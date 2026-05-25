¿Sabes cuánto gana un congresista de EE.UU. hoy? Te sorprenderá
Publicado el25/05/2026 a las 06:53
Ser miembro del Congreso de Estados Unidos sigue siendo uno de los cargos públicos mejor pagados del país.
- Aunque muchos estadounidenses consideran elevado el salario de senadores y representantes, los legisladores federales llevan más de 15 años sin recibir aumentos automáticos vinculados a la inflación.
- El debate volvió a tomar fuerza después de que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, afirmara recientemente que el salario real de los congresistas ha perdido valor frente al aumento del costo de vida en Estados Unidos.
Por qué importa: Mientras millones de familias enfrentan inflación, altos costos de vivienda y presión financiera, el salario de los congresistas vuelve a generar discusión sobre cuánto deben ganar los funcionarios públicos federales.
¿Sabes cuánto gana un congresista de EE.UU.? Salario base supera los $174.000 al año
Según información oficial del Congreso de Estados Unidos, la mayoría de los senadores, representantes, delegados y el comisionado residente de Puerto Rico reciben actualmente un salario anual de 174.000 dólares.
Ese nivel salarial se mantiene congelado desde 2009.
Aunque el Congreso tiene autorizado recibir ajustes automáticos por costo de vida, los aumentos posteriores han sido rechazados durante años.
Existen algunas excepciones dentro del liderazgo legislativo:
- Presidente de la Cámara: 223.500 dólares
- Líderes de mayoría y minoría: 193.400 dólares
- Presidente pro tempore del Senado: 193.400 dólares
A pesar de no haber aumentado oficialmente, estos salarios siguen ubicándose muy por encima del ingreso promedio de la mayoría de los hogares estadounidenses.
Congresistas ganan más del doble que una familia promedio
Datos de la Oficina del Censo muestran que el ingreso familiar medio en Estados Unidos rondó los 83.730 dólares durante 2024.
Eso significa que un congresista promedio gana más del doble que un hogar estadounidense típico.
Para muchos ciudadanos, esta diferencia alimenta críticas sobre el nivel de desconexión económica entre Washington y las familias comunes.
Sin embargo, algunos legisladores argumentan que vivir entre Washington D.C. y sus estados de origen implica costos elevados, especialmente considerando:
- Vivienda temporal
- Viajes frecuentes
- Gastos familiares dobles
- Traslados constantes
Además del salario, los miembros del Congreso también reciben ciertos beneficios relacionados con viajes oficiales y alojamiento vinculado al trabajo legislativo.
¿Qué opinas sobre los salarios en Estados Unidos y la inflación?
Mike Johnson reabrió el debate sobre los salarios políticos
El tema volvió a generar polémica después de declaraciones recientes de Mike Johnson en el Capitolio.
Según reportó Newsweek, el presidente de la Cámara afirmó que el salario de los congresistas perdió poder adquisitivo desde 2009 debido a la inflación acumulada.
- Johnson sostuvo que, ajustado al costo de vida actual, un legislador federal hoy gana menos en términos reales que hace 15 años.
- Las declaraciones rápidamente generaron debate en redes sociales y medios estadounidenses.
Algunos usuarios consideran que los congresistas ya reciben ingresos suficientemente altos, mientras otros creen que mantener salarios competitivos ayuda a evitar conflictos de interés y facilita atraer profesionales calificados al servicio público.
El costo de vida también impacta a Washington
Aunque 174.000 dólares anuales representan un salario elevado para gran parte del país, Washington D.C. continúa siendo una de las ciudades más costosas de Estados Unidos.
Los congresistas que mantienen residencia en sus estados de origen suelen enfrentar gastos importantes relacionados con:
- Transporte aéreo frecuente
- Vivienda secundaria
- Alimentación
- Personal de apoyo
- Movilidad constante
Aun así, muchos estadounidenses cuestionan si resulta apropiado discutir aumentos salariales para funcionarios federales en medio de presiones económicas sobre millones de trabajadores y jubilados.
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El salario político seguirá bajo escrutinio
Cada cierto tiempo, el debate sobre cuánto deben ganar los miembros del Congreso reaparece en Washington.
El congelamiento salarial desde 2009 permitió evitar aumentos automáticos en años de fuerte polarización política y dificultades económicas para muchas familias.
- Sin embargo, la inflación y el aumento del costo de vida están reabriendo una discusión incómoda tanto para republicanos como demócratas.
Lo que viene: Por ahora, no existe una propuesta concreta para aumentar oficialmente el salario de los congresistas.
Sin embargo, el tema podría volver al centro del debate político si continúan las presiones inflacionarias y el costo de vida sigue aumentando en Estados Unidos.