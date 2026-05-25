6 acuerdos legales de grandes empresas que podrían darte dinero este año

Miles de consumidores en Estados Unidos podrían recibir pagos durante 2026 gracias a varios acuerdos legales multimillonarios relacionados con bancos, tecnología, videojuegos y filtraciones de datos personales.

Desde clientes de Capital One hasta usuarios de iPhone y PlayStation, distintos procesos judiciales avanzan en tribunales federales y podrían terminar en compensaciones económicas para millones de personas elegibles.

Por qué importa: Muchos consumidores desconocen que califican para estos acuerdos legales. En algunos casos, basta con haber utilizado ciertos servicios o tener cuentas activas durante períodos específicos para poder recibir dinero.

6 acuerdos legales de grandes empresas que podrían darte dinero

1. Bank of America y cargos en cajeros automáticos

Bank of America acordó pagar 2,25 millones de dólares tras una demanda colectiva relacionada con cargos aplicados en cajeros automáticos ubicados dentro de tiendas 7-Eleven.

El caso involucra consultas de saldo realizadas en cajeros operados por FCTI entre mayo de 2018 y noviembre de 2021.

Según la información publicada por el sitio oficial autorizado por el tribunal, algunos clientes habrían pagado comisiones relacionadas con esas operaciones.

El acuerdo todavía necesita aprobación definitiva antes de iniciar posibles pagos.

2. Comcast y Xfinity enfrentan reclamos por filtración de datos