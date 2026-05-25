¿Sabes cuánto gana un congresista de EE.UU. hoy? Te sorprenderá

Ser miembro del Congreso de Estados Unidos sigue siendo uno de los cargos públicos mejor pagados del país.

Aunque muchos estadounidenses consideran elevado el salario de senadores y representantes, los legisladores federales llevan más de 15 años sin recibir aumentos automáticos vinculados a la inflación.

El debate volvió a tomar fuerza después de que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, afirmara recientemente que el salario real de los congresistas ha perdido valor frente al aumento del costo de vida en Estados Unidos.

Por qué importa: Mientras millones de familias enfrentan inflación, altos costos de vivienda y presión financiera, el salario de los congresistas vuelve a generar discusión sobre cuánto deben ganar los funcionarios públicos federales.

¿Sabes cuánto gana un congresista de EE.UU.? Salario base supera los $174.000 al año

Según información oficial del Congreso de Estados Unidos, la mayoría de los senadores, representantes, delegados y el comisionado residente de Puerto Rico reciben actualmente un salario anual de 174.000 dólares.

Ese nivel salarial se mantiene congelado desde 2009.

Aunque el Congreso tiene autorizado recibir ajustes automáticos por costo de vida, los aumentos posteriores han sido rechazados durante años.

Existen algunas excepciones dentro del liderazgo legislativo: