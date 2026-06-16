Uber ofrece 30% de descuento a los aficionados del Mundial, te sorprenderá la condición

Perder en el Mundial normalmente significa tristeza para los aficionados. Sin embargo, Uber quiere convertir esa decepción en una pequeña recompensa.

La compañía anunció una promoción especial para el torneo que permitirá a algunos usuarios obtener un descuento del 30% en un viaje futuro, aunque existe una condición muy particular para acceder al beneficio.

en un viaje futuro, aunque existe una condición muy particular para acceder al beneficio. La oferta está dirigida a los seguidores que apoyan a una selección participante. Si el equipo elegido queda eliminado del Mundial, el usuario recibirá automáticamente el descuento en su cuenta de Uber.

Por qué importa: Los costos de transporte suelen aumentar durante grandes eventos deportivos debido al incremento de la demanda. Por eso, cualquier descuento puede representar un ahorro interesante para quienes planean seguir el torneo, asistir a reuniones con amigos o desplazarse durante los partidos.

El descuento de Uber llega solo si tu equipo es eliminado

La promoción tiene una mecánica sencilla.

Los usuarios deben ingresar a la aplicación de Uber y seleccionar la opción para elegir al equipo nacional que apoyan durante el Mundial. Una vez confirmado el país, la plataforma realizará el seguimiento de su desempeño durante el torneo.

Si la selección elegida queda fuera de la competencia, Uber activará automáticamente un descuento del 30% para un viaje posterior.

La promoción tiene algunas limitaciones: El descuento máximo será de $7 por usuario y únicamente podrá utilizarse una vez.

En otras palabras, cuanto más avance el equipo favorito, más tardará en llegar el beneficio. Los aficionados deberán decidir si prefieren ver triunfar a su selección o recibir antes el descuento prometido por la plataforma.

Cómo registrarse para participar en el descuento de Uber