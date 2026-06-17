Mujeres detenidas denuncian abuso sexual y racismo en centro de ICE

Denuncian abusos en Delaney Hall

Crece huelga de inmigrantes detenidas

Trabajadoras exigen justicia migratoria

La Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey expresó este martes su respaldo a las inmigrantes detenidas en el centro de detención Delaney Hall, quienes han denunciado abuso sexual, racismo, gritos y deficiencias en la atención médica.

La manifestación se realizó en el marco del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos y buscó visibilizar las condiciones denunciadas por mujeres inmigrantes que permanecen detenidas en el centro, así como el impacto de las políticas migratorias en sus familias.

Las trabajadoras acudieron a las afueras de Delaney Hall portando delantales como símbolo de su labor, según Infobae.

Durante el acto, destacaron que el trabajo doméstico en Estados Unidos es realizado en gran medida por personas inmigrantes.

“¿Qué hacemos cuando nuestros derechos están bajo ataque? Tenemos que estar juntas hoy más que nunca”, expresaron durante la conferencia.

Trabajadoras domésticas respaldan a detenidas

Trabajadoras domésticas se solidarizan con detenidas en centro de ICE en Nueva Jersey https://t.co/3OtUiMGe58 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 16, 2026

Las participantes también enviaron un mensaje de apoyo a las mujeres detenidas.

“Estamos aquí en solidaridad con ustedes y no las vamos a dejar solas”, afirmaron.

Además, denunciaron que ellas mismas han sido afectadas por la política migratoria del presidente Donald Trump debido a la detención y deportación de familiares.

Entre los testimonios compartidos estuvo el de Marta, quien no pudo asistir al evento.

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Su historia fue leída públicamente frente al centro de detención.

Marta relató que sus hermanos, Gilberto y Carlos, fueron detenidos por agentes de inmigración en diferentes operativos.

Gilberto fue arrestado en enero cuando regresaba de trabajar en Nueva Jersey.

Carlos fue detenido en mayo mientras trabajaba en Pensilvania.

“A Carlos se le negó la fianza y fueron muchas las audiencias. También a Gilberto ya lo deportaron. A mis hermanos solo les importaba trabajar para mantener a sus familias en Guatemala”, señaló en una carta.