ICE cambia reglas que favorecen a contratista demandado

ICE cambia normas migratorias

GEO Group gana influencia

Crecen críticas por conflictos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de incorporar cambios propuestos por GEO Group, uno de sus principales contratistas privados, según informó The Washington Post.

Por qué importa: La actualización de las normas ocurre mientras GEO Group enfrenta litigios relacionados con el pago de salarios a personas detenidas y reaviva cuestionamientos sobre la influencia de empresas privadas en el sistema migratorio estadounidense.

De acuerdo con el reporte, GEO Group solicitó a ICE eliminar referencias a leyes estatales y locales dentro de la regulación de los centros de detención.

La empresa también propuso modificar el lenguaje relacionado con el estatus laboral de las personas bajo custodia migratoria.

ICE cambia normas migratorias tras revisión interna

#LHInternacional | ICE modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de que uno de sus principales contratistas privados propusiera cambios. Esto se sabe ⬇️ https://t.co/VxYI1Ae4OR — Diario La Hora (@lahoragt) June 17, 2026

Según una persona informada de las conversaciones citada por The Washington Post, ICE adoptó parte de esas recomendaciones en la versión revisada de los estándares.

El documento actualizado establece que las personas detenidas «no son empleados».

Además, señala que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales.

Como resultado, desaparecen referencias previas relacionadas con la obligación de pagar al menos un dólar diario por determinadas labores realizadas dentro de los centros de detención.

La modificación representa un cambio importante en la manera en que se define la participación de las personas detenidas en actividades laborales dentro de estas instalaciones.