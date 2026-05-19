¿Cuándo bajarán los precios de la gasolina en EE.UU.? Un estado ya declaró emergencia

Los estadounidenses podrían enfrentar otro verano complicado para llenar el tanque de gasolina. El mercado energético mundial vuelve a generar preocupación por posibles aumentos justo antes de una de las temporadas de viajes.

Los precios del petróleo continúan cerca de 100 dólares por barril y las tensiones internacionales mantienen presionados los costos del combustible en Estados Unidos. Por qué importa: Millones de familias dependen del automóvil para viajar durante el verano y cualquier aumento en la gasolina impacta directamente el presupuesto familiar. El problema afecta especialmente a trabajadores que recorren largas distancias diariamente y a estados donde el combustible ya tiene precios históricamente altos. Las tensiones internacionales siguen afectando el petróleo El mercado energético mundial continúa reaccionando a la situación geopolítica en Medio Oriente y Asia. Las negociaciones relacionadas con Irán permanecen estancadas y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz vuelve a registrar complicaciones, algo que suele generar preocupación inmediata en el precio internacional del petróleo.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas más importantes para el transporte mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción puede afectar rápidamente los mercados energéticos. Además, los analistas también siguen atentos a la relación entre Estados Unidos y China luego de recientes conversaciones entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping que, según reportes, no lograron avances importantes sobre el tema iraní. ¿Cuándo bajarán los precios de la gasolina en EE.UU.? Según AAA, el promedio nacional de la gasolina regular se ubica actualmente en 4,533 dólares por galón, mientras el diésel sigue acercándose lentamente a los 6 dólares por galón.

Aunque algunos consumidores han notado pequeñas reducciones recientes en estaciones de servicio, especialistas advierten que el alivio podría durar poco tiempo. Ver este video en su propia página → Yahoo Finance citó recientemente a Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, quien señaló que los precios podrían registrar un nuevo repunte antes del feriado de Memorial Day. La razón principal es la alta sensibilidad del petróleo frente a las tensiones internacionales y los movimientos del mercado global.

Además, el inicio de la temporada de viajes suele aumentar considerablemente la demanda de combustible dentro de Estados Unidos. AAA estima que 39,1 millones de estadounidenses viajarán por carretera durante el fin de semana de Memorial Day, superando incluso el récord registrado el año pasado.

Buenas noticias: Georgia extiende alivio temporal en gasolina Mientras muchos estados enfrentan precios elevados, Georgia anunció una medida temporal para reducir parcialmente el impacto sobre conductores. El gobernador Brian P. Kemp firmó una orden ejecutiva que suspende el impuesto estatal a la gasolina durante dos semanas adicionales. La suspensión comenzará oficialmente el 20 de mayo y permanecerá vigente hasta el 3 de junio .

. Según el gobierno estatal, la decisión busca ofrecer alivio económico a las familias que se preparan para viajar durante el inicio del verano. Actualmente, Georgia mantiene uno de los precios de gasolina más bajos del país gracias a esta política fiscal. El promedio estatal se ubica alrededor de 4,02 dólares por galón, aproximadamente 50 centavos menos que la media nacional. Cuánto ahorran los conductores en Georgia El impuesto estatal suspendido representa:

33,3 centavos por galón para gasolina

37,3 centavos por galón para diésel Eso significa que un conductor que cargue varios tanques durante las próximas semanas podría ahorrar una cantidad considerable frente a otros estados donde los impuestos siguen vigentes. El gobernador Kemp aseguró que las familias no deberían sentirse “sorprendidas” por los precios justo antes de las vacaciones de Memorial Day. Sin embargo, la medida es temporal y no garantiza que los precios permanezcan bajos durante todo el verano. TE PODRÍA INTERESAR: TrumpRx aumenta a 600 medicamentos genéricos con receta con descuentos ¿Cómo comprar?