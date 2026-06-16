Uber ofrece 30% de descuento a los aficionados del Mundial, te sorprenderá la condición
Publicado el16/06/2026 a las 06:37
Perder en el Mundial normalmente significa tristeza para los aficionados. Sin embargo, Uber quiere convertir esa decepción en una pequeña recompensa.
- La compañía anunció una promoción especial para el torneo que permitirá a algunos usuarios obtener un descuento del 30% en un viaje futuro, aunque existe una condición muy particular para acceder al beneficio.
- La oferta está dirigida a los seguidores que apoyan a una selección participante. Si el equipo elegido queda eliminado del Mundial, el usuario recibirá automáticamente el descuento en su cuenta de Uber.
Por qué importa: Los costos de transporte suelen aumentar durante grandes eventos deportivos debido al incremento de la demanda. Por eso, cualquier descuento puede representar un ahorro interesante para quienes planean seguir el torneo, asistir a reuniones con amigos o desplazarse durante los partidos.
El descuento de Uber llega solo si tu equipo es eliminado
La promoción tiene una mecánica sencilla.
Los usuarios deben ingresar a la aplicación de Uber y seleccionar la opción para elegir al equipo nacional que apoyan durante el Mundial. Una vez confirmado el país, la plataforma realizará el seguimiento de su desempeño durante el torneo.
- Si la selección elegida queda fuera de la competencia, Uber activará automáticamente un descuento del 30% para un viaje posterior.
- La promoción tiene algunas limitaciones: El descuento máximo será de $7 por usuario y únicamente podrá utilizarse una vez.
En otras palabras, cuanto más avance el equipo favorito, más tardará en llegar el beneficio. Los aficionados deberán decidir si prefieren ver triunfar a su selección o recibir antes el descuento prometido por la plataforma.
Cómo registrarse para participar en el descuento de Uber
Uber informó que el proceso se realiza directamente desde la aplicación móvil.
- Los usuarios deben abrir la app y buscar la función denominada «elige tu equipo». Después de seleccionar la selección nacional que desean apoyar, la elección queda registrada dentro de la cuenta.
- A partir de ese momento, el sistema monitorea automáticamente los resultados del equipo durante el torneo.
No es necesario presentar códigos promocionales adicionales ni realizar solicitudes posteriores si la selección es eliminada. El descuento se aplicará directamente a la cuenta del usuario elegible.
La campaña forma parte de una serie de iniciativas que la empresa lanzó aprovechando el interés generado por el Mundial de fútbol.
Conductores también reciben beneficios especiales durante el Mundial 2026
Los pasajeros no son los únicos que podrán ahorrar dinero durante el torneo.
- Uber anunció que amplió temporalmente varios programas de ahorro de combustible dirigidos a conductores y repartidores en Estados Unidos. Los beneficios estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2026.
Uno de los cambios más importantes corresponde a la plataforma Upside:
- Los conductores elegibles ahora pueden obtener descuentos de hasta 1 dólar por galón de gasolina, una mejora significativa frente al límite anterior de 25 centavos por galón.
También se ampliaron los beneficios del programa Shell Fuel Rewards. Dependiendo del nivel de participación dentro de Uber Pro o Uber Eats Pro, algunos conductores podrán recibir hasta 21 centavos de descuento por galón.
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Más reembolsos para quienes manejan con Uber
La compañía también fortaleció los beneficios asociados a la tarjeta Uber Pro.
- Ahora todos los conductores y repartidores pueden recibir un reembolso adicional del 5% en compras de gasolina realizadas en cualquier estación de servicio del país utilizando esta tarjeta.
Los porcentajes finales dependen del nivel alcanzado dentro del programa de recompensas.
- Los usuarios de nivel Blue y Green pueden obtener hasta 7% de reembolso, mientras que los niveles Gold, Platinum y Diamond acceden a porcentajes superiores que llegan hasta el 11%.
Uber señala que varios de estos programas pueden combinarse, permitiendo a algunos conductores aumentar aún más sus ahorros en combustible durante las semanas de mayor actividad relacionadas con el Mundial.
Lo que viene: La promoción para aficionados permanecerá vinculada al desarrollo del torneo y dependerá de los resultados de cada selección.
Mientras tanto, los conductores y repartidores podrán seguir aprovechando los descuentos ampliados en combustible hasta el 30 de junio de 2026.