DOGE operaba como una especie de agencia enfocada en disminuir el gasto gubernamental.
Su equipo trabajaba directamente dentro de diversas dependencias oficiales.
Como parte de sus funciones, utilizaba herramientas de inteligencia artificial para detectar oportunidades de reducción de costos.
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El grupo tuvo un papel relevante en los despidos masivos registrados durante 2025.
El nombre DOGE también coincide con el de la criptomoneda favorita de Elon Musk.
La iniciativa ganó notoriedad por las cancelaciones de contratos realizadas en distintas agencias federales.
Un análisis publicado por USA TODAY en febrero revisó el alcance de esas acciones.
El reporte encontró que DOGE rescindió contratos pertenecientes a 64 agencias diferentes.
Persisten cuestionamientos sobre el ahorro y las cancelaciones
El análisis de USA TODAY señaló que el 30% de los contratos cancelados ya habían sido pagados cuando fueron rescindidos.
Ese escenario significó que una parte importante de las cancelaciones prácticamente no generó ahorro económico.
Las cifras alimentaron cuestionamientos sobre la efectividad de algunas de las medidas adoptadas por DOGE.
También surgieron críticas respecto a la legalidad de varias rescisiones contractuales.
Jillian Blanchard, vicepresidenta de Lawyers 4 Good Government, cuestionó parte de esas decisiones.
Según declaró a USA TODAY, muchas cancelaciones fueron improcedentes.
«Alguien firmó el contrato y se comprometió a cumplir con la obligación, y la agencia o el departamento simplemente lo rescindió ilegalmente», afirmó.
Mientras DOGE concluye formalmente sus actividades, el gobierno federal mantiene otros mecanismos para supervisar el uso de los recursos públicos.
Actualmente existen 72 cargos de inspectores generales distribuidos entre las agencias federales.
Estos funcionarios tienen la responsabilidad de investigar posibles casos de fraude, despilfarro y abuso.
La administración Trump despidió a varios de esos inspectores generales.
Un tribunal confirmó la legalidad de esos despidos.
Aun así, otros puestos de inspectores generales continúan ocupados dentro del gobierno federal.
Con el cierre oficial de DOGE, concluye una de las iniciativas más visibles de reducción de gastos impulsadas durante la administración Trump.
El mensaje final de la organización sostiene que el objetivo de combatir el desperdicio de recursos públicos seguirá formando parte de las acciones gubernamentales, aunque la estructura creada para ese fin haya terminado oficialmente.