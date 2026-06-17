ICE cambia reglas que favorecen a contratista demandado
Publicado el17/06/2026 a las 10:03
- ICE cambia normas migratorias
- GEO Group gana influencia
- Crecen críticas por conflictos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de incorporar cambios propuestos por GEO Group, uno de sus principales contratistas privados, según informó The Washington Post.
Por qué importa: La actualización de las normas ocurre mientras GEO Group enfrenta litigios relacionados con el pago de salarios a personas detenidas y reaviva cuestionamientos sobre la influencia de empresas privadas en el sistema migratorio estadounidense.
De acuerdo con el reporte, GEO Group solicitó a ICE eliminar referencias a leyes estatales y locales dentro de la regulación de los centros de detención.
La empresa también propuso modificar el lenguaje relacionado con el estatus laboral de las personas bajo custodia migratoria.
ICE cambia normas migratorias tras revisión interna
#LHInternacional | ICE modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de que uno de sus principales contratistas privados propusiera cambios. Esto se sabe ⬇️ https://t.co/VxYI1Ae4OR
— Diario La Hora (@lahoragt) June 17, 2026
Según una persona informada de las conversaciones citada por The Washington Post, ICE adoptó parte de esas recomendaciones en la versión revisada de los estándares.
El documento actualizado establece que las personas detenidas «no son empleados».
Además, señala que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales.
Como resultado, desaparecen referencias previas relacionadas con la obligación de pagar al menos un dólar diario por determinadas labores realizadas dentro de los centros de detención.
La modificación representa un cambio importante en la manera en que se define la participación de las personas detenidas en actividades laborales dentro de estas instalaciones.
GEO Group enfrenta litigios por salarios de personas detenidas
El ICE relaja normas de detención para “reducir la carga” a contratistas
Expertos señalaron que los cambios harían poco o nada para mejorar las condiciones de unas 60 mil personas detenidas actualmente. https://t.co/KjQFHLIlBX
— Proceso (@proceso) June 17, 2026
GEO Group administra más de una docena de centros de detención migratoria bajo contrato con ICE.
La compañía enfrenta demandas en distintos estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo.
Los litigios están relacionados con pagos de un dólar por día a algunas personas detenidas que realizan labores dentro de las instalaciones.
La empresa sostiene que esas actividades son voluntarias.
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También argumenta que opera conforme a las directrices establecidas por el Gobierno federal.
El informe destaca que los cambios adoptados por ICE podrían beneficiar la posición legal de la compañía en estos procesos judiciales.
La revisión de las normas también vuelve a poner atención sobre el papel que desempeñan los operadores privados dentro del sistema de detención migratoria de Estados Unidos.
Según el diario, ICE actúa simultáneamente como regulador del sistema y como principal cliente de las empresas contratistas.
Crecen cuestionamientos sobre la influencia de contratistas privados
The Washington Post señala que la actualización de los estándares refleja la influencia que pueden ejercer los contratistas privados sobre las políticas de detención migratoria.
El informe recuerda que dos funcionarios de alto rango vinculados a la política migratoria actual trabajaron anteriormente para GEO Group.
Se trata de Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera», y David Venturella, director en funciones de ICE.
Esa situación ha provocado cuestionamientos de legisladores demócratas, quienes han planteado posibles conflictos de interés.
Mientras tanto, el Gobierno ha incrementado significativamente el uso de centros de detención durante los últimos años.
Este crecimiento ha ocurrido junto con un aumento en los arrestos de migrantes.
También ha impulsado una mayor dependencia de empresas privadas para administrar estas instalaciones.
GEO Group se mantiene como uno de los mayores operadores privados de centros de detención migratoria en Estados Unidos.
La empresa administra instalaciones para ICE en diversos estados y ha estado involucrada en controversias y litigios relacionados con condiciones de detención y programas de trabajo para personas migrantes bajo custodia.