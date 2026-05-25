6 acuerdos legales de grandes empresas que podrían darte dinero este año
Publicado el25/05/2026 a las 06:28
Miles de consumidores en Estados Unidos podrían recibir pagos durante 2026 gracias a varios acuerdos legales multimillonarios relacionados con bancos, tecnología, videojuegos y filtraciones de datos personales.
- Desde clientes de Capital One hasta usuarios de iPhone y PlayStation, distintos procesos judiciales avanzan en tribunales federales y podrían terminar en compensaciones económicas para millones de personas elegibles.
Por qué importa: Muchos consumidores desconocen que califican para estos acuerdos legales. En algunos casos, basta con haber utilizado ciertos servicios o tener cuentas activas durante períodos específicos para poder recibir dinero.
6 acuerdos legales de grandes empresas que podrían darte dinero
1. Bank of America y cargos en cajeros automáticos
Bank of America acordó pagar 2,25 millones de dólares tras una demanda colectiva relacionada con cargos aplicados en cajeros automáticos ubicados dentro de tiendas 7-Eleven.
El caso involucra consultas de saldo realizadas en cajeros operados por FCTI entre mayo de 2018 y noviembre de 2021.
- Según la información publicada por el sitio oficial autorizado por el tribunal, algunos clientes habrían pagado comisiones relacionadas con esas operaciones.
- El acuerdo todavía necesita aprobación definitiva antes de iniciar posibles pagos.
2. Comcast y Xfinity enfrentan reclamos por filtración de datos
Comcast aceptó pagar 117,5 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con una filtración masiva de datos ocurrida en 2023.
El caso involucra a clientes de Xfinity y Comcast cuya información personal pudo haber sido comprometida después de un ataque informático.
Las personas elegibles podrían reclamar:
- Gastos relacionados con la filtración
- Compensación por tiempo perdido
- Pagos en efectivo
- Servicios de protección de identidad
Según el acuerdo, la fecha límite para presentar reclamaciones es el 14 de agosto de 2026.
El tribunal federal de Pensilvania todavía debe aprobar definitivamente el proceso antes de distribuir los pagos.
3. Apple podría pagar entre $25 y $95 por iPhone
Apple acordó pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con funciones de inteligencia artificial promocionadas en ciertos modelos de iPhone.
Los demandantes aseguraron que algunas capacidades avanzadas de Siri no estuvieron disponibles cuando los dispositivos llegaron al mercado.
Los modelos incluidos en el acuerdo serían:
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
El período considerado abarca compras realizadas entre junio de 2024 y marzo de 2025.
Documentos judiciales indican que las compensaciones podrían oscilar entre 25 y 95 dólares por dispositivo elegible, dependiendo del número final de reclamaciones.
4. PlayStation enfrenta acusaciones por precios digitales
Sony también enfrenta un acuerdo millonario relacionado con compras digitales realizadas mediante PlayStation Store.
La demanda colectiva sostiene que algunos consumidores pagaron precios más altos por ciertos videojuegos digitales debido a prácticas antimonopolio.
- El acuerdo preliminar contempla aproximadamente 7,85 millones de dólares y podría beneficiar a usuarios que compraron videojuegos específicos entre abril de 2019 y diciembre de 2023.
Aunque Sony negó haber cometido irregularidades, el caso sigue avanzando en tribunales federales de California.
La audiencia final está programada para octubre de 2026.
5. Capital One distribuirá $425 millones automáticamente
Uno de los acuerdos más grandes involucra a Capital One, que pagará 425 millones de dólares tras acusaciones relacionadas con cuentas de ahorro.
La demanda cuestionó cómo el banco manejó las tasas de interés entre las cuentas “360 Savings” y “360 Performance Savings”.
Según los demandantes, algunos clientes recibieron rendimientos menores sin una comunicación clara sobre las diferencias entre ambos productos.
Podrían ser elegibles:
- Personas con cuentas Capital One 360 entre septiembre de 2019 y junio de 2025.
- Cotitulares de esas cuentas.
En este caso, muchos pagos se enviarán automáticamente sin necesidad de presentar reclamaciones.
Los desembolsos están programados para comenzar alrededor del 21 de julio de 2026.
6. General Motors enfrenta el mayor caso de privacidad automotriz
General Motors acordó pagar 12,75 millones de dólares tras acusaciones relacionadas con la venta de datos de conducción y ubicación de automovilistas en California.
El caso se convirtió en uno de los acuerdos más importantes bajo la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA).
Además de la multa económica, GM aceptó:
- Suspender durante cinco años la venta de datos
- Eliminar información almacenada
- Implementar nuevos controles de privacidad
- Presentar auditorías periódicas
El acuerdo todavía requiere aprobación judicial definitiva.
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Lo que viene
Muchos de estos acuerdos aún esperan aprobación final de tribunales federales antes de distribuir pagos.
Expertos recomiendan revisar cuidadosamente los sitios oficiales de cada caso para confirmar elegibilidad, fechas límite y métodos de reclamación.