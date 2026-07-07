DOGE de Elon Musk cierra oficialmente

DOGE concluye oficialmente

Musk cierra iniciativa

Persisten dudas sobre ahorros

La administración de Donald Trump dio por concluida la misión formal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la iniciativa liderada por Elon Musk para reducir el gasto federal.

Por qué importa: El proyecto fue una de las principales herramientas para impulsar recortes de costos, cancelar contratos y ejecutar despidos masivos dentro del gobierno federal durante 2025.

Aunque DOGE deja de operar como iniciativa formal, el mensaje oficial asegura que los esfuerzos para combatir el despilfarro, el fraude y el abuso continuarán.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental anunció el 4 de julio el cierre oficial de su misión mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

DOGE cierra oficialmente tras año y medio

More than a year after Elon Musk’s departure, DOGE formally shuts down https://t.co/A9O8m71T0m — USA TODAY Politics (@usatodayDC) July 7, 2026

La dependencia afirmó que su labor formal concluyó después de aproximadamente un año y medio de funcionamiento.

Sin embargo, aseguró que los objetivos que dieron origen a la iniciativa permanecerán vigentes dentro del gobierno.

«La misión de eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso continuará. La buena administración de los fondos públicos y un gobierno responsable no son iniciativas temporales», publicó la organización.

La iniciativa fue conocida por las siglas DOGE.

El proyecto fue impulsado por el multimillonario Elon Musk.

Musk encabezó la iniciativa mientras se desempeñaba como asesor del presidente Donald Trump.

Su salida de la administración ocurrió aproximadamente un año antes del cierre oficial de DOGE.