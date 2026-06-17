Mujeres detenidas denuncian abuso sexual y racismo en centro de ICE
Publicado el17/06/2026 a las 11:26
- Denuncian abusos en Delaney Hall
- Crece huelga de inmigrantes detenidas
- Trabajadoras exigen justicia migratoria
La Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey expresó este martes su respaldo a las inmigrantes detenidas en el centro de detención Delaney Hall, quienes han denunciado abuso sexual, racismo, gritos y deficiencias en la atención médica.
La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos y buscó visibilizar las condiciones denunciadas por mujeres inmigrantes que permanecen detenidas en el centro, así como el impacto de las políticas migratorias en sus familias.
Las trabajadoras acudieron a las afueras de Delaney Hall portando delantales como símbolo de su labor, según Infobae.
Durante el acto, destacaron que el trabajo doméstico en Estados Unidos es realizado en gran medida por personas inmigrantes.
“¿Qué hacemos cuando nuestros derechos están bajo ataque? Tenemos que estar juntas hoy más que nunca”, expresaron durante la conferencia.
Trabajadoras domésticas respaldan a detenidas
Trabajadoras domésticas se solidarizan con detenidas en centro de ICE en Nueva Jersey https://t.co/3OtUiMGe58
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 16, 2026
Las participantes también enviaron un mensaje de apoyo a las mujeres detenidas.
“Estamos aquí en solidaridad con ustedes y no las vamos a dejar solas”, afirmaron.
Además, denunciaron que ellas mismas han sido afectadas por la política migratoria del presidente Donald Trump debido a la detención y deportación de familiares.
Entre los testimonios compartidos estuvo el de Marta, quien no pudo asistir al evento.
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Su historia fue leída públicamente frente al centro de detención.
Marta relató que sus hermanos, Gilberto y Carlos, fueron detenidos por agentes de inmigración en diferentes operativos.
Gilberto fue arrestado en enero cuando regresaba de trabajar en Nueva Jersey.
Carlos fue detenido en mayo mientras trabajaba en Pensilvania.
“A Carlos se le negó la fianza y fueron muchas las audiencias. También a Gilberto ya lo deportaron. A mis hermanos solo les importaba trabajar para mantener a sus familias en Guatemala”, señaló en una carta.
Mujeres denuncian condiciones dentro de Delaney Hall
Durante la actividad también se compartieron fragmentos de una carta firmada en mayo por 52 mujeres detenidas en Delaney Hall.
Según activistas, las condiciones denunciadas en ese documento no han cambiado.
En la carta, las mujeres describieron los efectos físicos y emocionales que enfrentan durante su detención.
“El dolor y el miedo nos están afectando físicamente; se nos cae el pelo, algunos sufrimos ataques de ansiedad, no podemos dormir y no tenemos energía para nada. Estamos deprimidos por la separación de nuestros seres queridos”, señalaron.
Las detenidas mantienen una huelga de hambre y de labores iniciada el pasado 22 de mayo.
En ese momento participaron alrededor de 300 inmigrantes, hombres y mujeres.
Actualmente, el número de mujeres en huelga ha aumentado a cerca de 40.
Entre sus principales exigencias figura la liberación de madres, mujeres con problemas de salud y jóvenes menores de 21 años.
También reclaman el reemplazo del personal médico y acceso a agua potable.
Las detenidas exigen además el despido de una guardia de seguridad acusada de presunta agresión sexual contra al menos diez mujeres.
La denuncia fue difundida mediante un video grabado dentro del centro y publicado en Instagram.
Impacto en una fuerza laboral compuesta por inmigrantes
Las mujeres detenidas también defendieron su contribución a las comunidades donde viven y trabajan.
“Somos madres, somos hijas, somos hermanas. Todas somos mujeres que estamos siendo encarceladas injustamente. Todas pagamos impuestos, estamos haciendo las cosas bien, nos presentamos a nuestros procesos y ahí fue que nos apresaron. Necesitamos justicia”, afirmaron.
Mientras tanto, muchos de los hombres que participaban en la huelga han sido trasladados a otros centros de detención.
Durante esos traslados se han registrado enfrentamientos entre manifestantes que mantienen una vigilia frente a la prisión y agentes de ICE.
De acuerdo con datos de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey, el 44 % de las personas empleadas en labores domésticas nació fuera de Estados Unidos.
La mayoría son mujeres.
A nivel mundial, más de 75 millones de personas trabajan en este sector.
Los datos de la organización indican además que las mujeres representan el 82 % de los auxiliares de cuidado personal, el 95 % del personal de limpieza y servicio doméstico y el 97 % de quienes cuidan niños.
Asimismo, los trabajadores hispanos constituyen una proporción significativa de la fuerza laboral doméstica debido a su presencia predominante en estas ocupaciones.